29.12.2025 | 11:06
Βρέθηκε σορός άνδρα κοντά στις εκβολές του Κηφισού
Νέα στοιχεία φέρνουν το σύμπαν πιο κοντά στη «Μεγάλη Σύνθλιψη» – Οι τελευταίες αναλύσεις για τη σκοτεινή ενέργεια
Διάστημα 29 Δεκεμβρίου 2025 | 15:54

Νέα στοιχεία φέρνουν το σύμπαν πιο κοντά στη «Μεγάλη Σύνθλιψη» – Οι τελευταίες αναλύσεις για τη σκοτεινή ενέργεια

Τι αποκαλύπτει η σκοτεινή ενέργεια για το μέλλον του σύμπαντος.

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Προσωπικότητα: Τι είναι το φαινόμενο του remix;

Μια έντονη συζήτηση έχει ξεσπάσει τον τελευταίο καιρό στον κόσμο της αστρονομίας, καθώς νέα στοιχεία υποδηλώνουν ότι μια μυστηριώδης δύναμη, γνωστή ως σκοτεινή ενέργεια, ίσως αμφισβητεί την τρέχουσα κατανόησή μας για τον χώρο και τον χρόνο.

Σύμφωνα με ανάλυση νοτιοκορεατικής ομάδας, αντί το σύμπαν να συνεχίζει να διαστέλλεται, οι γαλαξίες ενδέχεται να έλκονται ξανά από τη βαρύτητα, οδηγώντας σε αυτό που οι αστρονόμοι ονομάζουν «Μεγάλη Σύνθλιψη» (Big Crunch), όπως αναφέρει το BBC.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να βρίσκονται στα πρόθυρα μιας από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην αστρονομία εδώ και μια ολόκληρη γενιά.

Στον αντίποδα υπάρχουν αστρονόμοι που αμφισβητούν αυτά τα ευρήματα, ωστόσο δεν έχουν καταφέρει να απορρίψουν εντελώς τους ισχυρισμούς της νοτιοκορεατικής ομάδας.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να βρίσκονται στα πρόθυρα μιας από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις στην αστρονομία εδώ και μια ολόκληρη γενιά.

Τι είναι η σκοτεινή ενέργεια

Οι αστρονόμοι προηγουμένως πίστευαν ότι η διαστολή του σύμπαντος, η οποία ξεκίνησε με τη Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang) πριν από περίπου 13,8 δισεκατομμύρια χρόνια, θα έπρεπε να επιβραδύνεται σταδιακά λόγω της βαρύτητας.

Στη συνέχεια, το 1998 ανακαλύφθηκαν στοιχεία που ήθελαν τη σκοτεινή ενέργεια ως μια δύναμη που επιταχύνει τη διαστολή του σύμπαντος.

Μελέτες πολύ φωτεινών αστέρων, των σουπερνόβα, έδειξαν ότι αντί να επιβραδύνονται οι μακρινοί γαλαξίες στην πραγματικότητα απομακρύνονται επιταχυνόμενοι.

Ορισμένες θεωρίες υποστήριζαν ότι αυτό το συνεχώς επιταχυνόμενο Σύμπαν θα μπορούσε πρώτα να «απλώσει» τα αστέρια τόσο μακριά μεταξύ τους που σχεδόν τίποτα δεν θα ήταν ορατό στον νυχτερινό ουρανό και, το πιο συγκλονιστικό, θα μπορούσε τελικά να διαλύσει ακόμα και τα ίδια τα άτομα με μια «Μεγάλη Ρήξη».

Η διαμάχη πυροδοτήθηκε τον περασμένο Μάρτιο, με απροσδόκητα αποτελέσματα, από ένα όργανο σε ένα τηλεσκόπιο στην έρημο της Αριζόνα που ονομάζεται Φασματοσκοπικό Όργανο Σκοτεινής Ενέργειας (Desi).

Το Desi κατασκευάστηκε για να ανακαλύψει περισσότερα για τη σκοτεινή ενέργεια. Παρακολουθούσε την επιτάχυνση εκατομμυρίων γαλαξιών με εξαιρετική λεπτομέρεια, ωστόσο οι αστρονόμοι δεν περίμεναν τα αποτελέσματα που προέκυψαν.

Τα δεδομένα υπαινίσσονταν ότι η επιτάχυνση των γαλαξιών είχε αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, κάτι που δεν συνάδει με την τυπική εικόνα, σύμφωνα με τον καθηγητή Ofer Lahav του University College London, ο οποίος συμμετέχει στο έργο Desi.

