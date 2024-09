Εκατοντάδες μέλη της Χεζμπολάχ τραυματίστηκαν καθώς οι ασύρματοι που χρησιμοποιεί για ενδοεπικοινωνία εξερράγησαν ταυτόχρονα. Αν και το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τίποτα προς το παρόν, θεωρείται πολύ πιθανόν ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση, καθώς – εκτός από τη μόνιμη απειλή κλιμάκωσης – έχει χρησιμοποιήσει κι άλλες φορές ανάλογες μεθόδους για να εξοντώσει τους εχθρούς του.

Σκηνές από τον Λίβανο δείχνουν άνδρες πεσμένους και αιμόφυρτους στους δρόμους ενώ νοσοκομεία ζητούν αίμα για τους τραυματίες. Ο αριθμός των τραυματιών έχει φτάσει τους 400 σύμφωνα με τη μέχρι τώρα καταγραφή του Al Jazeera.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα πριν από μερικούς μήνες κάλεσε τους μαχητές της οργάνωσης, ειδικά εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου με το Ισραήλ, να σταματήσουν να χρησιμοποιούν smartphones επειδή το Ισραήλ έχει την τεχνολογία να διεισδύσει και να διαπεράσει αυτές τις συσκευές.

Έτσι, τώρα έχουν καταφύγει σε αυτό το διαφορετικό σύστημα επικοινωνίας χρησιμοποιώντας ασυρμάτους αλλά φαίνεται ότι το Ισραήλ κατάφερε να διεισδύσει στο δίκτυο επικοινωνιών της οργάνωσης.

Στρατιωτικό αναλυτής που μίλησε στο AJ αναφέρει ότι οι συσκευές αυτές μπορεί να είχαν «μολυνθεί» πριν διανεμηθούν στα μέλη της Χεζμπολάχ, ενώ ανέφερε ότι αυτό το σύστημα επικοινωνιών έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν.

«Οπότε σε αυτή την περίπτωση υπήρξε εμπλοκή τρίτου μέρους για να επιτραπεί η πρόσβαση για να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως η έκρηξη», είπε.

Υπάρχουν αναφορές ότι έγιναν σχεδόν ταυτόχρονες εκρήξεις στο νότιο Λίβανο, στα ανατολικά της χώρας και στα νότια προάστια της Βηρυτού.

In other news, the pagers that exploded were the latest model that Hezbollah imported in recent months, Channel 12 reports. pic.twitter.com/IV6P6dxGPI

🇮🇱🇱🇧 — OPERATION POPCORN: Hospitals in Beirut, Lebanon are overwhelmed with injuries from pager explosions.

IMPORTANT 🚨

This is a developing story, and all information is preliminary, with numbers and info subject to change.

Roughly an hour ago, Hezbollah’s encrypted pager devices began simultaneously, exploding across Lebanon, including in Damascus.

Initial reports from Lebanon… pic.twitter.com/pWpDePcFUv

— Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2024