Τα Νέα της Αγοράς 16 Ιανουαρίου 2026 | 17:41

Stranger Things: Τα αγαπημένα προϊόντα που ζητά κάθε fan

Τα πιο δημοφιλή Stranger Things προϊόντα που ξεχωρίζουν φέτος και κάνουν κάθε fan να νιώθει πως βρίσκεται ένα βήμα πριν το Upside Down.

Το Stranger Things δεν είναι απλώς μια σειρά. Πρόκειται για ένα ολόκληρο σύμπαν που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην ποπ κουλτούρα, γεμάτο ’80s αισθητική, μυστήριο, νοσταλγία και χαρακτήρες που έχουν γίνει σημείο αναφοράς. Από το Hellfire Club μέχρι το Upside Down, κάθε σεζόν έχει φέρει νέα icons, νέες ατάκες, ενώ έχει εμπνεύσει αντικείμενα που κάθε fan θέλει να έχει στη συλλογή του.

Από ρούχα που σε κάνουν να νιώθεις μέλος της παρέας  και συλλεκτικά Funko Pop που φέρνουν τους αγαπημένους χαρακτήρες στο ράφι σου, μέχρι επιτραπέζια που μετατρέπουν το σαλόνι σου σε πεδίο μάχης ενάντια στο Mind Flayer, αλλά και αξεσουάρ για το σπίτι, το γραφείο ή το κινητό σου, υπάρχουν δεκάδες επιλογές που θα σε βάλουν απευθείας στο κλίμα της σειράς.

Αν εσύ ή κάποιος αγαπημένος σου έχει κολλήσει με το Upside Down, αν μιλάτε για τον Eddie σαν να είναι μέλος της παρέας σας και αν το Hellfire Club σας ξυπνάει αναμνήσεις από την πιο χαοτική καμπάνια D&D, τότε αυτά τα top picks είναι όσο πιο κοντά μπορείς να φτάσεις στο Hawkins χωρίς να… ανοίξει πύλη στο σαλόνι σου!

Συγκεντρώσαμε μερικά από τα πιο δημοφιλή, ιδανικά για δώρο, συλλογή ή απλώς για να ζήσεις λίγο από τη μαγεία (και τον τρόμο) της σειράς στην καθημερινότητά σου. Θα τα βρεις όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε πάνω από 12 εκατομμύρια επιλογές, ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα του αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Για όσους θέλουν να μπουν σε Stranger Things vibe

Η αισθητική του Stranger Things έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με τα ’80s: oversized φούτερ, bold γραφικά, χρώματα που θυμίζουν arcade και μια δόση από το σκοτεινό μυστήριο του Upside Down. Τα ρούχα έμπνευση από τη σειρά δεν είναι απλώς ως fan merch, αλλά δίνουν χαρακτήρα σε κάθε outfit και σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις σε μια παρέα που ζει ανάμεσα στην περιπέτεια και τη νοσταλγία.

Είτε προτιμάς ένα hoodie με το χαρακτηριστικό logo, είτε ένα T‑shirt που παραπέμπει στο Hellfire Club, είτε πιο διακριτικά prints που κλείνουν το μάτι στους μυημένους, όλα είναι κομμάτια που αποπνέουν μια ιδιαίτερα ενέργεια. Φοριούνται άνετα στην καθημερινότητα, ταιριάζουν με τα πάντα και κουβαλούν μαζί τους μια pop‑culture ιστορία που αναγνωρίζεται αμέσως.

Για τη συλλογή που δεν σταματά ποτέ

Ο κόσμος του Stranger Things έχει εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά συλλεκτών που λατρεύουν να γεμίζουν τα ράφια τους με μικρές, νοσταλγικές υπενθυμίσεις από το σύμπαν της σειράς.

Από φιγούρες που αποτυπώνουν με λεπτομέρεια τους πιο χαρακτηριστικούς ήρωες, μέχρι επιτραπέζια που θυμίζουν εμβληματικές στιγμές κάθε σεζόν, αν ανήκεις σε αυτήν την γενιά, τότε θα συμφωνήσεις ότι αυτά τα κομμάτια λειτουργούν σαν μικρές “κάψουλες” pop κουλτούρας.

Για το γραφείο, το σπίτι, και το… Upside Down

Η γοητεία του Stranger Things δεν περιορίζεται στα ρούχα ή στις συλλεκτικές φιγούρες. Έχει περάσει και στα αντικείμενα που χρησιμοποιείς καθημερινά, δίνοντας μια πιο παιχνιδιάρικη, νοσταλγική και λίγο… μυστηριώδη πινελιά στον χώρο σου.

