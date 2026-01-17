«Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας θέλει τον Ντεσπόντοφ για το καλοκαίρι»

Στο κάδρο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας βρίσκεται ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, όπως αναφέρει ρεπορτάζ από τη Βουλγαρία για τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, η βουλγαρική ομάδα επιθυμεί να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με τον ΠΑΟΚ και να αποκτήσει τον Ντεσπόντοφ έναντι ενός ικανοποιητικού ποσού, καθώς ο ίδιος μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του.

Τι λένε στην Βουλγαρία για τον Ντεσπόντοφ και την ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας είναι έτοιμη να καταθέσει πρόταση το καλοκαίρι και τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας υπογραμμίζουν ότι ο Ντεσπόντοφ είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο επαναπατρισμού του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντεσπόντοφ είχε αγωνιστεί στην εν λόγω ομάδα, από το 2016 έως το 2018, εκεί όπου μέτρησε συνολικά 80 συμμετοχές και 25 γκολ.

Στη συνέχεια ο Ντεσπόντοφ αγωνίστηκε στη Λουντογκόρετς και το 2023 φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ, υπογράφοντας στους ασπρόμαυρους έως το 2027.