Μελέτες πολύ φωτεινών αστέρων, των σουπερνόβα, έδειξαν ότι αντί να επιβραδύνονται οι μακρινοί γαλαξίες στην πραγματικότητα απομακρύνονται επιταχυνόμενοι.

«Τώρα, με αυτήν τη μεταβαλλόμενη σκοτεινή ενέργεια που ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει, πάλι, χρειαζόμαστε έναν νέο μηχανισμό. Και αυτό θα μπορούσε να είναι μια ανατροπή για ολόκληρη τη φυσική», λέει.

Στη συνέχεια, τον Νοέμβριο, η Βασιλική Αστρονομική Εταιρεία (RAS) δημοσίευσε έρευνα από μια νοτιοκορεατική ομάδα που φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι η σκοτεινή ενέργεια είναι ακόμα πιο παράξενη.

Ο καθηγητής Young Wook Lee του Πανεπιστημίου Yonsei στη Σεούλ και η ομάδα του επανεξέτασαν τα δεδομένα υπερκαινοφανών αστέρων που, πριν από 27 χρόνια, οδήγησαν για πρώτη φορά στην ανακάλυψη της σκοτεινής ενέργειας. Αντί να θεωρούν ότι αυτές οι αστρικές εκρήξεις έχουν μία ενιαία, «τυπική» φωτεινότητα, έλαβαν υπόψη την ηλικία των γαλαξιών από τους οποίους προέρχονταν και υπολόγισαν πόσο φωτεινοί ήταν πραγματικά οι υπερκαινοφανείς αστέρες (σουπερνόβα).

Πόσο έχει αλλάξει η σκοτεινή ενέργεια με την πάροδο του χρόνου

Αυτή η προσαρμογή έδειξε ότι όχι μόνο η σκοτεινή ενέργεια είχε αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, αλλά και -με τρόπο που προκάλεσε έκπληξη- ότι η επιτάχυνση της διαστολής επιβραδύνεται.

«Η μοίρα του Σύμπαντος θα αλλάξει», λέει ο καθηγητής Lee στο BBC News με σαφήνεια, προσθέτοντας:

«Εάν η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι σταθερή και εξασθενεί, αυτό θα αλλάξει ολόκληρο το παράδειγμα της σύγχρονης κοσμολογίας».

Αν, όπως υποδηλώνουν τα αποτελέσματα του καθηγητή Lee, η δύναμη που ωθεί τους γαλαξίες να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον – η σκοτεινή ενέργεια – εξασθενεί, τότε μία πιθανότητα είναι να γίνει τόσο αδύναμη, ώστε η βαρύτητα να αρχίσει να τραβά ξανά πίσω τους γαλαξίες μεταξύ τους.

«Αντί να τελειώσει με μία Μεγάλη Ρήξη, μια Μεγάλη Σύνθλιψη είναι πλέον μια πιθανότητα. Το ποιο αποτέλεσμα θα κερδίσει, εξαρτάται από την πραγματική φύση της σκοτεινής ενέργειας, για την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε την απάντηση», σημειώνει ο καθηγητής Lee.

«Εάν η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι σταθερή και εξασθενεί, αυτό θα αλλάξει ολόκληρο το παράδειγμα της σύγχρονης κοσμολογίας».

Το έργο του καθηγητή Lee έχει ελεγχθεί από συναδέλφους ειδικούς και έχει δημοσιευτεί σε ένα σεβαστό περιοδικό της RAS. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί του δεν έχουν πείσει πολλούς ανώτερους αστρονόμους, όπως ο καθηγητής Γιώργος Ευσταθίου του Ινστιτούτου Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Cambridge.

«Νομίζω ότι αυτό απλώς αντικατοπτρίζει τις ακατάστατες λεπτομέρειες των σουπερνόβα», λέει. «Η συσχέτιση με την ηλικία δεν είναι πολύ στενή, επομένως νομίζω ότι είναι επικίνδυνο να εφαρμόσουμε μια “διόρθωση”. Μου φαίνεται αδύναμη».

«Εάν η σκοτεινή ενέργεια δεν είναι σταθερή και εξασθενεί, αυτό θα αλλάξει ολόκληρο το παράδειγμα της σύγχρονης κοσμολογίας».

Η κυρίαρχη άποψη είναι ότι το Σύμπαν εξακολουθεί να επιταχύνεται με σχεδόν αμετάβλητη σκοτεινή ενέργεια.

Αλλά ο καθηγητής Lee αντιτίθεται έντονα σε τέτοιες επικρίσεις.

