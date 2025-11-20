science
Νέες εικόνες του διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS – Τι απαντά η NASA στις φήμες περί εξωγήινου σκάφους
Διάστημα 20 Νοεμβρίου 2025 | 12:29

Νέες εικόνες του διαστρικού αντικειμένου 3I/ATLAS – Τι απαντά η NASA στις φήμες περί εξωγήινου σκάφους

Ο κομήτης 3I/ATLAS είναι μόλις το τρίτο γνωστό διαστρικό αντικείμενο στα χρονικά της αστρονομίας.

Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚείμενοΒαγγέλης Πρατικάκης
Spotlight

Ούτε μία, ούτε δύο: συνολικά 15 διαφορετικές αποστολές της NASA έστρεψαν τα μάτια στον κομήτη 3I/ATLAS, ένα αντικείμενο από τον διαστρικό χώρο που μονοπωλεί εδώ και μήνες το ενδιαφέρον των αστρονόμων, με την υπηρεσία να διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται για εξωγήινο σκάφος.

Ο κομήτης 3I/ATLAS ανακαλύφθηκε τον Ιούλιο από τηλεσκόπιο που επαγρυπνεί για επικίνδυνους αστεροειδείς και είναι μακράν το ταχύτερο αντικείμενο στο Ηλιακό Σύστημα, κινούμενο με πάνω από 60 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Η πορεία του καθιστά σαφές πως πρόκειται για διαστρικό αντικείμενο, μόλις το τρίτο τέτοιο σώμα που έχει γίνει ποτέ αντιληπτό.

O 3I/ATLAS σε εικόνα του σκάφους MAVEN που κινείται σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Η κόμη του κομήτη έχει διάμετεο 1.500 χλμ (NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

O 3I/ATLAS σε εικόνα του σκάφους MAVEN που κινείται σε τροχιά γύρω από τον Άρη. Η κόμη του κομήτη έχει διάμετεο 1.500 χλμ (NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

Με καθυστέρηση κάποιων εβδομάδων λόγω του shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης, η NASA δημοσιοποίησε το βράδυ της Τετάρτης τις πιο κοντινές εικόνες του 3I/ATLAS, τις οποίες τράβηξαν δύο αποστολές στον Άρη –το ρομπότ Perseverance και οι δορυφόροι MRO και MAVEN- όταν ο κομήτης πλησίασε τον πλανήτη σε απόσταση 29 εκατ. χιλιομέτρων στις 3 Οκτωβρίου.

Ο 3I/ATLAS σε εικόνα του δορυφόρου MAVEN στον Άρη από απόσταση 29 εκατ. χλμ (NASA/Goddard/LASP/CU Boulder)

Ο 3I/ATLAS σε εικόνα του δορυφόρου MAVEN στον Άρη από απόσταση 29 εκατ. χλμ (NASA/Goddard/LASP/CU Boulder)

«Σπρώξαμε τα επιστημονικά μας όργανα πέρα από τις κανονικές τους δυνατότητες, πέρα από αυτά που σχεδιάστηκαν να πετύχουν, για να καταγράψουμε μερικά συναρπαστικά πλάνα αυτού του διαστρικού επισκέπτη» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Νίκι Φοξ, υποδιοικήτρια της Διεύθυνσης Διαστημικών Αποστολών της NASA.

Η πορεία του κομήτη σε διάρκεια 8 ωρών όπως παρατηρήθηκε από το σκάφος Psyche της NASA (NASA/JPL-Caltech/ASU)

Η πορεία του κομήτη σε διάρκεια 8 ωρών όπως παρατηρήθηκε από το σκάφος Psyche της NASA (NASA/JPL-Caltech/ASU)

Οι νέες εικόνες, όπως και οι προηγούμενες που είχαν ληφθεί μεταξύ άλλων από τα διαστημικά τηλεσκόπια Hubble και James Webb, δείχνουν την χαρακτηριστική κόμη του 3I/ATLAS, ένα σφαιρικό σύννεφο από αέριο και σκόνη γύρω από τον πυρήνα του κομήτη, καθώς και την αχνή ουρά που αφήνει πίσω του.

H φασματική υπογραφή του διοξειδίου του άνθρακα ανιχνεύθηκε στον κομήτη από το διαστημικό τηλεσκόπιο Jamnes Webb (NASA/James Webb Space Telescope)

H φασματική υπογραφή του διοξειδίου του άνθρακα ανιχνεύθηκε στον κομήτη από το διαστημικό τηλεσκόπιο Jamnes Webb (NASA/James Webb Space Telescope)

«Μοιάζει με κομήτη, συμπεριφέρεται σαν κομήτης και όλες οι ενδείξεις υποδεικνύουν πως πρόκειται για κομήτη. Η διαφορά είναι πως ήρθε έξω από το Ηλιακό Σύστημα» δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής της NASA Αμίτ Κσατρίγια.

«Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε δει κάποια τεχνοϋπογραφή ή κάτι άλλο που να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν είναι κομήτης» είπε, αναφερόμενος στις φήμες περί εξωγήινου σκάφους.

O 3I/ATLAS όπως παρατηρήθηκε στις 21 Ιουλίου από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble [ NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)]

O 3I/ATLAS όπως παρατηρήθηκε στις 21 Ιουλίου από το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble [ NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)]

Ο ισχυρισμός περί UFO κάνει τον γύρο του Διαδικτύου λόγω του Άβι Λεμπ, αστροφυσικού του Χάρβαρντ που επαγρυπνεί για τεχνητά εξωγήινα αντικείμενα, και έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων ότι ένας μετεωρίτης που έπεσε το 2014 στον Ειρηνικό μπορεί να ήταν εξωγήινο σκάφος. Οι τραβηγμένοι ισχυρισμοί του Λεμπ έχουν ενοχλήσει την κοινότητα των αστρονόμων.

O 3I/ATLAS σε εικόνα του δορυφόρου MRO στον Άρη στις 2 Οκτωβρίου (NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

O 3I/ATLAS σε εικόνα του δορυφόρου MRO στον Άρη στις 2 Οκτωβρίου (NASA/JPL-Caltech/University of Arizona)

Οι κομήτες, αποτελούμενοι από ένα μείγμα σκόνης, πετρωμάτων και πάγου, θεωρούνται κατάλοιπα που περίσσεψαν από τον σχηματισμό των πλανητών. Ο 3I/ATLAS θεωρείται έτσι ένα είδος χρονοκάψουλας που θα μπορούσε να προσφέρει στοιχεία για την γέννηση μακρινών πλανητικών συστημάτων. Πιστεύεται ότι έχει ηλικία έως και 7 δισεκατομμυρίων ετών, είναι επομένως μακράν αρχαιότερος από το Ηλιακό Σύστημα των 4,6 δισ. ετών.

Όπως όλοι οι κομήτες, ο 3I/ATLAS απελευθερώνει αέρια καθώς θερμαίνεται από τον Ήλιο. Φασματικές αναλύσεις από τα διαστημικά τηλεσκόπια James Webb και SPHEREx αποκάλυψαν μεγάλες ποσότητες αέριου διοξειδίου του άνθρακα.

«Κάνει ό,τι κάνουν όλοι οι κομήτες –απελευθερώνει διοξείδιο του άνθρακα και νερό» δήλωσε ο Τομ Στάτλερ, επικεφαλής επιστήμονας της NASA για τα μικρά ουράνια σώματα. «Απελευθερώνει όμως πολύ περισσότερο CO2 από ό,τι νερό, ένα πολύ ενδιαφέρον εύρημα».

Σύμφωνα με προηγούμενη μελέτη, το CO2 ίσως σχηματίστηκε λόγω των δισεκατομμυρίων ετών βομβαρδισμού του κομήτη από τη διαστρική κοσμική ακτινοβολία.

Το μέγεθος του πυρήνα του κομήτη παραμένει ασαφές, ανέφερε ο Στάτλερ, σύμφωνα όμως με παρατηρήσεις του Hubble έχει διάμετρο από μερικές εκατοντάδες μέτρα μέχρι 3 χιλιόμετρα.

Ο 3I/ATLAS έχει πλέον προσπεράσει τον Ήλιο και τον Δεκέμβριο θα περάσει σε ελάχιστη απόσταση 269 εκατ. χιλιομέτρων από τη Γη, πριν χαθεί ξανά στον διαστρικό χώρο.

Ο 3I/ATLAS είναι μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που γίνεται αντιληπτό καθώς περνά από το Ηλιακό Σύστημα.

Ο πρώτος διαστρικός επισκέπτης στα χρονικά της αστρονομίας ήταν ο «Οουμουαμούα» που ανακαλύφθηκε το 2017 και ενέπνευσε θεωρίες περί εξωγήινου σκάφους, πριν τελικά αποδειχθεί πως ήταν υπόλειμμα κομήτη ή θραύσμα ενός μεγαλύτερου αντικειμένου. Ο δεύτερος ήταν ο κομήτης 21/Borisov το 2019.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025
