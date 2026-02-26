newspaper
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα
Οικονομία 26 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Ενέργεια: Το «σενάριο επιστημονικής φαντασίας» που σήμερα μπορεί να γίνει πραγματικότητα

Η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη του σύμπαντος. Οι ΑΠΕ είναι το «καύσιμο» του μέλλοντος. Τι είναι όμως η διαστημική ηλιακή ενέργεια και πόσο εφικτό είναι ο άνθρωπος να τη χρησιμοποιήσει προς όφελός του;

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Spotlight

Η ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο της ύπαρξης και της εξέλιξης του πολιτισμού μας. Από την πρώτη σπίθα φωτιάς που άναψε ο άνθρωπος μέχρι τους σύγχρονους κβαντικούς υπολογιστές, η ικανότητα να τιθασεύσουμε και να μετασχηματίζουμε τις πηγές της φύσης καθορίζει το βιοτικό μας επίπεδο.

Χωρίς ενέργεια, οι πόλεις μας θα έσβηναν, οι μεταφορές θα σταματούσαν και η πρόσβαση στην πληροφορία θα χανόταν

Στο σύγχρονο κόσμο, η ενέργεια δεν είναι απλώς μια τεχνική παράμετρος, αλλά ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές δεν είναι πλέον μια επιλογή, αλλά μια επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του πλανήτη.

Η δυστοπική πλοκή του διηγήματος «Reason»

Το 1941, δύο αστροναύτες ξεκίνησαν το φαινομενικά αδύνατο εγχείρημα να εκπαιδεύσουν ένα ρομπότ να λειτουργεί έναν σταθμό ηλιακής ενέργειας στο διάστημα, ικανό να μεταφέρει ενέργεια σε όλο το Ηλιακό Σύστημα. Μόνο που αυτό ήταν η δυστοπική πλοκή του διηγήματος «Reason», του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Isaac Asimov.

Ωστόσο, λιγότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, επιστήμονες άρχισαν να αναρωτιούνται αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα.

Πέρυσι, ερευνητές του King’s College London διαπίστωσαν ότι, έως το 2050, οι ηλιακοί συλλέκτες στο διάστημα θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 80% την ανάγκη της Ευρώπης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται στην ξηρά.

Τι είναι η διαστημική ηλιακή ενέργεια;

Τα διαστημικά συστήματα ηλιακής ενέργειας (SBSP) αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα μεγάλων δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπου ο ήλιος είναι ορατός σχεδόν όλο τον χρόνο.

Αυτοί οι δορυφόροι έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας ανακλαστήρες (τύπου καθρέφτη) και να την μεταδίδουν σε ένα ασφαλές σταθερό σημείο στη Γη (χωρίς τη βοήθεια ρομπότ).

Εκεί, θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και θα μεταφέρεται σε ένα ενεργειακό δίκτυο, ώστε να μπορεί να διανέμεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Είναι η ηλιακή ενέργεια από το διάστημα το «εισιτήριο» για τον τερματισμό της χρήσης των ορυκτών καυσίμων;

Ο κόσμος καθυστερεί να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα, παρά την άνθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μετάβαση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο απασχόλησε εκτενώς την περσινή διάσκεψη COP30 για το κλίμα στο Μπελέμ, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη ατζέντα.

Πάνω από 90 χώρες υποστήριξαν την ιδέα ενός οδικού χάρτη που θα επιτρέπει σε κάθε χώρα να θέσει τους δικούς της στόχους για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, αλλά καμία αναφορά σε αυτό το θέμα δεν υπήρξε στην τελική συμφωνία.

Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία, το 2025, αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατάφεραν να παράξουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ, αλλάζοντας το ενεργειακό μείγμα της Ένωσης.

«Όλες οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεδομένου ότι η ζήτηση αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050», δηλώνει (Euronews Green) ο Δρ Άνταμ Λόου, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Τεχνολογίας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CREST) του Πανεπιστημίου του Λάουγκμπορο.

Το πραγματικό κόστος της ηλιακής ενέργειας από το διάστημα

Στην πράξη, η ηλιακή ενέργεια θεωρείται η φθηνότερη πηγή ενέργειας στον κόσμο. Στις χώρες με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, η παραγωγή μιας μονάδας κοστίζει μόλις 0,023 ευρώ, ενώ η εγκατάσταση είναι πολύ φθηνότερη (και ταχύτερη) σε σύγκριση με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική.

Ωστόσο, η μεταφορά της τεχνολογίας στο διάστημα δεν θα είναι φθηνή. Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη του SBSP αναμένεται να απαιτήσει 15,8 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη σε τέσσερις φάσεις.

«Η κατασκευή αυτών των δομών στο διάστημα είναι τεράστια, οπότε τα αρχικά κόστη θα είναι υψηλά», λέει ο Λόου. Ωστόσο, τα έξοδα μεταφοράς, στις μέρες μας, έχουν μειωθεί «δραματικά», καθιστώντας το SBSP πιο εφικτό οικονομικά.

