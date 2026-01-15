Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 14:07
Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα
Τα must-have της νέας χρονιάς: Ό,τι χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά
Τα Νέα της Αγοράς 15 Ιανουαρίου 2026 | 18:45

Τα must-have της νέας χρονιάς: Ό,τι χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά

Η νέα χρονιά είναι η τέλεια ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι, στην καθημερινότητα, στην ενέργεια, ακόμη και στη διάθεσή σας!

Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Spotlight

Η νέα χρονιά φέρνει πάντα μαζί της μια αίσθηση νέας αρχής. Μας δίνει την πολύτιμη ευκαιρία να ανανεώσουμε τους χώρους μας, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να οργανώσουμε καλύτερα την καθημερινότητα μας, υιοθετώντας μικρές συνήθειες που μας «ανεβάζουν».

Αν θέλετε να ξεκινήσετε δυναμικά το 2026, υπάρχουν μερικά αντικείμενα που μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Από συσκευές που σας λύνουν τα χέρια μέχρι προϊόντα ευεξίας, ομορφιάς και οργάνωσης, θα τα βρείτε όλα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε πάνω από  12 εκατομμύρια προϊόντα, ενώ θα παραλάβετε ό,τι επιλέξετε εύκολα, στην πόρτα σας στην ώρα του αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχετε ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Ανανέωση σπιτιού & καθημερινότητας

Η νέα χρονιά είναι η ιδανική στιγμή για να κάνετε το σπίτι σας πιο άνετο, πιο λειτουργικό και πιο “έξυπνο”. Μικρές αλλαγές στον χώρο και στις καθημερινές σας συνήθειες μπορούν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά σας και να σας χαρίσουν περισσότερο χρόνο για όσα αγαπάτε.

Η σκούπα ρομπότ Xiaomi S20 για παράδειγμα, έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν καθαριότητα χωρίς κόπο. Χαρτογραφεί τον χώρο, σκουπίζει και σφουγγαρίζει, όσο χαλαρώνετε ή βρίσκεστε εκτός, ενώ λειτουργεί μέσω Wi‑Fi για πλήρη έλεγχο από το κινητό.

Κι επειδή η καθαριότητα δεν φαίνεται μόνο στο δάπεδο, αλλά και στον αέρα, ο αφυγραντήρας Inventor Comfort όχι μόνο μειώνει την υγρασία, αλλά εξουδετερώνει και τις δυσάρεστες οσμές, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ατμόσφαιρα στους χώρους σας χάρη στον ενσωματωμένο ιονιστή.

Στην κουζίνα, η φριτέζα αέρος HomeVero HVAF είναι απαραίτητη για πιο υγιεινό μαγείρεμα χωρίς λάδι, ώστε να πετύχετε τουλάχιστον έναν από τους στόχους που θέσατε για την φετινή χρονιά! Ψήνει, τηγανίζει, αποξηραίνει και έχει μεγάλη χωρητικότητα που καλύπτει όλη την οικογένεια.

Και για τις μέρες που είστε όλη μέρα εν κινήσει, ένα θερμός θα κρατά τα ροφήματά σας στη σωστή θερμοκρασία.

Ευεξία, ενέργεια & θετική διάθεση

Εκτός από το σπίτι τη φετινή χρονιά, μην διστάσετε να επενδύσετε λίγο περισσότερο και στον εαυτό σας  — στο σώμα, στο μυαλό και στη διάθεσή σας.

Ξεκινώντας από το πρώτο, η πολυβιταμίνη Altion Tonovit είναι το ιδανικό boost για ενέργεια και ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ειδικά αυτήν την περίοδο, που γρίπη και covid-19 «καραδοκούν».

Με το Ημερολόγιο Θετικής Σκέψης 2026 όχι μόνο θα καταφέρετε να είστε πιο οργανωμένοι, αλλά καθημερινά θα έχετε και από μια μικρή υπενθύμιση να βλέπετε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα.

Κι επειδή η αυτοβελτίωση πρόκειται για ένα από τα πιο κοινά new year’s resolution, το βιβλίο «Ανάμεσα σε ηλίθιους» θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τους ανθρώπους γύρω σας και να βελτιώσετε τις σχέσεις σας, προσωπικές και επαγγελματικές.

Τεχνολογία που διευκολύνει

Η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει την καθημερινότητά σας, αρκεί να επιλέξετε τα σωστά εργαλεία. Από συσκευές που σας κρατούν συνδεδεμένους μέχρι αξεσουάρ που σας λύνουν τα χέρια όταν είστε εκτός σπιτιού, οι μικρές αυτές προσθήκες κάνουν τη μέρα πιο εύκολη, πιο οργανωμένη και πιο παραγωγική.