Μια κούπα με έντονα ’80s γραφικά μπορεί να κάνει τον πρωινό καφέ να μοιάζει με σκηνή από το Hawkins Middle School, ενώ ένα παγούρι με Stranger Things αισθητική δίνει χαρακτήρα ακόμη και στις πιο απλές καθημερινές συνήθειες.  Ακόμη και το κινητό σου μπορεί να τραβάει τα βλέμματα, επιλέγοντας μια θήκη Stranger Things, μια λεπτομέρεια που δεν «φωνάζει» αλλά ξεχωρίζει.

Και για όσους θέλουν να βυθιστούν ακόμη περισσότερο στο lore της σειράς, το graphic novel «Stranger Things: Τρόμος στην Κατασκήνωση» προσφέρει μια περιπέτεια που επεκτείνει τον κόσμο της σειράς και προσθέτει μια ακόμη ψηφίδα στο σύμπαν του Stranger Things.

Ο Ντάστιν πηγαίνει στην Κατασκήνωση Φυσικών Επιστημών και πρέπει να τα βγάλει πέρα με νέα προβλήματα χωρίς τη βοήθεια των φίλων από το Χόκινς. Ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με νταήδες σπασίκλες, μια νέα απειλή βάζει στο στόχαστρο τους νεαρούς επιστήμονες και τους ομαδάρχες. Μια μυστηριώδης φιγούρα που φοράει μάσκα του Άλμπερτ Άινσταϊν εμφανίζεται με σκοπό να διαταράξει την ήρεμη ζωή της κατασκήνωσης. Όταν ομαδάρχες αρχίζουν να εξαφανίζονται, δε θα χρειαστεί Πυρηνική Φυσική για να φτάσουν στη λύση, αλλά ο Ντάστιν θα πρέπει να συνεργαστεί με τη Σούζι και τα άλλα παιδιά της κατασκήνωσης πριν οι εσωτερικές έριδες τινάξουν τα πάντα στον αέρα.

Economy
Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Μετρητά: Πολύ σκληρά για να πεθάνουν στην Ελλάδα του 2026 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μάζεψε τις απώλειες, κράτησε τα κέρδη της εβδομάδας

inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Plus
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»
Πικρό αντίο 16.01.26

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά με τις δέουσες τιμές την Μέλπω Ζαρόκωστα – «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»

Η Μέλπω Ζαρόκωστα «ήταν η πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία», έγραψε σε ανάρτηση της η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών Φίνος Φιλμ.

Σύνταξη
Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει να φέρει στη «βασίλισσα» τους Γιούργκεν Κλοπ και Έρλινγκ Χάαλαντ το προσεχές καλοκαίρι!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones
Κόσμος 16.01.26

Η Τσεχία ετοιμάζεται να προμηθεύσει την Ουκρανία με μαχητικά αεροσκάφη για την καταπολέμηση των ρωσικών drones

Η τσεχική κυβέρνηση με επικεφαλής τον λαϊκιστή Αντρέι Μπάμπις έχει συμφωνήσει να παράσχει πυρομαχικά, αλλά δεσμεύτηκε να μην διαθέσει καμία εθνική χρηματοδότηση για βοήθεια στην Ουκρανία

Σύνταξη
Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χυδαία επίθεση Φωτήλα: «Θα σου πω, πώς θα ξεβρακώσεις τον Πελετίδη» (βίντεο)

Ο υφυπουργός Πολιτισμού της κυβέρνησης επιτέθηκε στον δήμαρχο Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, κατά την κοπή της πίτας της δημοτικής παράταξης της ΝΔ στην πρωτεύουσα της Αχαΐας

Σύνταξη
Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;
Το πέρασμα του χρόνου 16.01.26

Πέρασε έναν χρόνο δεμένος με σχοινί σε μια φίλη του – Είναι ο Τέτσινγκ Χσι ο πιο ακραίος περφόρμερ που υπήρξε ποτέ;

Έσπασε τους αστραγάλους του, έζησε 365 ημέρες σε ένα κελί, πήδηξε από ένα παράθυρο και αντιμετώπισε τον χειρότερο χειμώνα του 20ού αιώνα. Ωστόσο, λέει ότι δεν είναι μαζοχιστής. Ο Guardian συνάντησε τον Τέτσινγκ Χσι που η Μαρίνα Αμπράμοβιτς αποκαλεί «ο δάσκαλος».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες
Κοινωνική συμπερίληψη 16.01.26

Κεντρικές παραλίες της Τήνου γίνονται πλέον πλήρως προσβάσιμες

Το έργο περιλαμβάνει την εγκατάσταση ολοκληρωμένων, μη μόνιμων υποδομών, όπως αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στο νερό, ειδικούς διαδρόμους για αμαξίδια, προσβάσιμα αποδυτήρια, μεταξύ άλλων.

