ΠΑΟΚ: Χωρίς νέα προβλήματα ο Δικέφαλος για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League, το βράδυ της Κυριακής (21:00). Ένα κομβικό ματς στη σεζόν, αφού σε περίπτωση νίκης ο Δικέφαλος του Βορρά θα έχει πάρει ένα τεράστιο αποτέλεσμα που θα του επιτρέψει να παραμείνει στην κορυφή, ενώ σε οποιαδήποτε άλλο περίπτωση θα έχει δώσει στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να τον περάσει ξανά, αν φυσικά οι «ερυθρόλευκοι» έχουν νικήσει την Κηφισιά νωρίτερα.

Το ευχάριστο για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ότι πάει σε αυτό το ντέρμπι σχεδόν πάνοπλη, χωρίς ο Ρουμάνος τεχνικός να αντιμετωπίζει κάποιο νέο αγωνιστικό πρόβλημα. Μετά το τέλος της σαββατιάτικης προπόνησης μάλιστα, ο Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε αποστολή, αφού πέρα από τους Καμαρά και Θυμιάνη, όλοι οι υπόλοιποι είναι στη διάθεσή του.

Η ενημέρωση του ΠΑΟΚ

«Η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος της. Η ομάδα πλέον είναι έτοιμη να ταξιδέψει στην Αθήνα για την τελευταία πρόκληση πριν τη διακοπή του Νοεμβρίου και θέλει να συνεχίσει το νικηφόρο σερί της.

Η τελευταία προπόνηση, στη βροχερή Νέα Μεσημβρία, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια και πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Ο Μαντί Καμάρα έβγαλε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης ακολούθησε πρόγραμμα επανένταξης. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου για το ντέρμπι της Κυριακής (09.11).Η ομάδα αναχωρεί το απόγευμα από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα».