Οι γιγαντιαίες πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 293 ανθρώπους στη Μιανμάρ, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε η στρατιωτική χούντα, ενώ το πρώτο φορτίο ξένης βοήθειας έφθασε στη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Stringer).

Οι πλημμύρες σε διάφορους τομείς της χώρας άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 293 νεκρούς, ενώ άλλοι 89 άνθρωποι αγνοούνται ακόμη, ενημέρωσε το στρατιωτικό καθεστώς.

Ο Γιάγκι προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις που χαρακτηρίζονται χωρίς προηγούμενο

Κάπου 2.700.000 στρέμματα ορυζώνων και άλλων καλλιεργειών καλύφθηκαν από τα νερά και πάνω από 100.000 εκτρεφόμενα ζώα χάθηκαν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 268 νεκρούς και 88 αγνοούμενους.

Ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε πλημμύρες και κατολισθήσεις εύρους που χαρακτηρίζεται χωρίς προηγούμενο εδώ και δεκαετίες στην Ασία. Οι νεκροί συνολικά έχουν ξεπεράσει τους 600.

Αρχικά έπληξε, τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, τις Φιλιππίνες και τη νότια Κίνα, όπου καταμετρήθηκαν τουλάχιστον 24 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Κατόπιν, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 588 ανθρώπους σε τέσσερις χώρες: στο Βιετνάμ, το κράτος που χτυπήθηκε βαρύτερα (299 νεκροί), στη Μιανμάρ (268), στην Ταϊλάνδη (20), και στο Λάος (1 νεκρός), σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

Typhoon #Yagi has ravaged parts of Vietnam and Myanmar, killing at least 287 people. The death toll from landslides and floods in Vietnam has risen to 254. In Myanmar, floods have killed 33 people and displaced over 230,000. #PlanetMatters pic.twitter.com/lRH4TDQENj — CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) September 14, 2024

Στη Μιανμάρ, ειδικά, οι πλημμύρες έπληξαν πληθυσμούς ήδη εξαιρετικά ευάλωτους λόγω του εμφυλίου πολέμου ο οποίος έχει βυθίσει τη χώρα στο χάος, μετά το πραξικόπημα των στρατηγών την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Βοήθεια 630.000 άνθρωποι

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, ενδέχεται να χρειαστούν βοήθεια 630.000 άνθρωποι μετά το πλήγμα του Γιάγκι.

Το σαββατοκύριακο, η στρατιωτική χούντα ζήτησε διεθνή βοήθεια για την αντιμετώπιση της καταστροφής — κάτι εξαιρετικά σπάνιο, στο παρελθόν το καθεστώς είχε άλλωστε εμποδίσει να εισέλθει στη χώρα βοήθεια από το εξωτερικό.

VIDEO: The UN is warning that as many as 630,000 people could be in need of assistance in Myanmar in the wake of Typhoon Yagi. pic.twitter.com/jKSBwK8TGp — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2024

Ο επικεφαλής του καθεστώτος Μιν Αούνγκ Χλάιγκ είπε πως ελπίζει να αποκατασταθεί η ομαλότητα στη χώρα «σε έξι μήνες», ανέφερε χθες η ελεγχόμενη από το κράτος εφημερίδα Global New Light of Myanmar.

Ινδικό πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια — φορτωμένο με ξηρά τροφή, ιματισμό, φάρμακα και σκηνές — έφθασε προχθές Τετάρτη στο λιμάνι Τιλάβα, κοντά στην οικονομική πρωτεύουσα Ρανγκούν, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

