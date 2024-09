Χεζμπολάχ: Στο σενάριο των εκρηκτικών συγκλίνουν οι περισσότεροι ειδικοί και η οργάνωση

Σε ένα πολύ εντυπωσιακό και καλά σχεδιασμένο χτύπημα, το Ισραήλ κατάφερε να βγάλει έστω και προσωρινά εκτός μάχης, περίπου 2.750 άνδρες της Χεζμπολάχ. Η επίθεση είναι ταυτόχρονα και η απάντηση του Ισραήλ στις ΗΠΑ, στην εντολή «Μην ξεκινήσετε πόλεμο με τον Λίβανο».

Οι βομβητές εξερράγησαν εντός μιας ώρας, από τις 15:30 έως τις 16:30 ώρα Λιβάνου και πλέον το μόνο μυστήριο αφορά τον τρόπο που πυροδοτήθηκαν (εντός και εκτός εισαγωγικών). Ταυτόχρονα υπήρχαν και παράπλευρες απώλειες αθώων παιδιών, καθώς 2 παιδιά έως τώρα έχουν σκοτωθεί, σε σύνολο 9 νεκρών.

Λιβανικά μέσα όπως η Al Manar και η Al Mayadeen θεωρούν την επίθεση ως ασσύμετρα αντίποινα εναντίον της επίθεσης στην βάση Gilot, όπου ανεπιβεβαίωτα διατείνονται πως χτύπησαν την βάση της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών Unit 8200, κατά τη διάρκεια των αντιποίνων για τη δολοφονία του στρατηγού Σούκρ και του Ισμαήλ Χανίγια.

Πολλές πηγές κάνουν λόγο για τρομοκρατία και έγκλημα πολέμου, καθώς κανείς δεν θα μπορούσε να έχει την γνώση αν οι βομβητές θα εκραγούν στα χέρια των κατόχων ή τρίτων. Ουσιαστικά κάνουν λόγο για μη διάκριση μεταξύ αμάχων και ενόπλων. Κάτι που συνιστά παράνομο χτύπημα και παραβίαση της Συνθήκης της Γενεύης.

Το Ισραήλ -χωρίς ανάληψη ευθύνης για το χακάρισμα- δήλωσε την Τρίτη ότι η παύση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ στο βόρειο τμήμα της χώρας για να επιτρέψει στους κατοίκους να επιστρέψουν στα σπίτια τους αποτελεί πλέον επίσημο πολεμικό στόχο, καθώς «εξετάζει μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση στο Λίβανο» που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια ολοκληρωτική σύγκρουση.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα απειλήσει να αναλάβουν βαρύτερη στρατιωτική δράση για να σταματήσουν τις σχεδόν καθημερινές επιθέσεις, οι οποίες ξεκίνησαν λίγο μετά το ξέσπασμα του σχεδόν ετήσιου πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει τακτικά αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο σε απάντηση και έχει στοχοποιήσει και σκοτώσει ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ.

Πληροφορίες από τον Λίβανο αναφέρουν πως οι βομβητές χτύπησαν πριν εκραγούν, με αποτέλεσμα να εξηγούνται τραυματισμοί στα μάτια και το πρόσωπο, ενώ άλλοι βομβητές εξερράγησαν σε τσέπες παντελονιών προκαλώντας μεγάλες πληγές.

Φάνηκε ότι πολλοί από αυτούς που χτυπήθηκαν ήταν μέλη της Χεζμπολάχ, αλλά δεν ήταν αμέσως σαφές αν και άλλοι είχαν επίσης τους βομβητές. Οι εκρήξεις έγιναν κυρίως σε περιοχές όπου η οργάνωση έχει ισχυρή παρουσία, στο προάστιο Νταχίγια της Βηρυτού και στην περιοχή Μπεκα’ά του ανατολικού Λιβάνου, καθώς και στη Δαμασκό της Συρίας, σύμφωνα με αξιωματούχους των λιβανέζικων υπηρεσιών ασφαλείας και έναν αξιωματούχο της Χεζμπολάχ που μίλησε στο AP ανώνυμα.