Εάν συνηθίζετε να μιλάτε στο κινητό, να ακούτε μουσική ή απλώς να κάνετε multitasking, τότε τα handsfree ακουστικά Xiaomi Redmi Buds 6 Play θα γίνουν ο νέος σας «σύμμαχος». Ελαφριά, άνετα και με καθαρό ήχο είναι η ιδανική επιλογή, ενώ διαθέτουν θήκη φόρτισης που προσφέρει πολλές ώρες αυτονομίας.

Και για να μην ξεμένετε ποτέ από μπαταρία, το power bank Xiaomi Lite 10.000mAh θα σας προσφέρει γρήγορη φόρτιση, ακριβώς την στιγμή που την χρειάζεστε περισσότερο. Με δύο θύρες και κομψό σχεδιασμό, είναι απαραίτητο για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση.

Μικρές πινελιές ανανέωσης

Νέα χρονιά σημαίνει και προσωπική ανανέωση νε μικρές αλλαγές που θα σας κάνουν να νιώθετε πιο καλά, πιο φρέσκοι και πιο σίγουροι σε κάθε σας εμφάνιση.

Ένα άρωμα με γλυκές, κομψές νότες, όπως το Lattafa Eclaire για παράδειγμα, είναι η τέλεια επιλογή για να ξεκινήσετε το νέο έτος με αυτοπεποίθηση.

Από την άλλη, οι χαμηλές θερμοκρασίες ταλαιπωρούν το δέρμα, το αφυδατώνουν και το κάνουν πιο ευαίσθητο, γι’ αυτό μια κρέμα εντατικής ενυδάτωσης, όπως η COSRX Advanced Snail 92 All‑in‑One Cream, γίνεται πραγματικά σωτήρια αυτή την περίοδο. Προσφέρει βαθιά θρέψη, βοηθά στην επανόρθωση και χαρίζει ελαστικότητα, ώστε η επιδερμίδα να παραμένει λαμπερή και υγιής όλο τον χειμώνα.

Και φυσικά, όταν το κρύο δυναμώνει, χρειάζεστε ένα κομμάτι που θα σας κρατήσει ζεστούς χωρίς να θυσιάζει το στιλ σας. Το Columbia Oak Harbor II είναι ακριβώς αυτό που αναζητάτε, ένα ζεστό, ανθεκτικό και κομψό μπουφάν που συνδυάζει άνεση και ποιότητα, ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα.

Economy
Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Η επίσημη πρώτη στην προεδρία του Eurogroup

Vita.gr
Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Καρκίνος: 7 στους 10 ζουν πλέον πάνω από 5 χρόνια — Ιστορικό ορόσημο στην επιβίωση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άμυνα στο profit taking «παίζει» η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άμυνα στο profit taking «παίζει» η αγορά

inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA
Media 14.01.26

Κάμπινγκ: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της νέας κωμωδίας του MEGA

Με όχημα το χιούμορ, η σειρά Κάμπινγκ εξερευνά τις προσωπικές σχέσεις, τις μικρές και μεγάλες αντιπαραθέσεις και τη μοναδική δυναμική που δημιουργείται όταν μια ετερόκλητη ομάδα ανθρώπων καλείται να συνυπάρξει κάτω από ασυνήθιστες συνθήκες. Έρχεται το MEGA.

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 16.01.26

Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο 46χρονος μοτοσικλετιστής κατάφερε να αποσπάσει την τσάντα μιας 62χρονης γυναίκας, ενώ άρπαξε και άλλες δύο τσάντες με ψώνια από μαγαζιά στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Μαξίμου: Με επικοινωνιακές μεθοδεύσεις και τακτικισμούς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τη φθορά από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Την «τελευταία λέξη» επιδιώκει το μέγαρο Μαξίμου, στη σύγκρουση με τους αγρότες. Το «καψόνι», η επίδειξη πυγμής και οι προσπάθειες να «κοντύνει» επικοινωνιακά την αντιπροσωπεία τους, εν όψει του ραντεβού της Δευτέρας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Γερμανία: Δεν… άκουσε τον Τραμπ – Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»
Δηλώσεις Πιστόριους 16.01.26

Δεν... άκουσε τον Τραμπ η Γερμανία - Έστειλε στρατιώτες στη Γροιλανδία λόγω «ρωσικών και κινεζικών απειλών»

Παρά το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ανοιχτά τη Γροιλανδία, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε στη Ρωσία και την Κίνα

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»
Μπάσκετ 16.01.26

Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να παίξω καλύτερα – Ο Γουεμπανιάμα είναι… εφιάλτης»

Οι Μπακς έχασαν ξανά, ο Αντετοκούνμπο πάλευε μόνος και κόντρα στους Σπερς, ωστόσο βρήκε τη διάθεση για αυτοκριτική μετά το ματς, όταν παράλληλα αποθέωσε και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Σύνταξη
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τραμπ: Παραπλάνηση ή αναδίπλωση η αναστολή επίθεσης στο Ιράν;
Κόσμος 16.01.26

