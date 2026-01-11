«Πρόταση της Μπεσίκτας για τον Ντεσπόντοφ»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έχει μπει στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο, Μπαρίς Οζτούρκ, χωρίς όμως ο ίδιος να είναι ιδιαίτερα «ζεστός» για να πάρει μεταγραφή στην τουρκική ομάδα.

Η τουρκική ομάδα έχει καταθέσει πρόταση στον ΠΑΟΚ για τον Βούλγαρο διεθνή εξτρέμ που έχει συμβόλαιο με τον Δικέφαλο του Βορρά μεχρι το 2027, όμως ο ίδιος ο παίκτης δεν έχει ως προτεραιότητα τη μετακίνησή του πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.

Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου, ο παίκτης του ΠΑΟΚ θα εξετάσει προτάσεις από τη Serie A, όπου έχει αγωνιστεί στο παρελθόν για λογαριασμό της Κάλιαρι.

Το δημοσίευμα για Ντεσπόντοφ και ΠΑΟΚ

BEŞİKTAŞ’A BULGAR YILDIZDAN İTALYA CEVABI! DESPODOV’DAN TRANSFER VETOSU! 🦅🇧🇬🚫 Beşiktaş transfer haberleri ve son dakika gelişmesi: Siyah-beyazlılar, PAOK’un kaptanı Kiril Despodov için menajerler aracılığıyla bir teklif sundu! Beşiktaş transfer hamlesinde hızıyla tanınan 29… pic.twitter.com/hySiXA6DaC — Barış Öztürk (@barisoztuerk) January 10, 2026

Το συμβόλαιο του με τους «ασπρόμαυρους», λήγει το καλοκαίρι του 2027 και τη φετινή σεζόν έχει ήδη 23 συμμετοχές με τους Θεσσαλονικείς, με απολογισμό τέσσερα γκολ και τρεις ασίστ.

«Η Μπεσίκτας κατέθεσε πρόταση για την απόκτηση του Κίριλ Ντεσπόντοφ. Η ομάδα θεωρεί ότι ο 29χρονος, που φημίζεται για την ταχύτητα του, μπορεί να βοηθήσει αρκετά, ωστόσο ο ίδιος έχει άλλα πλάνα. Ο Βούλγαρος αστέρας γνωρίζει ότι έχει μεγάλη ποιότητα και έχει θέσει ως προτεραιότητα να αγωνιστεί στη Serie A», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.