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν γνώριζαν εκ των προτέρων για το περιστατικό αυτό» και δεν εμπλέκονται. «Σε αυτό το σημείο, συλλέγουμε πληροφορίες», είπε. Οι ειδικοί δήλωσαν ότι οι εκρήξεις των βομβητών υποδεικνύουν μια εξελιγμένη, από καιρό σχεδιασμένη επιχείρηση, που πιθανώς πραγματοποιήθηκε με διείσδυση στην αλυσίδα εφοδιασμού και με την τοποθέτηση εκρηκτικών στους βομβητές πριν εισαχθούν στον Λίβανο.

Όποιο και αν ήταν το μέσο, στόχευσε ένα εξαιρετικό εύρος ανθρώπων με εκατοντάδες μικρές εκρήξεις – όλες ταυτόχρονα, όπου και αν τύχαινε να βρίσκεται ο φορέας του βομβητή, που άφησαν μερικούς ακρωτηριασμένους.

Στα νοσοκομεία που κατακλύστηκαν, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα με φορεία, μερικοί με χέρια που τους έλειπαν, πρόσωπα που είχαν ανατιναχθεί εν μέρει ή τρύπες που άνοιγαν στους γοφούς και τα πόδια τους κοντά στην περιοχή της τσέπης, σύμφωνα με φωτογράφους του Associated Press. Σε έναν κεντρικό δρόμο στο κέντρο της Βηρυτού, η πόρτα ενός αυτοκινήτου ήταν πιτσιλισμένη με αίμα και το παρμπρίζ ραγισμένο.

«Οι εικόνες που είδαμε την Τρίτη έδειχναν σημάδια έκρηξης», δήλωσε ο Άλεξ Πλίτσας, ειδικός σε θέματα όπλων στο Atlantic Council. «Η φωτιά σε μια μπαταρία ιόντων λιθίου είναι ένα πράγμα, αλλά δεν έχω δει ποτέ μια τέτοια έκρηξη. Μοιάζει με μικρό εκρηκτικό φορτίο», δήλωσε ο Πλίτσας. «Αυτό εγείρει την πιθανότητα το Ισραήλ να γνώριζε για ένα φορτίο βομβητών που κατευθυνόταν στη Χεζμπολάχ και κατάφερε να τροποποιήσει τους βομβητές πριν από την παράδοση», είπε.

Ο Σον Μούρχαουζ, πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού και ειδικός σε θέματα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δήλωσε ότι τα βίντεο των εκρήξεων δείχνουν ότι στις συσκευές είχε τοποθετηθεί μια μικρή εκρηκτική γόμωση, τόσο μικρή όσο μια γόμα μολυβιού. Θα έπρεπε να είχαν παγιδευτεί πριν από την παράδοσή τους. «Φαίνεται πολύ πιθανό ότι όλοι αυτοί οι κρυπτογραφημένοι βομβητές είχαν τροποποιηθεί πριν από την αγορά τους από τη Χεζμπολάχ, γεγονός που υποδηλώνει μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση της Μοσάντ» συμπλήρωσε.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει στο παρελθόν μαχητές της Χαμάς με παγιδευμένα κινητά τηλέφωνα και πιστεύεται ευρέως ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση του ιού Stuxnet στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν το 2010 που το πήγε 10 χρόνια πίσω. Πρώτες πηγές από τον Λίβανο κάνουν λόγο για 20 γραμμάρια εκρηκτικών.

If it were iPhones that were leaving the factory with explosives inside, the media would be a hell of a lot faster to cotton on to what a horrific precedent has been set today. Nothing can justify this. It’s a crime. A crime. And everyone in the world is less safe for it.

— Edward Snowden (@Snowden) September 17, 2024