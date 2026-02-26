newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
«Από τα καμιόνια ακούγαμε να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο»
Ελλάδα 26 Φεβρουαρίου 2026

«Από τα καμιόνια ακούγαμε να τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο»

Ο βετεράνος φωτογράφος Αριστοτέλης Σαρρηκώστας θυμάται την ημέρα της εκτέλεσης στην Καισαριανή – την οποία έζησε μαζί με τα ξαδέρφια του σε ηλικία περίπου 8 ετών

Ζωή Λιάκα
Spotlight

Στην κορυφή της λεωφόρου Καισαριανής, στα σκοτεινά χρόνια της γερμανικής κατοχής στην Αθήνα, βρισκόταν το σχολείο του Ελευθέριου Βενιζέλου, το οποίο λειτούργησε για τα παιδιά της περιοχής ως μια σανίδα σωτηρίας, καθώς εκεί στεγαζόταν ο Ερυθρός Σταυρός. Ένα ποτήρι γάλα –έστω και σκόνη– και ένα πιάτο φαγητό ήταν αρκετά για να τα κρατήσουν στη ζωή. Ανάμεσα σ’ αυτά τα παιδιά ήταν και ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας, ο σπουδαίος φωτογράφος που μας έδωσε ανυπέρβλητα τεκμήρια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Η καθημερινή του ρουτίνα ήταν να περνά από το σπίτι της θείας του, να παίρνει τα δύο παιδιά της, τον Βαγγέλη και την Ελένη, και πιασμένοι χέρι χέρι να ανεβαίνουν τη λεωφόρο Καισαριανής για να κάνουν ξανά τον κύκλο της επιβίωσης – να πάρουν το σωτήριο γεύμα τους. «Υπήρχε πείνα και θάνατος παντού γύρω μας. Είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε καρότσια του δήμου να φορτώνουν ανθρώπους που είχαν πεθάνει στον δρόμο από πείνα και να τους μεταφέρουν σε ομαδικούς τάφους στο Νεκροταφείο της Καισαριανής. Αυτά τα θυμάμαι έντονα, σαν να συμβαίνουν τώρα μπροστά μου». Αυτές δεν ήταν οι μόνες δυνατές σκηνές που σφράγισαν την παιδική του μνήμη.

Τα καμιόνια με τους εκτελεσθέντες

Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι η διαδρομή τους εκείνο το πρωινό της 1ης Μαΐου του 1944 θα γινόταν κομμάτι της ιστορίας και του συλλογικού τραύματος της χώρας. Ήταν μόλις επτά ετών και αγνοούσε πως εκείνη τη μέρα θα γινόταν μάρτυρας ενός από τα πιο σκληρά κομμάτια της ελληνικής ιστορίας. Τα καμιόνια με τους εκτελεσθέντες πέρασαν από μπροστά του και άφησαν, όπως λέει, μια ανεξίτηλη και ταραγμένη εικόνα στη συνείδησή του, μια φρίκη που δεν θα έφευγε ποτέ. Με αφορμή τα πρόσφατα φωτογραφικά ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν διηγείται όσα έζησε μαζί με τα δυο του ξαδέρφια.

«Για να πάμε στον Ερυθρό Σταυρό έπρεπε να περάσουμε από τον κεντρικό δρόμο, που ξεκινάει από τα σύνορα του Παγκρατίου και φτάνει μέχρι το Νεκροταφείο της  Καισαριανής. Τότε λεγόταν Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περάσαμε μπροστά από τους Γερμανούς στρατιώτες, οι οποίοι είχαν στήσει πολυβόλα και από τις δύο πλευρές του δρόμου. Εμείς που ήμασταν παιδιά περνούσαμε πιο εύκολα, ενώ στους μεγάλους έκαναν τρομερό έλεγχο. Φαινόταν ότι κάτι πολύ κακό θ’ ακολουθούσε, αλλά το παιδικό μυαλό μας δεν μπορούσε να το φανταστεί. Όταν φτάσαμε στην κεντρική πλατεία όπου βρίσκεται η μια εκκλησία –της Παναγίτσας, έτσι λέγεται–, είδαμε να έρχονται καμιά δεκαριά γερμανικά καμιόνια φορτωμένα με ανθρώπους. Δεν ξέραμε πού τους πηγαίνουν. Τους ακούγαμε να τραγουδάνε διάφορα απελευθερωτικά τραγούδια. Από τα τελευταία καμιόνια έφτανε στ’ αφτιά μας ο εθνικός ύμνος. Μας προσπέρασαν και ύστερα από δύο τρία τετράγωνα έστριψαν δεξιά. Κατάλαβα ότι τους οδηγούσαν στο σκοπευτήριο».

