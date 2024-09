Πώς ένα στούντιο αλλάζει τα δεδομένα στο Χόλιγουντ

Υπάρχει μια δύναμη στη βιομηχανία ψυχαγωγίας που παραμένει άγνωστη σε πολλούς περιστασιακούς θεατές κινουμένων σχεδίων – ονομάζεται Titmouse Animation, σύμφωνα με το CNBC. Καθώς το mainstream θεατρικό animation βγαίνει από το τέλμα και αντιμετωπίζει την επικείμενη απειλή της τεχνητής νοημοσύνης, το Titmouse -το οποίο πρόκειται να γιορτάσει την 25η επέτειό του το επόμενο έτος- προχωρά στο επόμενο βήμα του. Η ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής έχει συνεργαστεί με σχεδόν όλα τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ για να δημιουργήσει μοναδικό, ποικίλο περιεχόμενο κινουμένων σχεδίων.

Ακόμα κι αν δεν έχετε ακούσει το όνομα, πιθανότατα έχετε δει το έργο του Titmouse. Από νωρίς, το στούντιο έκανε την κύρια ακολουθία τίτλων για το “Avatar: The Last Airbender” του Nickelodeon, παρήγαγε αρκετές σκηνές κινουμένων σχεδίων για το “Community” του NBC και έκανε τα cinematics για τα παιχνίδια “Guitar Hero”. Πιο πρόσφατα, το έργο του Titmouse που μπορεί να προβληθεί στο Netflix είναι το «Μεγάλο στόμα» του Αμαζονίου και “The Legend of Vox Machina” και “Star Trek: Lower Decks” του Prime Video στο Paramount+

«Είναι ωραίο, ξέρετε, [και] είναι περίεργο να είσαι ανεξάρτητος», δήλωσε ο Chris Prynoski, συνιδιοκτήτης του Titmouse. «Μου αρέσει. Είναι σαν να είσαι ένας γιγάντιος ελεύθερος επαγγελματίας».

Τα περισσότερα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ έχουν ένα εσωτερικό στούντιο κινουμένων σχεδίων – μερικές φορές περισσότερα από ένα, στην περίπτωση της Disney και Universal αλλά για ορισμένα σχέδια, είναι απαραίτητη η συνεργασία με τρίτους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η εσωτερική ομάδα δεν έχει το εύρος ζώνης για να εργαστεί σε αυτά τα έργα ή επειδή ένα τρίτο μέρος, όπως η Titmouse, έχει έναν ειδικό τομέα εμπειρογνωμοσύνης που χρειάζεται το στούντιο.

«Μου αρέσει να μπορώ να λέω όχι»

Για παράδειγμα, η Titmouse κλήθηκε από την Universal να παράγει το 2D animation για μια σκηνή στο “Trolls Band Together” του 2023 στην οποία τα τρολ μεταφέρονται για λίγο σε έναν ψυχεδελικό κόσμο.

Τις πρώτες μέρες, είπε ο Prynoski, το στούντιο δεν ήταν τόσο απαιτητικό για τα έργα στα οποία δούλευε, όσο καθιερωνόταν στη βιομηχανία.

«Τώρα, ευτυχώς, έχουμε ιστορικό και φήμη, οπότε η φασαρία δεν είναι η ίδια όπως ήταν», είπε.

Το κύρος της Titmouse στον κλάδο σημαίνει ότι το στούντιο μπορεί να είναι πιο επιλεκτικό σχετικά με τη δουλειά που αναλαμβάνει από άλλες εταιρείες και ότι μπορεί να κάνει μεγάλες διακυμάνσεις σε εσωτερικά έργα. Σημαίνει επίσης ότι περισσότερα στούντιο και δημιουργικά αναζητούν την εταιρεία.

«Μου αρέσει να μπορώ να λέω “όχι” σε πράγματα», είπε ο Prynoski.

Από το 2000, η Titmouse έχει εξελιχθεί από μια εταιρεία δύο ατόμων σε μια εταιρεία που απασχολεί περίπου 1.100 άτομα.