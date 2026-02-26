newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Οικονομικές Ειδήσεις 26 Φεβρουαρίου 2026

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, αν και δήλωσαν σωστά τα περιουσιακά τους στοιχεία στο Κτηματολόγιο, καλούνται τώρα να προβούν σε διορθώσεις, αλλιώς κινδυνεύουν να χάσουν τμήμα της περιουσίας τους (!).

Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, η οποία αναμένεται μέσα στο επόμενο διάστημα, αναδεικνύει πολλά προβλήματα που έχουν να κάνουν –κυρίως– με τη λανθασμένη εγγραφή των δικαιωμάτων χιλιάδων ιδιοκτητών και τη λάθος καταγραφή της περιουσιακής τους κατάστασης. Και μια λάθος τοποθέτηση του ακινήτου ως προς τη θέση και τα όρια μπορεί, μεταξύ άλλων, είτε να μπλοκάρει τη σύνταξη ενός συμβολαίου, είτε την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Σημειώνεται πως το πρόβλημα δεν γίνεται αντιληπτό κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, με συνέπεια στις περιοχές που έχει ήδη συνταχθεί το Κτηματολόγιο να υπάρχουν ιδιοκτησίες με πολύ μεγάλο ποσοστό (ακόμη και 50%) με αποκλίσεις μεταξύ του πραγματικού εμβαδού ιδιοκτησίας και του αναγραφόμενου ποσοστού στο Κτηματολόγιο.

Το πρόβλημα με τις λανθασμένες εγγραφές είναι σύνθετο. Οφείλεται κυρίως σε παλιά συμβόλαια, τοπογραφικά 40 και 50 χρόνων αλλά και σε ανθρώπινο λάθος κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης. Αυτές οι διαφορές, στην πλειονότητά τους, μπορούν να επιλυθούν εκτός δικαστηρίων με τη βοήθεια ιδιωτών διαμεσολαβητών που είναι πιστοποιημένοι στην κτηματολογική διαμεσολάβηση.

«ΤΑ ΝΕΑ» με τη βοήθεια της κτηματολογικής διαμεσολαβήτριας/τοπογράφου-μηχανικού Γραμματής Μπακλατσή παρουσιάζουν μέσα από 10+5 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να διευθετήσουν όσο γίνεται πιο εύκολα τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, σώζοντας έτσι την περιουσία τους και γλιτώνοντας χρήμα και χρόνο, αφού αποφεύγεται η δικαστική επίλυση της διαφοράς.

1. Τι είναι η διαμεσολάβηση;

Είναι ένας τρόπος εξωδικαστικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών, στην οποία τα μέρη, με τη βοήθεια και συνδρομή του διαμεσολαβητή, δηλαδή ενός τρίτου, ανεξάρτητου και ουδέτερου ως προς τα μέρη προσώπου, επιχειρούν να καταλήξουν μέσω της διαπραγμάτευσης μεταξύ τους σε μια βιώσιμη και αμοιβαία ικανοποιητική διευθέτηση της διαφοράς τους.

2. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται;

Η διαμεσολάβηση εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις:

– Όταν υπάρχουν διαφορές στα όρια ακινήτων.

–  Όταν έχουν γίνει λάθη σε ιδιοκτησιακά δικαιώματα (π.χ. ποσοστά συνιδιοκτησίας).

– Όταν υπάρχουν διαφωνίες για εγγραφές στο Κτηματολόγιο (όχι πάντα, αλλά συχνά πριν ή παράλληλα με δικαστική προσφυγή).

3. Πού δεν ενδείκνυται;

Η διαμεσολάβηση δεν ενδείκνυται όταν υπάρχει σοβαρή νομική αμφισβήτηση η οποία απαιτεί δεδικασμένο, ή όταν μία από τις δύο πλευρές δεν συνεργάζεται καθόλου.

4. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ ιδιοκτητών;

Σε αυτή την περίπτωση είναι μονόδρομος η προσφυγή στη Δικαιοσύνη και σε 2ο βαθμό η υπόθεση παραπέμπεται στον Κτηματολογικό Εφέτη.

5. Πώς διεξάγεται η όλη διαδικασία;

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών να προσφύγουν σε διαμεσολάβηση. Στη συνέχεια, ακολουθεί η επιλογή πιστοποιημένου διαμεσολαβητή. Οι συνεδρίες μπορεί να είναι κοινές ή και κατ’ ιδίαν. Μόλις υπάρξει συμφωνία, συντάσσεται το πρακτικό διαμεσολάβησης. Το πρακτικό μπορεί να κατατεθεί στο δικαστήριο και να αποκτήσει ισχύ δικαστικής απόφασης. Και με βάση αυτό γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις στο Κτηματολόγιο.

6. Σε ποιες περιπτώσεις είναι υποχρεωτική η διαμεσολάβηση;

Με βάση τα όσα προβλέπονται, η διαδικασία της διαμεσολάβησης είναι υποχρεωτική για όλα τα δικόγραφα των αγωγών που κατατίθενται από την έναρξη ισχύος της, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς δηλαδή αφορά και αγωγές ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου με αξία αντικειμένου κάτω των 30.000 ευρώ.

7. Τι απαγορεύεται να υποκρύπτει η επίλυση της διαφοράς;

Η επίλυση της διαφοράς απαγορεύεται να υποκρύπτει άτυπη μεταβίβαση του ακινήτου και υπόκειται σε διάρρηξη κατά τους όρους του Αστικού Κώδικα.

