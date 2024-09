Στους 226 ανήλθαν οι νεκροί από τον τυφώνα Γιάγκι στη Μιανμάρ

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που προκάλεσε ο τυφώνας Γιάγκι στη Μιανμάρ διπλασιάστηκε, φθάνοντας τους 226 νεκρούς, ενώ άλλοι 77 άνθρωποι ακόμη αγνοούνται, μετέδωσε χθες Δευτέρα η κρατική τηλεόραση της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

#UPDATE : The death toll in Myanmar from flooding and landslides caused by Typhoon Yagi has reached at least 74, with 89 people missing

The new official death toll announced by the country’s military government was more than double the 33 reported on Friday. Typhoon Yagi earlier… pic.twitter.com/uJRMnFwglE

