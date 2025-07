Συναγερμός στους αστρονόμους για αντικείμενο που δείχνει να ήρθε από τον διαστρικό χώρο

Επίγεια τηλεσκόπια σε όλο τον κόσμο στρέφονται το τελευταίο διήμερο στον αστερισμό του Τοξότη για να παρακολουθήσουν ένα μυστηριώδες διερχόμενο αντικείμενο που πιθανότατα προήλθε από τον διαστρικό χώρο.

Εφόσον η προέλευσή του επιβεβαιωθεί τις επόμενες ημέρες, θα είναι μόλις η τρίτη ανακάλυψη διαστρικού αντικειμένου που περνά από το Ηλιακό Σύστημα, ανέφερε η ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία ESA.

Το Κέντρο Ελάσσονων Πλανητών της NASA έδωσε στο αντικείμενο την προσωρινή ονομασία 3I/ATLAS, όπου το γράμμα «Ι» αντιστοιχεί στη λέξη «interstellar», ή «διαστρικό».

Astronomers may have just discovered the third interstellar object passing through the Solar System!

ESA’s Planetary Defenders are observing the object, provisionally known as #A11pl3Z, right now using telescopes around the world.

— ESA Operations (@esaoperations) July 2, 2025