8. Τι προβλέπεται για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές με το Δημόσιο ή δημόσιους φορείς;

Εδώ, με βάση τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ισχύουν τα εξής: για αγωγές που έχουν υποβληθεί μετά την 16η Σεπτεμβρίου 2025, μπορεί να γίνει διαμεσολάβηση όταν υπάρχουν διαφορές με το Δημόσιο, αφού πρώτα κατατεθεί αγωγή για διόρθωση αρχικών εγγραφών. Το Δημόσιο εκπροσωπείται νομικά από Λειτουργούς (νομικούς) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, οι οποίοι αποφαίνονται αν θα γίνει εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς ή θα προχωρήσει η διαδικασία της αγωγής.

9. Ποιες περιπτώσεις διαφορών με το Δημόσιο έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επιλυθούν εξωδικαστικά;

Αυτές όπου οι ιδιώτες έχουν τίτλους ιδιοκτησίας.

10. Και πού υπάρχουν οι μεγαλύτερες δυσκολίες;

Εκεί που εμπλέκονται συνήθως δήμοι και πρέπει να γίνει διόρθωση γεωμετρικών μεταβολών (δηλαδή αλλαγή εμβαδού και μετατόπιση ορίων). Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, οι δήμοι δεν συναινούν εύκολα σε οποιαδήποτε αλλαγή και τις περισσότερες φορές η δικαστική επίλυση της διαφοράς είναι μονόδρομος για τους ιδιώτες.

11. Πώς βοηθά η διαμεσολάβηση σε μια διαφορά ορίων μεταξύ δυο γειτονικών οικοπέδων;

Για την ιστορία, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο δύο γείτονες που έχουν όμορα οικόπεδα να μπλέξουν με το Κτηματολόγιο μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης όταν διαπιστώσουν ότι στο Κτηματολόγιο το όριο φαίνεται μετατοπισμένο. Για παράδειγμα, ένα τμήμα του οικοπέδου (ας πούμε 50 τετραγωνικά μέτρα) να φαίνεται πως ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη αλλά ο άλλος να έχει συμβόλαιο όπου φαίνεται πως ανήκει σε αυτόν.

Κανείς από τους δύο ιδιοκτήτες – τις περισσότερες φορές – δεν το έκανε «επίτηδες», απλώς  πρόκειται για σφάλμα αποτύπωσης ή λόγω παλιού τοπογραφικού του συμβολαίου. Έτσι, η διαμεσολάβηση γλιτώνει χρόνο, χρήματα και τρεξίματα στα δικαστήρια.

12. Τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε η δυνατότητα διαμεσολάβησης;

Αρχικά θα έπρεπε να γίνει αγωγή διόρθωσης κτηματολογικής εγγραφής και στη συνέχεια, συνήθως μετά από 2 έως 4 χρόνια, να γίνει το δικαστήριο. Τι σημαίνει όλα αυτά; Έξοδα, ένταση και διάρρηξη των σχέσεων καλής γειτονίας.

13. Ποια έγγραφα απαιτούνται για την επίλυση της κτηματολογικής διαφοράς με διαμεσολάβηση;

Απαιτούνται το τοπογραφικό διάγραμμα, οι τίτλοι ιδιοκτησίας, το απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος, το παλιό συμβόλαιο ή πράξη νομής (εάν υπάρχει).

14. Πότε το Κτηματολόγιο δεν δέχεται τη διαμεσολάβηση και απαιτεί δικαστική απόφαση;

(Α) Όταν αμφισβητείται το ίδιο το δικαίωμα κυριότητας, όπως:

– ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης.

– αν υπάρχει χρησικτησία.

– αν ο τίτλος του ενός είναι άκυρος.

(Β) Όταν υπάρχει εγγραφή «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Σε περίπτωση που στο Κτηματολόγιο το ακίνητο φαίνεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη και έχει λήξει η προθεσμία δηλώσεων, τότε απαιτείται αγωγή διόρθωσης.

15. Τι ισχύει στην περίπτωση που υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση;

Αν έχει ήδη κριθεί και έχει βγει δικαστική απόφαση που αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα όρια, τα δικαιώματα κ.λπ., τότε δεν γίνεται δεκτή η διαμεσολάβηση.

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
Προ των πυλών 25.02.26

Αύξηση κατά 1,5 έτος στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έτος μεγάλων αλλαγών το 2030 - Από τρεις δημογραφικούς δείκτες θα εξαρτηθούν οι ανατροπές - Ποιες είναι οι 5 κατηγορίες ασφαλισμένων που δεν θα επηρεαστούν από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΣΕΕ: «Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο – Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»
Έτος συρρίκνωσης το 2025 25.02.26

«Καμπανάκι» για την ελληνική οικονομία το μηδένισμα του κοντέρ στο εμπόριο - Οι αριθμοί πλέον «φωνάζουν»

Δεύτερο συνεχόμενο έτος συρρίκνωσης του ισχυρότερου κλάδου και μεγαλύτερου εργοδότη της οικονομίας. Η εγχώρια κατανάλωση -λόγω της μειωμένης αγοραστικής δύναμης- όσο και οι αυξημένες τουριστικές εισπράξεις στρέφονται και ενισχύουν κυρίως τον κλάδο των τροφίμων. Η πτώση του κύκλου εργασιών στο εμπόριο φαίνεται να παγιώνεται.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
Fizz 26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ξεσηκωμός 26.02.26

Μαζικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
