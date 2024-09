Τουλάχιστον 74 είναι οι νεκροί από τις πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Yagi στη Μιανμάρ, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών που εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί αφού αγνοείται η τύχη 89 κατοίκων.

Ο προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 33 νεκρούς και περισσότερους από 235.000 εκτοπισμένους. Πλημμύρες και κατολισθήσεις προκάλεσαν τον θάνατο περίπου 350 ανθρώπων σε Μιανμάρ, Βιετνάμ, Λάος και Ταϊλάνδη – χώρες που επλήγησαν από τον τυφώνα Γιάγκι.

Ακόμη, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται στη Μιανμάρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Global New Light of Myanmar, η οποία μεταδίδει ότι καταστράφηκαν περισσότερα από 65.000 σπίτια, δρόμοι και γέφυρες.

Μεγάλες γεωργικές εκτάσεις έχουν πλημμυρίσει στο κεντρικό τμήμα της χώρας, γύρω από την πρωτεύουσα Ναϊπιντάου, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν παρατηρηθεί κατολισθήσεις σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Ο επικεφαλής της χούντας της Μιανμάρ, ο στρατηγός Μιν Αούνγκ Λάινγκ, απηύθυνε το Σάββατο έκκληση για βοήθεια από το εξωτερικό, παρότι σε ανάλογη περίσταση την είχε αρνηθεί παλαιότερα.

Τον Ιούνιο του 2023 είχε αναστείλει τις άδειες εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις που προσπαθούσαν να βοηθήσουν σχεδόν ένα εκατομμύριο πληγέντες από τον κυκλώνα Μόκα. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών είχε καταγγείλει τότε την «ακατανόητη» απόφαση.