«Τα δεδομένα μας βασίζονται σε 300 γαλαξίες. Η στατιστική σημαντικότητα είναι περίπου μία στο τρισεκατομμύριο πιθανότητα να είναι τυχαία. Έτσι, πιστεύω ακράδαντα ότι ήδη η έρευνά μας είναι πολύ, πολύ σημαντική».

Μετά τα αποτελέσματα από τη Νότια Κορέα, δύο ερευνητικές ομάδες επανεκτίμησαν τη φωτεινότητα ορισμένων υπερκαινοφανών αστέρων (σουπερνόβα). Εξέτασαν μια παλαιότερη μελέτη που είχε συμβάλει στα αποτελέσματα του DESI τον Μάρτιο, τα οποία προκάλεσαν όλη τη μεγάλη αναστάτωση. Το έκαναν για να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα του Μαρτίου, επειδή ο ισχυρισμός ότι η σκοτεινή ενέργεια μεταβάλλεται ήταν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος.

Και οι δύο ομάδες έχουν κάνει ένα μικρό βήμα πίσω σε σχέση με τους αρχικούς υπαινιγμούς, ωστόσο αυτοί δεν έχουν καταρριφθεί, ακόμα και ύστερα από εκτενή και ενδελεχή έλεγχο.

Κατά συνέπεια, θα συνεχιστεί η έντονη, μερικές φορές αμφιλεγόμενη, συζήτηση σχετικά με το αν το Σύμπαν μάς ψιθυρίζει τα μυστικά του για την πραγματική του φύση ή αν οι αστρονόμοι κυνηγούν ουράνια… φαντάσματα.

Εκατοντάδες επιστημονικές εργασίες έχουν δημοσιευτεί για το θέμα και οι αστρονόμοι είναι διχασμένοι ως προς το τι θεωρούν καλύτερη εξήγηση. Αυτό δεν είναι κακό, σύμφωνα με τον καθηγητή Robert Massey, ο οποίος είναι Αναπληρωτής Διευθυντής της RAS.

«Ποιος δεν θέλει να καταλάβει πώς θα τελειώσει το Σύμπαν και πώς ξεκίνησε;» λέει. «Οι άνθρωποι πάντα ενδιαφέρονταν γι΄ αυτό, είτε το βλέπουμε από θρησκευτική, είτε από επιστημονική άποψη.

«Το να μπορούμε να σκεφτόμαστε, εντάξει, έτσι θα τελειώσουν τα πράγματα σε πολλά, πολλά δισεκατομμύρια χρόνια, δεν θα ήταν εξαιρετικό;»

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης
Διάστημα 23.12.25

Σκελετός της Εποχής του Χαλκού είναι η αρχαιότερη περίπτωση αιμομιξίας πατέρα-κόρης

Ανασκαφή σε προϊστορικό νεκροταφείο της Ιταλίας έφερε στο φως τον σκελετό ενός άνδρα του οποίου η μητέρα ήταν και πρώτη θεία του. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η πρακτική της αιμομιξίας ήταν κοινωνικά αποδεκτή.

Σύνταξη
Πρώτη πτήση στο Διάστημα από άτομο σε αναπηρικό αμαξίδιο
ΗΠΑ 20.12.25

Ιστορική πτήση στο διάστημα: Γυναίκα ταξίδεψε με αναπηρικό αμαξίδιο σε πύραυλο του Τζεφ Μπέζος

Η απογείωση πραγματοποιήθηκε στο δυτικό Τέξας των ΗΠΑ, με την Μικαέλα Μπέντχαους, μια Γερμανίδα μηχανικό αεροδιαστημικής που έμεινε παραπληγική έπειτα από ένα ατύχημα να «πετά» στο Διάστημα.

Σύνταξη
Τζάρεντ Άιζακμαν: Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη
Τζάρεντ Άιζακμαν 18.12.25

Σύμμαχος του Μασκ αναλαμβάνει διοικητής της NASA με το βλέμμα στη Σελήνη και τον Άρη

Ο Τζάρεντ Άιζακμαν έχει πετάξει δύο φορές στο Διάστημα με μισθωμένο σκάφος της SpaceX. Αναλαμβάνει μια αποδυναμωμένη ΝASA που βρίσκεται σε κούρσα με την Κίνα για την κατάκτηση της Σελήνης.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές
Περιβάλλον 29.12.25

Με περιφράξεις προσπαθεί ο δήμος Ηρακλείου να προστατεύσει τον δημόσιο χώρο από τις αυτοσχέδιες χωματερές

Παρεμβαίνει ο δήμος Ηρακλείου για την προστασία του δημόσιου χώρου και την αποτροπή δημιουργίας ανεξέλεγκτων χώρων απόρριψης απορριμμάτων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου – Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα
Δείτε χάρτη 29.12.25

