ΠΑΟΚ: Θλάση ο Κωνσταντέλιας, τουλάχιστον 20 μέρες εκτός (pic)

Μεγάλο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ με τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αποχώρησε με ενοχλήσεις στο 75ο λεπτό του ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό.

Σήμερα (10/11), η ασπρόμαυρη ΠΑΕ ανακοίνωσε πως ο «Ντέλιας» υποβλήθηκε σε μαγνητική, η οποία έδειξε πως υπέστη θλάση α΄ προς β΄βαθμού, με την κατάστασή του να εκτιμάται ξανά τις επόμενες μέρες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για απουσία τουλάχιστον 3 εβδομάδων, χάνοντας τα ματς με Κηφισιά, Λεβαδειακό και Μπραν, ενώ κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τις αναμετρήσεις με τον Άρη σε Κύπελλο και πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση του ΠΑΟΚ:

«O Γιάννης Κωνσταντέλιας υποβλήθηκε σε μαγνητική το πρωί της Δευτέρας (10.11), η οπόια έδειξε πως έχει υποστεί θλάση α’ προς β’ βαθμού στον δεξί δικέφαλο. Η κατάστασή του θα εκτιμηθεί εκ νέου τις επόμενες μέρες».