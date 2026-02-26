Αυτοκίνητο παρέσυρε τη νύχτα και τραυμάτισε θανάσιμα 69χρονο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Ελληνικού (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Ο 69χρονος πεζός τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 19χρονος

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες Τετάρτη στις 23:00 στη διασταύρωση της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Ζήτα, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όχημα που οδηγούσε 19χρονος παρέσυρε τον 69χρονο πεζό, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ερευνα από την Τροχαία

Ο άτυχος άντρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Λαϊκό Νοσοκομείο.

Ερευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος διενεργεί η Τροχαία.