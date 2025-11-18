Παραμένουν εκτός προπόνησης στον ΠΑΟΚ οι Κωνσταντέλιας και Καμαρά

Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την αναμέτρηση της Κυριακής (23/11, 19:00) απέναντι στην Κηφισιά για τη Stoiximan Super League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είχε διαθέσιμους μόνο τους διεθνείς (Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Γκουγκεσασβίλι) αλλά και τους τραυματίες Κωνσταντέλια και Καμαρά, οι οποίοι ακολούθησαν για άλλη μία φορά θεραπεία.

Στην προπόνηση της Τρίτης (18/11) οι παίκτες της ομάδας επικεντρώθηκαν στο επιθετικό κομμάτι.

Η σχετική ενημέρωση:

«Η επιθετική τακτική βρέθηκε στο προσκήνιο στην προπόνηση της Τρίτης (18.11) στη Νέα Μεσημβρία, λίγες μέρες πριν την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η μέρα στο προπονητικό κέντρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησαν παιχνίδια κατοχής, δουλειά στο επιθετικό, τακτικό κομμάτι, ενώ στο τέλος διεξήχθη κι οικογενειακό δίτερμα.

Οι Μαντί Καμαρά και Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Τετάρτη (19.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».