Stranger Things: Τα αγαπημένα προϊόντα που ζητά κάθε fan

Το Stranger Things δεν είναι απλώς μια σειρά. Πρόκειται για ένα ολόκληρο σύμπαν που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ποπ κουλτούρα, γεμάτο ’80s αισθητική, μυστήριο, νοσταλγία και χαρακτήρες που έχουν γίνει σημείο αναφοράς. Από το Hellfire Club μέχρι το Upside Down, κάθε σεζόν έχει φέρει νέα icons, νέες ατάκες, ενώ έχει εμπνεύσει αντικείμενα που κάθε fan θέλει να έχει στη συλλογή του.

Από ρούχα που σε κάνουν να νιώθεις μέλος της παρέας και συλλεκτικά Funko Pop που φέρνουν τους αγαπημένους χαρακτήρες στο ράφι σου, μέχρι επιτραπέζια που μετατρέπουν το σαλόνι σου σε πεδίο μάχης ενάντια στο Mind Flayer, αλλά και αξεσουάρ για το σπίτι, το γραφείο ή το κινητό σου, υπάρχουν δεκάδες επιλογές που θα σε βάλουν απευθείας στο κλίμα της σειράς.

Αν εσύ ή κάποιος αγαπημένος σου έχει κολλήσει με το Upside Down, αν μιλάτε για τον Eddie σαν να είναι μέλος της παρέας σας και αν το Hellfire Club σας ξυπνάει αναμνήσεις από την πιο χαοτική καμπάνια D&D, τότε αυτά τα top picks είναι όσο πιο κοντά μπορείς να φτάσεις στο Hawkins χωρίς να… ανοίξει πύλη στο σαλόνι σου!

Συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο δημοφιλή, ιδανικά για δώρο, συλλογή ή απλώς για να ζήσεις λίγο από τη μαγεία (και τον τρόμο) της σειράς στην καθημερινότητά σου. Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε πάνω από 12 εκατομμύρια επιλογές, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα του αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Για όσους θέλουν να μπουν σε Stranger Things vibe

Η αισθητική του Stranger Things έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με τα ’80s: oversized φούτερ, bold γραφικά, χρώματα που θυμίζουν arcade και μια δόση από το σκοτεινό μυστήριο του Upside Down. Τα ρούχα έμπνευση από τη σειρά δεν είναι απλώς ως fan merch, αλλά δίνουν χαρακτήρα σε κάθε outfit και σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις σε μια παρέα που ζει ανάμεσα στην περιπέτεια και τη νοσταλγία.

Είτε προτιμάς ένα hoodie με το χαρακτηριστικό logo, είτε ένα T‑shirt που παραπέμπει στο Hellfire Club, είτε πιο διακριτικά prints που κλείνουν το μάτι στους μυημένους, όλα είναι κομμάτια που αποπνέουν μια ιδιαίτερα ενέργεια. Φοριούνται άνετα στην καθημερινότητα, ταιριάζουν με τα πάντα και κουβαλούν μαζί τους μια pop‑culture ιστορία που αναγνωρίζεται αμέσως.

Για τη συλλογή που δεν σταματά ποτέ

Ο κόσμος του Stranger Things έχει εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά συλλεκτών που λατρεύουν να γεμίζουν τα ράφια τους με μικρές, νοσταλγικές υπενθυμίσεις από το σύμπαν της σειράς.

Από φιγούρες που αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τους πιο χαρακτηριστικούς ήρωες, μέχρι επιτραπέζια που θυμίζουν εμβληματικές στιγμές κάθε σεζόν, αν ανήκεις σε αυτήν την γενιά, τότε θα συμφωνήσεις ότι αυτά τα κομμάτια λειτουργούν σαν μικρές “κάψουλες” pop κουλτούρας.

Για το γραφείο, το σπίτι, και το… Upside Down

Η γοητεία του Stranger Things δεν περιορίζεται στα ρούχα ή στις συλλεκτικές φιγούρες. Έχει περάσει και στα αντικείμενα που χρησιμοποιείς καθημερινά, δίνοντας μια πιο παιχνιδιάρικη, νοσταλγική και λίγο… μυστηριώδη πινελιά στον χώρο σου.

Μια κούπα με έντονα ’80s γραφικά μπορεί να κάνει τον πρωινό καφέ να μοιάζει με σκηνή από το Hawkins Middle School, ενώ ένα παγούρι με Stranger Things αισθητική δίνει χαρακτήρα ακόμη και στις πιο απλές καθημερινές συνήθειες. Ακόμη και το κινητό σου μπορεί να τραβάει τα βλέμματα, επιλέγοντας μια θήκη Stranger Things, μια λεπτομέρεια που δεν «φωνάζει» αλλά ξεχωρίζει.

Και για όσους θέλουν να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στο lore της σειράς, το graphic novel «Stranger Things: Τρόμος στην Κατασκήνωση» προσφέρει μια περιπέτεια που επεκτείνει τον κόσμο της σειράς και προσθέτει μια ακόμη ψηφίδα στο σύμπαν του Stranger Things.

Ο Ντάστιν πηγαίνει στην Κατασκήνωση Φυσικών Επιστημών και πρέπει να τα βγάλει πέρα με νέα προβλήματα χωρίς τη βοήθεια των φίλων από το Χόκινς. Ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με νταήδες σπασίκλες, μια νέα απειλή βάζει στο στόχαστρο τους νεαρούς επιστήμονες και τους ομαδάρχες. Μια μυστηριώδης φιγούρα που φοράει μάσκα του Άλμπερτ Άινσταϊν εμφανίζεται με σκοπό να διαταράξει την ήρεμη ζωή της κατασκήνωσης. Όταν ομαδάρχες αρχίζουν να εξαφανίζονται, δε θα χρειαστεί Πυρηνική Φυσική για να φτάσουν στη λύση, αλλά ο Ντάστιν θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Σούζι και τα άλλα παιδιά της κατασκήνωσης πριν οι εσωτερικές έριδες τινάξουν τα πάντα στον αέρα.