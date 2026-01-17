newspaper
Μέλπω Ζαρόκωστα: Δωρεά στο ΤΑΣΕΗ αντί στεφάνων – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα
Ελλάδα 17 Ιανουαρίου 2026 | 13:20

Μέλπω Ζαρόκωστα: Δωρεά στο ΤΑΣΕΗ αντί στεφάνων – Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

Η Μέλπω Ζαρόκωστα ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η Μέλπω Ζαρόκωστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 χρόνων. Η κηδεία της ηθοποιού θα γίνει την Τρίτη στις 13:00 το μεσημέρι στο Πρώτο Νεκροταφείο. Η επιθυμία της οικογένειας, αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν μέλος η ηθοποιός.

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα

«Θα αποχαιρετήσουμε την πολυαγαπημένη μας φίλη, σπουδαία συνάδελφο και συγγραφέα την Τρίτη στην μία το μεσημέρι στο Α’ Κοιμητήριο της Αθήνας. Όσοι θέλουνε μπορούν αντί στεφάνων, σύμφωνα με επιθυμία της οικογένειας και του λατρεμένου της γιου Αλεξάνδρου Παγουλάτου, να ενισχύσουν το ΤΑΣΕΗ του οποίου ήταν εκλεκτό μέλος η Μέλπω μας.

Όσοι θέλουν μπορούν να αποστείλουν στέφανα μέσω του γραφείου που επιμελείται την εξόδιο ακολουθία στο τηλ. 6955460653 υπεύθυνη Αλεξάνδρα Γιακομέλου», έγραψε στη λεζάντα ανεβάζοντας μια κοινή φωτογραφία τους.

View this post on Instagram

A post shared by Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

Μέλπω Ζαρόκωστα: Ο αποχαιρετισμός από την οικογένεια της

Η είδηση έγινε γνωστή από μέλη της οικογένειάς της, που την «αποχαιρέτησαν» με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που ειχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμηση μου και δήλωνε θαυμάστρια μου. Γι αυτό την αγαπουσα πολύ.

Ηταν παντρεμένη με τον θείο μου τον Βίκτωρα Παγουλάτο που επίσης κι εκεινος μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές. Απο αυτόν τον γάμο γεννήθηκε το μοναδικό της παιδί και ξάδερφος μου ο Αλεξανδρος».

