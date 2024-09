Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βραβεύτηκε με το Global Citizen 2024, σε εκδήλωση στη Νέα Υόρκη. Το βραβείο απένειμε στον πρωθυπουργό ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός βραβεύτηκε για «την αξιοσημείωτη σταδιοδρομία του τόσο στη δημόσια διοίκηση, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για τις ηγετικές του ικανότητες στη διακυβέρνηση της χώρας αλλά και στις διατλαντικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες υποθέσεις».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδεχόμενος το βραβείο ανέφερε «Αυτό το βραβείο ανήκει κυρίως στον ελληνικό λαό για την αντοχή και την επιμονή του», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πρόσθεσε «Αυτό που πετύχαμε στην Ελλάδα είναι να δείξουμε ότι μπορεί κανείς να κυβερνήσει από το πολιτικό κέντρο.»

«Ότι μπορεί να είναι υπέρ της ανάπτυξης αλλά και δημοσιονομικά υπεύθυνος. Ότι μπορεί να είναι, και εδώ να αντηχήσουν τα λόγια της καλής μου φίλης Τζόρτζια Μελόνι, ένας αληθινός πατριώτης, εστιάζοντας στην ισχυρή άμυνα και την προστασία των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα να είναι κοινωνικά φιλελεύθερος, παρέχοντας υψηλής ποιότητας δημόσια αγαθά και μειώνοντας τις ανισότητες», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Οι δυσαρέσκειες των ανθρώπων που ψηφίζουν τους λαϊκιστές είναι απολύτως πραγματικές, είτε σχετίζονται με την ανισότητα των εισοδημάτων, είτε με ζητήματα ταυτότητας, είτε με τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης – με τους κερδισμένους και τους χαμένους.

Αυτές είναι πραγματικές δυσαρέσκειες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να τις αντιμετωπίζουμε και σίγουρα να μην φαινόμαστε υποτιμητικοί προς τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων. Η κυβέρνηση μας δίνει έμφαση στην πολιτική όχι στα πολιτικά. Είναι ευθύνη μας ως ηγέτες να βρίσκουμε λύσεις και θα κριθούμε από το πόσο βελτιώσαμε τις ζωές των πολιτών μας», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, τονίζοντας ότι «Η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος των ΗΠΑ και πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας σε μια ταραχώδη περιοχή». Ο πρωθυπουργός ολοκλήρωσε την ομιλία του με μια φράση του προηγούμενου πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον οποίο «σέβεται βαθιά».

«Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ είπε κάτι που με εντυπωσίασε πριν καν γίνω πρωθυπουργός. Είπε: «Όταν εκλεγόμαστε, όλοι ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Απλά δεν ξέρουμε πώς να επανεκλεγούμε αν κάνουμε αυτό που πρέπει». Λοιπόν, αν υπάρχει ένα μάθημα από την ελληνική ιστορία, είναι ότι ο καλός μου φίλος έκανε λάθος. Επανεκλεγήκαμε κάνοντας ακριβώς αυτό που ήταν σωστό, και ο ελληνικός λαός μας αντάμειψε για αυτό», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο Αλμπέρτ Μπουρλά δήλωσε «ενθουσιασμένος με το προνόμιο να παρουσιάζει τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη, καθώς λαμβάνει την ανώτατη τιμή του Atlantic Council για τους παγκόσμιους πολίτες».

Τον χαρακτήρισε ως «έναν οραματιστή υπέρμαχο μιας νέας εποχής οικονομικής ευημερίας, έναν ηγέτη αφοσιωμένο στη χώρα του που κέρδισε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων. Έναν ταπεινό ηγέτη, του οποίου η επανεκλογή έδειξε ότι τηρεί τις πολιτικές του υποσχέσεις, ενώ παράλληλα έχει τον σεβασμό των ηγετών του κόσμου».

“This award belongs most of all to the people of Greece for their resilience and their perseverance.”

