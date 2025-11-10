ΠΑΟΚ: Θλάση ο Κωνσταντέλιας, τουλάχιστον 20 μέρες εκτός (pic)
Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας υπέστη θλάση στον δεξί δικέφαλο, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα από την ενεργό δράση.
Μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 75ο λεπτό του ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό.
Σήμερα (10/11), η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε πως ο «Ντέλιας» υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως υπέστη θλάση α΄ προς β΄βαθμού, με την κατάστασή του να εκτιμάται ξανά τις επόμενες μέρες.
Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία τουλάχιστον 3 εβδομάδων, χάνοντας τα ματς με Κηφισιά, Λεβαδειακό και Μπραν, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τις αναμετρήσεις με τον Άρη σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.
Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ:
«O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οπόια έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες».
O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οπόια έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες. #MrBreeze #Konstantelias #PAOK #OurWay pic.twitter.com/tQvcZFg1H1
— PAOK FC (@PAOK_FC) November 10, 2025
