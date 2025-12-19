Αντίο για πάντα – Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS προσπέρασε τη Γη για να χαθεί ξανά στο Διάστημα

Μόλις έξι μήνες αφότου εντοπίστηκε στη διαστημική γειτονιά μας, ο σπάνιος διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS προσπέρασε την Παρασκευή τη Γη για να συνεχίσει το αιώνιο ταξίδι του ανάμεσα στα άστρα.

Γύρω στις 8 το πρωί ώρα Ελλάδας, ο διαστρικός επισκέπτης πλησίασε τη Γη σε ελάχιστη απόσταση 270 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την απόσταση από τον Ήλιο.

Θα παραμείνει ορατός για τα επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια για μερικές εβδομάδες, πριν χαθεί για πάντα στο κενό του Διαστήματος.

Ο 3I/ATLAS, μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που γίνεται αντιληπτό καθώς περνά από το Ηλιακό Σύστημα, είναι μακράν το ταχύτερο αντικείμενο στο Ηλιακό Σύστημα, κινούμενο με πάνω από 60 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο.

Καθώς πλησίαζε τον Ήλιο, προερχόμενος από την κατεύθυνση του κέντρου του Γαλαξία, το αντικείμενο άρχισε να απελευθερώνει αέρια και σκόνη, όπως συμβαίνει σε όλους τους κομήτες καθώς θερμαίνονται.

Συνολικά 15 διαφορετικές αποστολές της NASA κατέγραψαν την χαρακτηριστική κόμη του 3I/ATLAS, ένα σφαιρικό σύννεφο από αέριο και σκόνη γύρω από τον πυρήνα του κομήτη, καθώς και την αχνή ουρά που αφήνει πίσω του.

Οι κομήτες, αποτελούμενοι από ένα μείγμα σκόνης, πετρωμάτων και πάγου, θεωρούνται κατάλοιπα που περισσεύουν από τον σχηματισμό των άστρων και των πλανητών.

Ο 3I/ATLAS θεωρείται έτσι ένα είδος χρονοκάψουλας που θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία για την γέννηση μακρινών πλανητικών συστημάτων. Εκτιμάται ότι έχει ηλικία έως και 7 δισεκατομμυρίων ετών, είναι επομένως μακράν αρχαιότερος από το Ηλιακό Σύστημα των 4,6 δισ. ετών.

Ο 3I/ATLAS είναι μόλις το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο.

Ο πρώτος διαστρικός επισκέπτης στα χρονικά της αστρονομίας ήταν ο «Οουμουαμούα» που ανακαλύφθηκε το 2017 και ενέπνευσε θεωρίες περί εξωγήινου σκάφους, πριν τελικά αποδειχθεί πως ήταν υπόλειμμα κομήτη ή θραύσμα ενός μεγαλύτερου αντικειμένου. Ο δεύτερος ήταν ο κομήτης 21/Borisov το 2019.

H τρέχουσα θέση του κομήτη εμφανίζεται στην ιστοσελίδα Eyes on the Solar System της NASA.

﻿

Η ερευνητική πρωτοβουλία Virtual Telescope Project σχεδίαζε να μεταδώσει ζωντανά την Παρασκευή εικόνες του κομήτη από ρομποτικά τηλεσκόπια στην Ιταλία.

Λόγω ακατάλληλων καιρικών συνθηκών, η έναρξη της μετάδοσης αναβλήθηκε για τις 06.00 το πρωί του Σαββάτου ώρα Ελλάδας.