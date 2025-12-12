Υποψήφιο γκολ της αγωνιστικής αυτό του Ντεσπόντοφ κόντρα στη Λουντογκόρετς (vid)

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90′ με γκολ του Μύθου και εν τέλει πήρε τον βαθμό (3-3) κόντρα στη Λουντογκόρετς στο Ράζγκραντ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ πρωταγωνίστησε στο χορταστικό 3-3 του «Δικεφάλου του Βορρά» στη Βουλγαρία, σκοράροντας και ένα πανέμορφο γκολ.

Μετά από κάθετη πάσα του Ιβάνουσετς ο Ντεσπόντοφ βγήκε στην πλάτη της άμυνας και με τρομερό πλασέ με το εξωτερικό του παπουτσιού του, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Το πανέμορφο γκολ του μεσοεπιθετικού του ΠΑΟΚ, μάλιστα, είναι ένα από τα τέσσερα υποψήφια που επέλεξε η UEFA για το γκολ της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Δείτε το γκολ