Σύνταξη
Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία
Άλλα Αθλήματα 16.01.26

Η αποστολή της Eθνικής Γυναικών στο πόλο για την κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία

Έγινε γνωστή η αποστολή της Εθνικής Γυναικών στο πόλο, η οποία θα ταξιδέψει στη Βουδαπέστη το διάστημα 19-22 Ιανουαρίου προκειμένου να πραγματοποιήσει κοινή προετοιμασία με την Ουγγαρία στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδιασμού που έχει ως κατάληξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία το διάστημα 26/1-5/2/2026. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, […]

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Στην Θεσσαλονίκη για την Ιθάκη ο Αλέξης Τσίπρας – Συναντήσεις με τον δήμαρχο Αγγελούδη και τον Μητροπολίτη Φιλόθεο

Αύριο στις 12 το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει σε εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του, «Ιθάκη», στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», στην πλατεία Αριστοτέλους

Σύνταξη
Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές
Βίντεο & Φωτογραφίες 16.01.26

Βλέπω μια μαϊμού ή βίντεο «μαϊμού»; – Τα ξέφρενα πρωτεύοντα του Σεντ Λούις που μπέρδεψαν τις Αρχές

Αναφορές για μαϊμούδες στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ, AI εικόνες που μπέρδεψαν ακόμη και τις Αρχές και ένας Τζίμι Κίμελ σε ρόλο σχολιαστή συνθέτουν μια ιστορία που μοιάζει αστεία, αλλά λέει πολλά για την εποχή μας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας
Οδικός χάρτης 16.01.26

Δήμος Καλαμάτας: Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας η πολεοδομική μελέτη της Παραλίας Βέργας

Η πολεοδομική μελέτη καλύπτει έκταση περίπου 1.355 στρεμμάτων και προβλέπει μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό με σαφή καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδικού δικτύου, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες – Τι μήνυμα της μετέφερε από τον Τραμπ;

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ με την Ροδρίγκες επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Βενεζουέλα

Σύνταξη
Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Πέρκα: Πολλοί βουλευτές της ΝΔ κουβαλούν πατριαρχικό σύνδρομο – Στα όρια του φασισμού ο Κυρανάκης

«Αυτό πια δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω αλλά δεν είναι ότι του ξέφυγε», τόνισε η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, σχολιάζοντας την επίθεση του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών
ΠΑΣΟΚ 16.01.26

Τσουκαλάς: Το σύστημα του FIR Αθηνών είχε πέσει και το 2021 – Αγνοήθηκαν οι αναφορές των Ελεγκτών

«Η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να απαντήσει αν ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα εξώδικα και σε τι ενέργειες προέβη μετά τις αναφορές για το περιστατικό απώλειας της εικόνας του κυρίως radar», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»
Κόσμος 16.01.26

Δυτική Όχθη: Οι IDF σκότωσαν ένα 14χρονο αγόρι επειδή «ετοιμαζόταν να τους επιτεθεί με μία πέτρα»

Η βία έχει αυξηθεί κατακόρυφα κατά το τελευταίο έτος στη Δυτική Όχθη. Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων έχουν ενταθεί, ενώ ο στρατός επιβάλει αυστηρότερους περιορισμούς στην κυκλοφορία

Σύνταξη
Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους
Κόσμος 16.01.26

Η μετανάστευση στην ΕΕ αλλάζει – Ποια χώρα έχει απελάσει περισσότερους ανθρώπους

Οι επιστροφές μεταναστών αυξήθηκαν κατά σχεδόν ένα πέμπτο στην ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ του αριθμού των διαταγών επαναπατρισμού που εκδόθηκαν και εκείνων που εκτελέστηκαν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης πρέπει να σταματήσει την προσπάθεια εξαπάτησης και διαίρεσης των αγροτών

«Αποτελεί ένα όνειδος για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που προσπάθησε να αξιοποιήσει ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να στήσει το δικό της πελατειακό δίκτυο», είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν
Euroleague 16.01.26

Οι… πρώην «πληγώνουν» Παναθηναϊκό και Αταμάν

Λορέντζο Μπράουν και Γουέινιεν Γκέιμπριελ έφυγαν σαν αποτυχημένοι από τον Παναθηναϊκό, αφού ο Εργκίν Αταμάν έκρινε ότι η ομάδα του χρειαζόταν κάτι καλύτερο στις θέσεις τους, ωστόσο αυτοί φρόντισαν να πάρουν αμέσως την εκδίκησή τους...

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

