Συσκευές επικοινωνίας των μελών της Χεζμπολάχ εξερράγησαν ταυτόχρονα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν εκατοντάδες άνθρωποι. Η λιβανέζικη οργάνωση στην πρώτη δήλωσή της ανέφερε ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα κορίτσι.

«Έχει ξεκινήσει ευρεία έρευνα για να προσδιοριστούν τα αίτια που οδήγησαν στις ταυτόχρονες εκρήξεις», αναφέρει η Χεζμπολάχ και δηλώνει ότι η οργάνωση βρίσκεται στο «υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για να υπερασπιστεί τον Λίβανο και τον ακλόνητο λαό του».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αντίδραση από το Ισραήλ αν και θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση. Τις τελευταίες ημέρες ο Νετανιάχου έκανε συνεχείς αναφορές στο «βόρειο μέτωπο του πολέμου» (σσ Λίβανος) ενώ οι ΗΠΑ του είχαν ζητήσει να μην κλιμακώσει.

Η επίθεση προκαλεί ανησυχία για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή την ώρα που οι διαπραγματεύσεις στη Γάζα έχουν από καιρό βαλτώσει.

«Περίπου στις 15:30 την Τρίτη 17/09-2024, εξερράγησαν ορισμένες συσκευές λήψης μηνυμάτων, γνωστές ως «pagers», οι οποίες ανήκαν σε διάφορους εργαζόμενους σε διάφορες μονάδες και ιδρύματα της Χεζμπολάχ», ανέφερε η ομάδα.

«Οι εκρήξεις αυτές, τα αίτια των οποίων είναι ακόμη άγνωστα, οδήγησαν στο μαρτυρικό θάνατο ενός κοριτσιού και δύο αδελφών και στον τραυματισμό μεγάλου αριθμού ανθρώπων με διάφορα τραύματα», πρόσθεσε.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Χεζμπολάχ διεξάγουν αυτή τη στιγμή μια ευρεία έρευνα ασφαλείας και επιστημονική έρευνα για να προσδιορίσουν τα αίτια που οδήγησαν σε αυτές τις ταυτόχρονες εκρήξεις. Ομοίως, οι ιατρικές και υγειονομικές υπηρεσίες περιθάλπουν τους τραυματίες και τους τραυματίες σε διάφορα νοσοκομεία σε διάφορες περιοχές του Λιβάνου», συνέχισε η Χεζμπολάχ.

«Επιβεβαιώνουμε ότι η αντίσταση, σε όλα τα επίπεδα και τις διάφορες μονάδες της, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο ετοιμότητας για να υπερασπιστεί τον Λίβανο και τον ακλόνητο λαό του».

BREAKING:

Hospitals filling up in Lebanon as hundreds of Hezbollah operatives had their pagers blown up simultaneously pic.twitter.com/Uow3KKlNdd

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2024