Απρόοπτο με Ντεσπόντοφ στον ΠΑΟΚ, ατομικό για Κωνσταντέλια

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει της κυριακάτικης αναμέτρησης με την Κηφισιά στην Τούμπα (23/11, 19:00), για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Στη σημερινή (21/11) προπόνηση του Δικεφάλου, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αντιμετώπισε ένα απρόοπτο με τον Κίριλ Ντεσπόντοφ, καθώς ο Βούλγαρος εξτρέμ απουσίαζε λόγω ίωσης. Στο πρόγραμμα δεν συμμετείχαν και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος ακολούθησε ατομικό, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ:

«Δύο μέρες πριν την επανέναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας και το αγωνιστικό τμήμα δουλεύει πάνω στις τελευταίες λεπτομέρειες ενόψει του αγώνα κόντρα στην Κηφισιά στο γήπεδο της Τούμπας (23.11, 19:00).

Η μέρα στη βροχερή Νέα Μεσημβρία ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, ακολούθησε δουλειά στην ανάπτυξη και στο pressing μέσα από ασκήσεις και στο φινάλε διεξήχθη δίτερμα.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε ατομικό πρόγραμμα, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Το Σάββατο (22.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45»