Η ενέργεια αποτελεί το θεμέλιο της ύπαρξης και της εξέλιξης του πολιτισμού μας. Από την πρώτη σπίθα φωτιάς που άναψε ο άνθρωπος μέχρι τους σύγχρονους κβαντικούς υπολογιστές, η ικανότητα να τιθασεύσουμε και να μετασχηματίζουμε τις πηγές της φύσης καθορίζει το βιοτικό μας επίπεδο.

Χωρίς ενέργεια, οι πόλεις μας θα έσβηναν, οι μεταφορές θα σταματούσαν και η πρόσβαση στην πληροφορία θα χανόταν

Στο σύγχρονο κόσμο, η ενέργεια δεν είναι απλώς μια τεχνική παράμετρος, αλλά ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές δεν είναι πλέον μια επιλογή, αλλά μια επιτακτική ανάγκη για την επιβίωση του πλανήτη.

Η δυστοπική πλοκή του διηγήματος «Reason»

Το 1941, δύο αστροναύτες ξεκίνησαν το φαινομενικά αδύνατο εγχείρημα να εκπαιδεύσουν ένα ρομπότ να λειτουργεί έναν σταθμό ηλιακής ενέργειας στο διάστημα, ικανό να μεταφέρει ενέργεια σε όλο το Ηλιακό Σύστημα. Μόνο που αυτό ήταν η δυστοπική πλοκή του διηγήματος «Reason», του συγγραφέα επιστημονικής φαντασίας Isaac Asimov.

Ωστόσο, λιγότερο από δύο δεκαετίες αργότερα, επιστήμονες άρχισαν να αναρωτιούνται αν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιηθούν στο διάστημα.

Πέρυσι, ερευνητές του King’s College London διαπίστωσαν ότι, έως το 2050, οι ηλιακοί συλλέκτες στο διάστημα θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 80% την ανάγκη της Ευρώπης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που παράγονται στην ξηρά.

Τι είναι η διαστημική ηλιακή ενέργεια;

Τα διαστημικά συστήματα ηλιακής ενέργειας (SBSP) αποτελούνται από ένα σύμπλεγμα μεγάλων δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη, όπου ο ήλιος είναι ορατός σχεδόν όλο τον χρόνο.

Αυτοί οι δορυφόροι έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας ανακλαστήρες (τύπου καθρέφτη) και να την μεταδίδουν σε ένα ασφαλές σταθερό σημείο στη Γη (χωρίς τη βοήθεια ρομπότ).

Εκεί, θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια και θα μεταφέρεται σε ένα ενεργειακό δίκτυο, ώστε να μπορεί να διανέμεται σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Είναι η ηλιακή ενέργεια από το διάστημα το «εισιτήριο» για τον τερματισμό της χρήσης των ορυκτών καυσίμων;

Ο κόσμος καθυστερεί να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα, παρά την άνθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μετάβαση από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο απασχόλησε εκτενώς την περσινή διάσκεψη COP30 για το κλίμα στο Μπελέμ, παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβανόταν στην επίσημη ατζέντα.

Πάνω από 90 χώρες υποστήριξαν την ιδέα ενός οδικού χάρτη που θα επιτρέπει σε κάθε χώρα να θέσει τους δικούς της στόχους για τη σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων, αλλά καμία αναφορά σε αυτό το θέμα δεν υπήρξε στην τελική συμφωνία.

Ωστόσο, για πρώτη φορά στην ιστορία, το 2025, αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατάφεραν να παράξουν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τα ορυκτά καύσιμα στην ΕΕ, αλλάζοντας το ενεργειακό μείγμα της Ένωσης.

«Όλες οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεδομένου ότι η ζήτηση αναμένεται να διπλασιαστεί έως το 2050», δηλώνει (Euronews Green) ο Δρ Άνταμ Λόου, ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Τεχνολογίας Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (CREST) του Πανεπιστημίου του Λάουγκμπορο.