Παραπλάνηση ή αναδίπλωση, η αναστολή επίθεσης στο Ιράν; - Τι εκτιμούν αμερικανοί αξιωματούχοι για τις προθέσεις Τραμπ

Ενώ η πολεμική ρητορική του Τραμπ εναντίον του Ιράν υποχώρησε, οι ΗΠΑ μετακινούν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή - «Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, ο πρόεδρος», λέει αμερικανική πηγή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025
Πυρά 16.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση κοροϊδεύει ασύστολα τον κόσμο – Υπερπλεονάσματα περικοπών και υπερφορολόγησης και το 2025

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζει πως «η υπερφορολόγηση επιμένει. Μετά το άλμα των προηγούμενων ετών, καταγράφεται υπέρβαση του στόχου για τρίτη χρονιά, κατά 451 εκατ. ευρώ αυτή τη φορά».

Σύνταξη
Ιράν: Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή – Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου
«Τεταμένη κατάσταση» 16.01.26

Ο Πούτιν σε ρόλο μεσολαβητή για το Ιράν - Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική συνομιλία του με Νετανιάχου

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να μιλήσει στη συνέχεια με τον ομόλογό του του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν - «Ο πρόεδρος συνεχίζει τις προσπάθειες υπέρ της αποκλιμάκωσης» δήλωσε εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Σύνταξη
Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)
Ποδόσφαιρο 16.01.26

Η Αϊτάνα Μπονματί θα… παίξει μπάλα και στο Μουντιάλ 2026 (pic)

Η κορυφαία ποδοσφαιρίστρια όλων των εποχών, Αϊτάνα Μπονματί, θα δώσει το «παρών» στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής για το Μουντιάλ 2026 «παίζοντας μπάλα» από το studio, απ' όπου θα σχολιάζει τα παιχνίδια της Εθνικής Ισπανίας.

Σύνταξη
Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της
Κάπου ώπα 16.01.26

Και τώρα μπορείτε να… – Νεαροί δεν αναγνωρίζουν τη Σάρον Στόουν, της τη λένε κι εκείνη τους «σφάζει» παραλαμβάνοντας το βραβείο της

Κατά τη διάρκεια των Astra Awards μια παρέα νεαρών δεν αναγνώρισε την Σάρον Στόουν και την κατηγόρησε ότι τους «έκλεψε» τη θέση στο τραπέζι τους. Όταν ανέβηκε να παραλάβει το βραβείο της δεν τους λυπήθηκε.

Σύνταξη
Γάζα: Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών – Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ
Τα ονόματα 16.01.26

Αυτοί συμμετέχουν στην παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών στη Γάζα - Επικεφαλής ο Αλί Σάαθ

Ποιους τομείς αναλαμβάνουν οι Παλαιστίνιοι που συμμετέχουν στην επιτροπή που προβλέπει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα - Η στάση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)
Euroleague 16.01.26

Ο Τζόουνς «βελτίωσε» και τον Χολ: Οι τρομεροί αριθμοί του στα τελευταία ματς (vids)

Ο Ντόντα Χολ έχει ντυθεί... Μιλουτίνοφ στα τελευταία παιχνίδια, με τον Αμερικανό να καταγράφει εξαιρετικά νούμερα στη στατιστική του απ' όταν ο Ολυμπιακός έντυσε στα «ερυθρόλευκα» τον συμπατριώτη του, Ταϊρίκ Τζόουνς.

Σύνταξη
Παίδων «Αγία Σοφία»: Την τελευταία της πνοή άφησε 13χρονη μαθήτρια λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας
Τραγωδία 16.01.26

Την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο άφησε 13χρονη λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας

Η ανήλικη μαθήτρια, η οποία φοιτούσε σε Ειδικό Σχολείο στη Χαλκίδα, έπασχε από σπάνιο σύνδρομο και είχε υποβληθεί πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση λόγω εγκεφαλικού οιδήματος

Σύνταξη
Ιαπωνία: Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο
Στην Ιαπωνία 16.01.26

Αναστάτωση για εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες λόγω μπλακ άουτ σε σιδηροδρομικό δίκτυο του Τόκιο (βίντεο)

Η φωτιά που προκάλεσε το μπλακ άουτ στο δίκτυο του τρένων του Τόκιο φαίνεται να ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα σε μετασχηματιστή - Επιβάτες απεγκλωβίστηκαν περπατώντας για αρκετά μέτρα πάνω στις ράγες

Σύνταξη
Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ
Conference League 16.01.26

Η UEFA τιμώρησε με πρόστιμο την ΑΕΚ

Με πρόστιμο ύψους 26.500 τιμωρήθηκε η ΑΕΚ από την UEFA για όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Κραϊόβα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

