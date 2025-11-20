ΠΑΟΚ: Φορτσάρει για την επιστροφή του ο Κωνσταντέλιας
Ευχάριστα νέα για τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, αφού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ετοιμάζεται να επιστρέψει στη δράση.
Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για την επανέναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, με τα θετικά νέα να διαδέχονται το ένα το άλλο.
Η καλύτερη είδηση για τον Ραζβάν Λουτσέσκου αφορά τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 22χρονος μεσοεπιθετικός, μετά τον μυϊκό τραυματισμό του, επέστρεψε στο γήπεδο, ξεκίνησε ατομικό, προοδευτικό πρόγραμμα και ανεβάζει ένταση μέρα με τη μέρα.
Το ιατρικό επιτελείο και το τεχνικό τιμ παρακολουθούν στενά την αποθεραπεία του, με στόχο ο παίκτης να είναι σύντομα διαθέσιμος για τα επόμενα ματς.
OK και ο Ζίβκοβιτς
Καλά νέα και με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, καθώς ο Σέρβος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο κανονικό πρόγραμμα προπονήσεων. Αντίθετα, ο Μαντί Καμαρά έμεινε ξανά εκτός προπονήσεων, ακολουθώντας θεραπεία για τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί, με την ελπίδα να μπει στο πρόγραμμα εντός των επόμενων ημερών.
Η σημερινή (20/11) προπόνηση του ΠΑΟΚ έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει πλέον όλους τους διεθνείς να επιστρέψουν στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.