Αγέρωχοι, περήφανοι με τα χέρια ψηλά

Ο Αριστοτέλης Σαρρηκώστας με τα δυο του ξαδέρφια συνέχισαν τον δρόμο τους για τον Ερυθρό Σταυρό να πάρουν το καθημερινό τους γεύμα. «Έπειτα από δύο ώρες ήρθε ένας υπεύθυνος του Ερυθρού Σταυρού και μας είπε να φύγουμε αμέσως για το σπίτι μας. Συνήθως καθόμασταν περισσότερο. Όταν τον ρωτήσαμε γιατί, μας είπε μόνο ότι ίσως γίνουν φασαρίες στους δρόμους. Φυσικά και γνώριζαν για τις εκτελέσεις, υποψιαζόταν ότι θα γίνουν μάχες στους δρόμους και ήθελαν να μας προστατεύσουν». Υπακούοντας στις οδηγίες του υπευθύνου, πήραν τον δρόμο της επιστροφής. «Είδαμε ξανά στο σημείο της εκκλησίας τα ίδια καμιόνια, χωρίς όμως ν’ ακούγεται τίποτα. Πρόσεξα ότι όλα τα καμιόνια έσταζαν αίμα και σχημάτιζαν πάνω στην άσφαλτο αυλάκι. Σοκαρίστηκα. Μάθαμε ότι τους εκτέλεσαν οι Γερμανοί. Το θλιβερό είναι, όπως όλοι γνωρίζαμε, ότι οι 200 είχαν συλληφθεί επί καθεστώτος Μεταξά. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί, θα μπορούσαν να τους είχαν απελευθερώσει. Για μένα είναι ήρωες και δεν εξετάζω τα φρονήματά τους – αν ήταν αριστεροί, δεξιοί ή κεντρώοι. Έτυχε να είναι αριστεροί. Εμένα μ’ ενδιαφέρει η στάση των Ελλήνων που τους άφησαν στο έλεος των Γερμανών. Τους βασάνισαν και στο τέλος τους εκτέλεσαν, αλλά δεν κατάφεραν να κάμψουν το ηθικό τους. Αυτό ήταν το μήνυμα εκείνης της γενιάς που είχε το σθένος να χλευάζει τον θάνατο και πάνω από αυτόν να βάζει τα υψηλά της ιδεώδη. Ήταν σαν να έλεγαν «να στέκεστε όρθιοι». Και αυτό το βλέπουμε και στις φωτογραφίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Αγέρωχοι, περήφανοι με τα χέρια ψηλά. Είδα σε κάποιες ότι είχαν το στόμα τους ανοιχτό που σημαίνει ότι είτε τραγουδούσαν είτε έβριζαν τους Γερμανούς. Ή και τα δύο. Αυτές οι σκηνές που έζησα εκείνη την ημέρα, όποτε μου δίνεται η ευκαιρία, θέλω να τις διηγούμαι – όπως και για το Πολυτεχνείο».

Η πρώτη που άκουσε την τρομερή ιστορία που είχε ζήσει εκείνο το πρωινό της 1ης Μαΐου του 1944 ήταν η μητέρα του Αριστοτέλη Σαρρηκώστα: «Άφησα τα ξαδέρφια μου στο σπίτι και πήγα στη μητέρα μου και της διηγήθηκα τι πέρασε μπροστά από τα παιδικά μου μάτια. Θυμάμαι την αντίδραση της μητέρας μου: «Παιδάκι μου, δεν έπρεπε να τα δεις αυτά». Αλλά η βία και οι ωμές πράξεις θανάτου δεν ήταν οι μοναδικές που ζήσαμε ως παιδιά. Όταν αντίκρισα τις σκληρές των 200 της Καισαριανής, ήμουν επτά ετών. Στον Εμφύλιο ήμουν λίγο μεγαλύτερος, όταν δίπλα μας ο ένας σκότωνε τον άλλον. Οι εποχές εκείνες ήταν αδυσώπητες».