Ουκρανία: Ποια εμπόδια παραμένουν για επίτευξη συμφωνίας, η θέση του Κρεμλίνου - Σκληρές μάχες σε δύο μέτωπα

Τι δήλωσαν Ντόναλντ Τραμπ και Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις εγγυήσεις ασφαλείας και το ενδεχόμενο τριμερών συνομιλιών - Η Ρωσία λέει ότι κατέλαβε χωριό στο Ντονέτσκ, πώς έχει η κατάσταση επί εδάφους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής
Fizz 29.12.25

Νίκος Οικονομόπουλος: Τι συμβαίνει με τη Μελίνα Νικολαΐδη – Όσα είπε ο τραγουδιστής

Ο Νίκος Οικονομόπουλος διαψεύδει ότι έχει προσωπική σχέση με τη Μελίνα Νικολαΐδη. Όσα είπε στον Γιώργο Λιάγκα για τα δημοσιεύματα που είχαν κυκλοφορήσει τις τελευταίες μέρες.

Σύνταξη
Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»
Πολιτική Γραμματεία 29.12.25

Αγωνιστική υποδοχή στον Γεωργιάδη που πήγε με μελομακάρονα στο «Έλενα Βενιζέλου»

Με συνθήματα, και αποδοκιμασίες για τη διάλυση του ΕΣΥ, υποδέχθηκαν εργαζόμενοι στο «Έλενα Βενιζέλου» τον Άδωνι Γεωργιάδη, που μετέβη για τη φιέστα για τα εγκαίνια των ανακαινισμένων ΤΕΠ

Σύνταξη
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της
Αληθινή 29.12.25

«Φίλησα μερικά κορίτσια και μερικά αγόρια» – Η Κέιτ Γουίνσλετ για τους πρώτους ερωτικούς πειραματισμούς της

Η σταρ του Χόλιγουντ Κέιτ Γουίνσλετ, αποκάλυψε για πρώτη φορά, ότι ως έφηβη πειραματίστηκε τόσο με κορίτσια όσο και με αγόρια. «Σε εκείνη την ηλικία ήμουν αρκετά περίεργη».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης
Εκπαιδευτικές υποδομές 29.12.25

Δημιουργία «Πράσινου Σχολείου» Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο με 34 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Κρήτης

Το νέο σχολείο θα ακολουθεί τις αρχές της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης.

Σύνταξη
Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός
Ψευδαισθήσεις 29.12.25

Οι φιλοδοξίες του Ερντογάν, μεγαλύτερες από τις δυνατότητες της Τουρκίας – Τι εξηγεί Τουρκάλα ειδικός

Η στρατιωτική υπεροχή του Ισραήλ, οι επιφυλάξεις των κρατών του Κόλπου και οι κλυδωνιζόμενη τουρκική οικονομία θα έπρεπε να κρατούν «προσγειωμένο» τον Ταγίπ Ερντογάν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»
Ποδόσφαιρο 29.12.25

Κορόνα: «Αυτό είναι το χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση – Να επαναφέρουμε τον Παναθηναϊκό εκεί που αξίζει»

Ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα μίλησε στην Ισπανία για τις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό, για τις αλλαγές που γίνονται και για τον Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια
Αντίο 29.12.25

Οι καλλιτέχνες που χάσαμε το 2025, μέσα από τα δικά τους λόγια

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, η Ρομπέρτα Φλακ, η Νταϊάν Κίτον, ο Ντέιβιντ Λιντς, η Μαριάν Φέιθφουλ είναι μερικοί από τους διακεκριμένους καλλιτέχνες που απεβίωσαν το 2025. Ας τους ξαναθυμηθούμε μέσα από τις ατάκες τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής
Τα Νέα της Αγοράς 29.12.25

Gift card από τα Public: Χριστούγεννα χωρίς το άγχος της επιλογής

Ξέρετε εκείνη τη στιγμή που ψάχνετε το τέλειο δώρο Χριστουγέννων και αναρωτιέστε "μήπως προτιμά άλλο χρώμα; Μήπως έχει ήδη αυτό το μοντέλο; Μήπως του αρέσει κάτι τελείως διαφορετικό;" Φέτος, υπάρχει μια λύση που κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις... περιττές!

Σύνταξη
Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση
Οικονομικές Ειδήσεις 29.12.25

Ξεμπλοκάρει η οικοδομή – Σε ποιες περιοχές καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της χώρας, τον Σεπτέμβριο 2025 ανήλθαν σε 2.524 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 597.813 m2 επιφάνειας και 2.911.946 m3όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,9%

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