Η ασφάλεια της δέσμης ενέργειας είναι ένας άλλος κίνδυνος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ωστόσο, ο Λόου υποστηρίζει ότι η έντασή της είναι αρκετά χαμηλή ώστε να μην προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους και στα άγρια ζώα.

Συνολικά, η υλοποίηση του SBSP «θα είναι δύσκολη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει τον κόπο», προσθέτει.

Φυσικά, η αποστολή δορυφόρων στο διάστημα δημιουργεί επίσης περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το 2024, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA προειδοποίησε ότι η SBSP ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συγκρίσιμες με αυτές των υφιστάμενων συστημάτων ΑΠΕ, αλλά λιγότερες από αυτές των ορυκτών καυσίμων.

Αποτελεί η διαστημική ηλιακή ενέργεια κίνδυνο για την ασφάλεια;

Τα συστήματα SBSP θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν στόχος εχθρικών κρατών που επιθυμούν να βλάψουν, να υποβαθμίσουν ή να στερήσουν από έναν αντίπαλο τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη και τα σχέδια για την κατασκευή ενός στόλου υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα, τα οποία θα συνδέουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι θα είναι «ελκυστικά για σαμποτάζ».

Ενώ τα εργοστάσια ορυκτών καυσίμων θεωρούνται από καιρό ευάλωτα σε επιθέσεις, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023 από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία αποκάλυψε ότι η Ρωσία είχε ένα πρόγραμμα για τη δολιοφθορά αιολικών πάρκων και καλωδίων επικοινωνίας στη Βόρεια Θάλασσα.

Διαπίστωσε ότι η Ρωσία διαθέτει στόλο πλοίων που είναι μεταμφιεσμένα σε αλιευτικά σκάφη και ερευνητικά πλοία, τα οποία πραγματοποιούν υποβρύχια επιτήρηση και χαρτογράφηση σημαντικών τοποθεσιών για πιθανή δολιοφθορά.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιαστούν από την αρχή δορυφόροι ηλιακής ενέργειας με «ενσωματωμένες στρατηγικές ασφάλειας και ολοκληρωμένης μείωσης των κινδύνων».

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία πολυεθνικών συνεργασιών και συμφωνιών για την κοινή χρήση ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας, τη συνεχή παρακολούθηση απειλών και τη διασφάλιση ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού διαθέτουν «ισχυρές» ρυθμίσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

Κάθετος Διάδρομος: Πίεση ΗΠΑ σε Κομισιόν για άρση εμποδίων – Νέα σύσκεψη στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Relationship burnout: Προκαλεί η αγάπη συναισθηματική εξάντληση;

Τράπεζες
Τράπεζες: Νέος οδικός χάρτης για διανομή όλων των κερδών στους μετόχους

Τράπεζες: Νέος οδικός χάρτης για διανομή όλων των κερδών στους μετόχους

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ
Έμμεσοι φόροι 25.02.26

«Ποδαρικό» με φορο-έσοδα 6 δισ. έκανε το 2026 – Διατηρούν τη δυναμική τους τα έσοδα από ΦΠΑ

«Ζεστό» χρήμα εισρέει στα κρατικά ταμεία από την είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Αυξημένα τα έσοδα έναντι στόχου κατά 257 εκατ. ευρώ. Υστέρηση 1,709 δισ. στις δαπάνες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη
Οριστικά στοιχεία 25.02.26

Ανοδικός ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat – Στο 1,7% στην ευρωζώνη

Τον Ιανουάριο του 2026, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό

Σύνταξη
Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον: Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη
Στρατηγική κατεύθυνση 25.02.26

Συμφωνίες στην Ουάσιγκτον - Το αμερικανικό LNG αναδιατάσσει τον ενεργειακό χάρτη

Οι νέες πολυετείς συμφωνίες που υπεγράφησαν στην Ουάσιγκτον αφορούν τέσσερις χώρες-κλειδιά της περιφέρειας - Αλβανία, Βουλγαρία, Βοσνία–Ερζεγοβίνη, Ουκρανία - και διασφαλίζουν σταθερές ποσότητες LNG

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 25.02.26

Τέλος χρόνου για τα Airbnb – Μέχρι 28 Φεβρουαρίου οι διορθώσεις στις δηλώσεις

Ο φόρος που επιβάλλεται στα εισοδήματα από Airbnb, φθάνει έως το 45% ανάλογα με το ύψος των εσόδων - Ποιοι κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα, έως και διαγραφή από τις πλατφόρμες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πλημμύρες στον Έβρο: Παραμένει στο κόκκινο η περιοχή – Τεράστιες ζημιές, δραματικές ώρες για τους κατοίκους
Τεράστιες ζημιές 26.02.26

Παραμένει στο κόκκινο ο Έβρος - Έφτασε στα 7 μέτρα η στάθμη του νερού, δραματικές ώρες για τους κατοίκους

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στον Έβρο με τη στάθμη του ποταμού να ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, αναχώματα να σπάνε και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν καλυφθεί από νερό.

