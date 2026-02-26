Ελληνικό: Νεκρός 69χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος
Αντρας 69 ετών έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 19χρονος, στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ζήτα στο Ελληνικό.
Αυτοκίνητο παρέσυρε τη νύχτα και τραυμάτισε θανάσιμα 69χρονο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Ο 69χρονος πεζός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες Τετάρτη στις 23:00 στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ζήτα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όχημα που οδηγούσε 19χρονος παρέσυρε τον 69χρονο πεζό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ερευνα από την Τροχαία
Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο.
Ερευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.