Το πραγματικό κόστος της ηλιακής ενέργειας από το διάστημα

Στην πράξη, η ηλιακή ενέργεια θεωρείται η φθηνότερη πηγή ενέργειας στον κόσμο. Στις χώρες με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, η παραγωγή μιας μονάδας κοστίζει μόλις 0,023 ευρώ, ενώ η εγκατάσταση είναι πολύ φθηνότερη (και ταχύτερη) σε σύγκριση με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική.

Ωστόσο, η μεταφορά της τεχνολογίας στο διάστημα δεν θα είναι φθηνή. Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι η ανάπτυξη του SBSP αναμένεται να απαιτήσει 15,8 δισεκατομμύρια ευρώ για έρευνα και ανάπτυξη σε τέσσερις φάσεις.

«Η κατασκευή αυτών των δομών στο διάστημα είναι τεράστια, οπότε τα αρχικά κόστη θα είναι υψηλά», λέει ο Λόου. Ωστόσο, τα έξοδα μεταφοράς, στις μέρες μας, έχουν μειωθεί «δραματικά», καθιστώντας το SBSP πιο εφικτό οικονομικά.

Η ασφάλεια της δέσμης ενέργειας είναι ένας άλλος κίνδυνος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ωστόσο, ο Λόου υποστηρίζει ότι η έντασή της είναι αρκετά χαμηλή ώστε να μην προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους και στα άγρια ζώα.

Συνολικά, η υλοποίηση του SBSP «θα είναι δύσκολη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει τον κόπο», προσθέτει.

Φυσικά, η αποστολή δορυφόρων στο διάστημα δημιουργεί επίσης περιβαλλοντικά προβλήματα.

Το 2024, η αμερικανική διαστημική υπηρεσία NASA προειδοποίησε ότι η SBSP ενδέχεται να προκαλέσει εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συγκρίσιμες με αυτές των υφιστάμενων συστημάτων ΑΠΕ, αλλά λιγότερες από αυτές των ορυκτών καυσίμων.

Αποτελεί η διαστημική ηλιακή ενέργεια κίνδυνο για την ασφάλεια;

Τα συστήματα SBSP θα μπορούσαν εύκολα να γίνουν στόχος εχθρικών κρατών που επιθυμούν να βλάψουν, να υποβαθμίσουν ή να στερήσουν από έναν αντίπαλο τη δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη και τα σχέδια για την κατασκευή ενός στόλου υπεράκτιων αιολικών πάρκων στη Βόρεια Θάλασσα, τα οποία θα συνδέουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχουν προκαλέσει ανησυχίες ότι θα είναι «ελκυστικά για σαμποτάζ».

Ενώ τα εργοστάσια ορυκτών καυσίμων θεωρούνται από καιρό ευάλωτα σε επιθέσεις, μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε το 2023 από δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία αποκάλυψε ότι η Ρωσία είχε ένα πρόγραμμα για τη δολιοφθορά αιολικών πάρκων και καλωδίων επικοινωνίας στη Βόρεια Θάλασσα.

Διαπίστωσε ότι η Ρωσία διαθέτει στόλο πλοίων που είναι μεταμφιεσμένα σε αλιευτικά σκάφη και ερευνητικά πλοία, τα οποία πραγματοποιούν υποβρύχια επιτήρηση και χαρτογράφηση σημαντικών τοποθεσιών για πιθανή δολιοφθορά.

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιαστούν από την αρχή δορυφόροι ηλιακής ενέργειας με «ενσωματωμένες στρατηγικές ασφάλειας και ολοκληρωμένης μείωσης των κινδύνων».

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία πολυεθνικών συνεργασιών και συμφωνιών για την κοινή χρήση ενέργειας και την ενίσχυση της ασφάλειας, τη συνεχή παρακολούθηση απειλών και τη διασφάλιση ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού διαθέτουν «ισχυρές» ρυθμίσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.