Σύνταξη
Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί
Πολιτική 26.02.26

Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο – Τι θα συζητηθεί

Μεταξύ άλλων στο υπουργικό συμβούλιο θα παρουσιαστεί το νομοσχέδιο για τον παράνομο τζόγο που προβλέπει  αυστηροποίηση των προϋποθέσεων για χορήγηση και διατήρηση άδειας λειτουργίας Ίντερνετ καφέ

Σύνταξη
Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια
Ακίνητα 26.02.26

Πώς σώζεται η περιουσία σας αποφεύγοντας τα δικαστήρια

Δέκα συν πέντε ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Σε ποιες κτηματολογικές διαφορές εφαρμόζεται η κτηματολογική διαμεσολάβηση

Προκόπης Γιόγιακας
Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;
Fizz 26.02.26

Μαρκ Ράφαλο VS Τζέιμς Κάμερον: Άν το deal της Netflix το έκλεινε η Paramount θα είχατε πρόβλημα με τα μονοπώλια;

Η αντιπαράθεση για το deal Netflix–Warner Bros. φουντώνει, με τον Μαρκ Ράφαλο να ρωτά δημόσια τον Τζέιμς Κάμερον αν θα αντιδρούσε το ίδιο και σε μια εξαγορά από την Paramount ή αν στοχοποιεί μόνο τη Netflix

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τέμπη: Μαζικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα – Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας
Ξεσηκωμός 26.02.26

Μαζικά συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη την Ελλάδα - Σε πλήρη ετοιμότητα η ΕΛ.ΑΣ., τα μέτρα ασφαλείας

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την τραγική νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου (2023) στα Τέμπη και η χώρα προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μαζικών κινητοποιήσεων. Το Σάββατο, εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι μαθητές και συλλογικότητες δίνουν ραντεβού στους δρόμους «για να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η φωνή» για «την πραγματική δικαίωση».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»
«Μας εκμεταλλεύτηκαν» 26.02.26

Η Μπρίτανι Μπράουερ υποστηρίζει ότι το νέο ντοκιμαντέρ για το American Next Top Model είναι «τραυματικό»

Σε μια σειρά από TikToks που μοιράστηκε πρόσφατα, η διαγωνιζόμενη του ριάλιτι Μπρίτανι Μπράουερ άσκησε κριτική στο ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, Reality Check: Inside America’s Next Top Model.

Σύνταξη
Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας
Ακρίβεια 26.02.26

Πληθωρισμός: Γιατί τσιμπάει στις στατιστικές, αλλά «δαγκώνει» στην τσέπη μας

Μεταξύ 2021-2025 ο σωρευτικός πληθωρισμός σε αγαθά και υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, όπως η διατροφή και η στέγαση κινείται στο 37,6% και στο 27,3% αντίστοιχα. Αποκαλυπτική εγκύκλιος της γ.γ. Εμπορίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ιράν: Αρνείται να συζητήσει το πυραυλικό του πρόγραμμα και αυτό είναι «πολύ μεγάλο πρόβλημα», λέει ο Ρούμπιο
«Μεγάλο πρόβλημα» 26.02.26

Βάζει και πυραύλους στο ιρανικό τραπέζι ο Ρούμπιο

«Κι άλλα πράγματα» εκτός από τα πυρηνικά βάζουν στο τραπέζι οι ΗΠΑ, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει «πολύ μεγάλο πρόβλημα» την άρνηση του Ιράν να συζητήσει για το πυραυλικό πρόγραμμά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια – Ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους
Ουκρανία 26.02.26

Εκρήξεις συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια

Επίθεση σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας έχουν εξαπολύσει οι ρωσικές δυνάμεις, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για εκρήξεις που συγκλονίζουν το Κίεβο, το Χάρκοβο και τη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
Κούβα: «Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου και αλεξίσφαιρα» – Ήταν κάτοικοι ΗΠΑ
Κούβα 26.02.26

«Οι επιβαίνοντες στο αμερικανικό ταχύπλοο, είχαν τυφέκια εφόδου, πιστόλια και αλεξίσφαιρα» αναφέρει η Αβάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών είπε από την Αβάνα για το περιστατικό στην Κούβα, πως οι επιβαίνοντες έφεραν βαρύ οπλισμό και αλεξίσφαιρα γιλέκα, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις τους είχαν «τρομοκρατικές προθέσεις»

Σύνταξη
Ρατσιστική επίθεση Τραμπ σε μουσουλμάνες βουλευτές που θα έπρεπε «να εισαχθούν σε ψυχιατρείο» πριν απελαθούν
«Ψυχικά διαταραγμένες» 26.02.26

Ρατσιστικό παραλήρημα Τραμπ ενάντια σε μουσουλμάνες βουλευτές

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», μερικές από τις λέξεις που περιέχει η ρατσιστική φαρέτρα του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο