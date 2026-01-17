Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 76-67 του Παναθλητικού στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του εγχώριου πρωταθλήματος, με τις Ερυθρόλευκες να στρέφουν το βλέμμα τους στη «μάχη» της επόμενης εβδομάδας με την Εστουδιάντες (22/1, 19:00) για την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurocup γυναικών.

Οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας νίκησαν με κορυφαίες τις Κριβάσεβιτς, με νταμπλ-νταμπλ (16 πόντοι, 10 ριμπάουντ) και Χριστινάκη, με 14 πόντους, πέντε ασίστ, τέσσερα ριμπάουντ και ένα κλέψιμο.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» νωθρά στο ματς και βρέθηκε πίσω στο σκορ (9-12, 13-15), αλλά ανέβασε «στροφές» και με 10-0 σερί και εύστοχη βολή της Σπυριδοπούλου (1:13), προσπέρασε με +8 (23-15). Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με 23-19 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Με τρίποντο της Σπυριδοπούλου (9:49) «μπήκε» στη δεύτερη περίοδο ο Θρύλος, ο οποίος προηγήθηκε με 26-19, ενώ ξέφυγε με +12 (33-21), με τζαμπ σουτ της Τζόνσον (7:24). Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενες αντέδρασα και μείωσαν σε 38-32, σκορ με το οποίο «έκλεισε» το πρώτο ημίχρονο.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του και «απομακρύνθηκε» με +16 (60-44), με τρίποντο της Κολλάτου (2:50). Η Σπυριδοπούλου διατήρησε το +16 (62-46), στο 0:35, με τον Παναθλητικό να μειώνει, για το 62-49 της τρίτης περιόδου. Ανάλογη η εικόνα και στο τέταρτο δεκάλεπτο, με την Καρλάφτη να ευστοχεί σε τρίποντο, για το 69-54, πέντε λεπτά για το τέλος. Οι «ερυθρόλευκες» διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους και έφτασαν στη νίκη (76-67).

Τα στατιστικά του αγώνα

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 38-32, 62-49, 76-67

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Φρόσω Δρακάκη): Σπυριδοπούλου 5 (1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Γιακούμπκοβα 2, Νικολοπούλου 2 (0/4 τρίποντα, 2/6 βολές, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Γούλφολκ 2 (0/4 σουτ, 2/2 βολές, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Καρλάφτη 11 (3/5 τρίποντα), Κριβάσεβιτς 16 (8/14 δίποντα, 10 ριμπάουντ), Δίελα, Μπενέκη 2, Χριστινάκη 14 (5/10 δίποντα, 4/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Κολλάτου 11 (4/5 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Τζόνσον 9 (5 ριμπάουντ), Ντάλα 2

Παναθλητικός (Νίκος Καμπούρης): Άνταμς 5, Μάντζου, Βίγκα, Αυτζή 13 (3/4 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 6 λάθη), Παντώτη 3 (1), Βασιλείου 1, Κάρτερ 15 (4/12 δίποντα, 7/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 λάθη), Γκέλντοφ 12 (5/6 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ), Σύρπα, Λόβιλ 18 (6/9 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ)