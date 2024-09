«Είναι θαύμα που επέζησε»: Σπάει τη σιωπή της η Μελάνια για τις απόπειρες δολοφονίας εις βάρος του Τραμπ

Η Μελάνια Τραμπ αφηγήθηκε κατά τη διάρκεια μιας σπάνιας συνέντευξης, που προβλήθηκε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, πώς έζησε τις απόπειρες δολοφονίας σε βάρος του συζύγου της Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «θαύμα» το γεγονός ότι εκείνος επέζησε.

Εκείνη βρισκόταν στη Νέα Υόρκη όταν τη 13η Ιουλίου, ο πρώην πρόεδρος δέχθηκε πυρά κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης, στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας.

«Έτρεξα προς την τηλεόραση και γύρισα πίσω το πλάνο. Το κοίταξα. Δεν είχα παρά κάποια λεπτά καθυστέρησης (…), όμως όταν το είδα αυτό (…) κανείς δεν γνώριζε ακόμη πραγματικά. Διότι όταν τον βλέπεις πεσμένο κάτω και δεν ξέρεις, δεν γνωρίζεις τι πραγματικά έχει συμβεί», είπε η Μελάνια Τραμπ.

Ο ένοπλος σκοτώθηκε λίγο μετά και ο Ντόναλντ Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά, στο αυτί.

First Lady Melania Trump: «Is it really shocking that all this egregious violence goes against my husband? Especially when we hear the leaders of the opposition Party and mainstream media branding him as a ‘threat to democracy’ — calling him vile names. They’re only fueling a… pic.twitter.com/lGLsejgb63

— Trump War Room (@TrumpWarRoom) September 26, 2024