Ναυτιλία
Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Η Capital Tankers συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη οδεύει προς το χρηματιστήριο του Όσλο

Ενέργεια
Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

Παπασταύρου: Τι συζήτησε με Burgum και Wright – Η ενέργεια είναι δύναμη

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ξεσηκωμός 26.02.26

Μαζικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»
Καταγγελίες για ΕΛ.ΑΣ. 25.02.26

Φοιτητές/τριες ΑΠΘ: «Υποχρέωσαν τα αγόρια να βγάλουν τα εσώρουχα και να σκύψουν και τα κορίτσια να βγάλουν το παντελόνι»

«Τις ίδιες καταγγελίες περί πλήρους ή/και μερικής αναγκαστικής γύμνωσης των φοιτητριών και φοιτητών μας προσωπικά έλαβα και από άλλους/ες συλληφθέντες/σσες», αναφέρει ο Γραμματέας ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ.

Σύνταξη
ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης
Γιάννα Χορμόβα 25.02.26

ΔΥΠΑ: Διαψεύδει τις καταγγελίες των εργαζομένων για αδιαφάνεια σε προγράμματα του Tαμείου Ανάκαμψης

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ κ. Γιάννα Χορμόβα μιλάει στο in για τα προγράμματα κατάρτισης και δράσεις που εντάσσονται στο ΤΑΑ. Διαψεύδει τις καταγγελιες εργαζομένων για αδιαφανείς διαδικασίες.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Έβρος: Αγωνία για τους κατοίκους – Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία
Ελλάδα 25.02.26

Αγωνία για τους κατοίκους του Έβρου - Τεράστιοι όγκοι νερού από τη Βουλγαρία

Σε κατάσταση ύψιστου συναγερμού παραμένει ο Έβρος με τις Αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή. Η θραύση του αναχώματος του Αμορίου σήμανε συναγερμό. Μεγάλοι όγκοι υδάτων από τη γειτονική Βουλγαρία.

Σύνταξη
«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα
Ελλάδα 25.02.26

«Κανείς δεν φαντάστηκε ότι η μυρωδιά είναι διαρροή» – Τι λέει ο δικηγόρος του Κ. Τζιωρτζιώτη για την τραγωδία στη Βιολάντα

Ο Μιχάλης Δημοτρακόπουλος υποστήριξε ότι για τις παραλείψεις δεν ευθύνεται ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, αλλά «αυτοί που ενδεχομένως δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους».

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του
Ελλάδα 25.02.26

Ζάκυνθος: Τι απαντά η παιδίατρος του νοσοκομείου για το βρέφος με τη μηνιγγίτιδα – «Είναι δύσκολο» λέει η μητέρα του

«Προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια του συστήματος. Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5-2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν».

Σύνταξη
Τέμπη: Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης – Τα βήματα που θα απαιτηθούν
Μετά την κατακραυγή 25.02.26

Συνδρομή από το εξωτερικό για τις εκταφές προανήγγειλε ο Γ. Φλωρίδης - Τα βήματα που θα απαιτηθούν

Με την αγανάκτηση των συγγενών των θυμάτων να ξεχειλίζει, λίγα 24ωρα πριν τη θλιβερή επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης παρουσίασε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την εξέταση των αιτημάτων εκταφής και τοξικολογικών ελέγχων.

Σύνταξη
Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ξεσηκωμός 26.02.26

Μαζικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Ενέργεια - Η μετάβαση 26.02.26

Τo «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ
Κόσμος 26.02.26

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν πως αποκρύφθηκαν έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν που αφορούσαν τον Τραμπ

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης απέσυρε από τον «φάκελο Έπσταϊν» έγγραφα που αφορούσαν κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας 13χρονης από τον Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)
Champions League 25.02.26

Πρόκριση-θρίλερ για την Παρί (2-2)

Η Παρί «κάθισε» στο εκτός έδρας 3-2, η Μονακό προηγήθηκε, όμως έμεινε με δέκα παίκτες και οι γηπεδούχοι μπήκαν σε τροχιά πρόκρισης. Η Μονακό έκανε το 2-2 στο 90+1’ και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο τέλος

Βάιος Μπαλάφας
Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο
Κόσμος 25.02.26

Βραζιλία: Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια κάθειρξη για τη δολοφονία της πολιτικού Μαριέλε Φράνκο

Δύο πολιτικοί καταδικάστηκαν σε 76 χρόνια φυλάκισης για την δολοφονία μιας δημοτικής συμβούλου, Μαριέλλε Φράνκο. Μαζί τους καταδικάστηκε και συνταξιούχος στρατιωτικός αστυνομικός.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί
Πύρρειος νίκη 25.02.26

Πώς ο πόλεμος σταμάτησε να λειτουργεί

Ο πόλεμος στην Ουκρανία, στο Ιράκ, το Αφγανιστάν - η ιστορία του αιώνα, μέχρι στιγμής, είναι η αναποτελεσματικότητα της βίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
