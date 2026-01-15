Τα must-have της νέας χρονιάς: Ό,τι χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά

Η νέα χρονιά φέρνει πάντα μαζί της μια αίσθηση νέας αρχής. Μας δίνει την πολύτιμη ευκαιρία να ανανεώσουμε τους χώρους μας, να φροντίσουμε τον εαυτό μας, να οργανώσουμε καλύτερα την καθημερινότητα μας, υιοθετώντας μικρές συνήθειες που μας «ανεβάζουν».

Αν θέλετε να ξεκινήσετε δυναμικά το 2026, υπάρχουν μερικά αντικείμενα που μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά. Από συσκευές που σας λύνουν τα χέρια μέχρι προϊόντα ευεξίας, ομορφιάς και οργάνωσης

Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχετε ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Ανανέωση σπιτιού & καθημερινότητας

Η νέα χρονιά είναι η ιδανική στιγμή για να κάνετε το σπίτι σας πιο άνετο, πιο λειτουργικό και πιο “έξυπνο”. Μικρές αλλαγές στον χώρο και στις καθημερινές σας συνήθειες μπορούν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητά σας και να σας χαρίσουν περισσότερο χρόνο για όσα αγαπάτε.

Η σκούπα ρομπότ Xiaomi S20 για παράδειγμα, έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν καθαριότητα χωρίς κόπο. Χαρτογραφεί τον χώρο, σκουπίζει και σφουγγαρίζει, όσο χαλαρώνετε ή βρίσκεστε εκτός, ενώ λειτουργεί μέσω Wi‑Fi για πλήρη έλεγχο από το κινητό.

Κι επειδή η καθαριότητα δεν φαίνεται μόνο στο δάπεδο, αλλά και στον αέρα, ο αφυγραντήρας Inventor Comfort όχι μόνο μειώνει την υγρασία, αλλά εξουδετερώνει και τις δυσάρεστες οσμές, ενώ παράλληλα βελτιώνει την ατμόσφαιρα στους χώρους σας χάρη στον ενσωματωμένο ιονιστή.

Στην κουζίνα, η φριτέζα αέρος HomeVero HVAF είναι απαραίτητη για πιο υγιεινό μαγείρεμα χωρίς λάδι, ώστε να πετύχετε τουλάχιστον έναν από τους στόχους που θέσατε για την φετινή χρονιά! Ψήνει, τηγανίζει, αποξηραίνει και έχει μεγάλη χωρητικότητα που καλύπτει όλη την οικογένεια.

Και για τις μέρες που είστε όλη μέρα εν κινήσει, ένα θερμός θα κρατά τα ροφήματά σας στη σωστή θερμοκρασία.

Ευεξία, ενέργεια & θετική διάθεση

Εκτός από το σπίτι τη φετινή χρονιά, μην διστάσετε να επενδύσετε λίγο περισσότερο και στον εαυτό σας — στο σώμα, στο μυαλό και στη διάθεσή σας.

Ξεκινώντας από το πρώτο, η πολυβιταμίνη Altion Tonovit είναι το ιδανικό boost για ενέργεια και ενίσχυση του ανοσοποιητικού, ειδικά αυτήν την περίοδο, που γρίπη και covid-19 «καραδοκούν».

Με το Ημερολόγιο Θετικής Σκέψης 2026 όχι μόνο θα καταφέρετε να είστε πιο οργανωμένοι, αλλά καθημερινά θα έχετε και από μια μικρή υπενθύμιση να βλέπετε τα πράγματα λίγο πιο αισιόδοξα.

Κι επειδή η αυτοβελτίωση πρόκειται για ένα από τα πιο κοινά new year’s resolution, το βιβλίο «Ανάμεσα σε ηλίθιους» θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τους ανθρώπους γύρω σας και να βελτιώσετε τις σχέσεις σας, προσωπικές και επαγγελματικές.

Τεχνολογία που διευκολύνει

Η τεχνολογία μπορεί πραγματικά να μεταμορφώσει την καθημερινότητά σας, αρκεί να επιλέξετε τα σωστά εργαλεία. Από συσκευές που σας κρατούν συνδεδεμένους μέχρι αξεσουάρ που σας λύνουν τα χέρια όταν είστε εκτός σπιτιού, οι μικρές αυτές προσθήκες κάνουν τη μέρα πιο εύκολη, πιο οργανωμένη και πιο παραγωγική.

Εάν συνηθίζετε να μιλάτε στο κινητό, να ακούτε μουσική ή απλώς να κάνετε multitasking, τότε τα handsfree ακουστικά Xiaomi Redmi Buds 6 Play θα γίνουν ο νέος σας «σύμμαχος». Ελαφριά, άνετα και με καθαρό ήχο είναι η ιδανική επιλογή, ενώ διαθέτουν θήκη φόρτισης που προσφέρει πολλές ώρες αυτονομίας.

Και για να μην ξεμένετε ποτέ από μπαταρία, το power bank Xiaomi Lite 10.000mAh θα σας προσφέρει γρήγορη φόρτιση, ακριβώς την στιγμή που την χρειάζεστε περισσότερο. Με δύο θύρες και κομψό σχεδιασμό, είναι απαραίτητο για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση.

Μικρές πινελιές ανανέωσης

Νέα χρονιά σημαίνει και προσωπική ανανέωση νε μικρές αλλαγές που θα σας κάνουν να νιώθετε πιο καλά, πιο φρέσκοι και πιο σίγουροι σε κάθε σας εμφάνιση.

Ένα άρωμα με γλυκές, κομψές νότες, όπως το Lattafa Eclaire για παράδειγμα, είναι η τέλεια επιλογή για να ξεκινήσετε το νέο έτος με αυτοπεποίθηση.

Από την άλλη, οι χαμηλές θερμοκρασίες ταλαιπωρούν το δέρμα, το αφυδατώνουν και το κάνουν πιο ευαίσθητο, γι’ αυτό μια κρέμα εντατικής ενυδάτωσης, όπως η COSRX Advanced Snail 92 All‑in‑One Cream, γίνεται πραγματικά σωτήρια αυτή την περίοδο. Προσφέρει βαθιά θρέψη, βοηθά στην επανόρθωση και χαρίζει ελαστικότητα, ώστε η επιδερμίδα να παραμένει λαμπερή και υγιής όλο τον χειμώνα.

Και φυσικά, όταν το κρύο δυναμώνει, χρειάζεστε ένα κομμάτι που θα σας κρατήσει ζεστούς χωρίς να θυσιάζει το στιλ σας. Το Columbia Oak Harbor II είναι ακριβώς αυτό που αναζητάτε, ένα ζεστό, ανθεκτικό και κομψό μπουφάν που συνδυάζει άνεση και ποιότητα, ιδανικό για τις κρύες μέρες του χειμώνα.