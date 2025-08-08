Νέα εικόνα του διαστρικού αντικειμένου που πλησιάζει τη Γη – Τι γνωρίζουμε για τον κομήτη 3I/ATLAS

Η αρχική αχνή κουκκίδα διακρίνεται τώρα πιο καθαρά: το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μετέδωσε την πιο ευκρινή ως σήμερα εικόνα του περαστικού κομήτη 3I/ATLAS, o οποίος είναι μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που γίνεται αντιληπτό καθώς διασχίζει το Ηλιακό Σύστημα.

Η εικόνα που τραβήχτηκε από απόσταση 445 εκατομμυρίων χιλιομέτρων στις 21 Ιουλίου αποκαλύπτει ότι ο κομήτης είναι μικρότερος από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, με πυρήνα διαμέτρου από 300 έως 1.000 μέτρα, σύμφωνα με μελέτη που έχει γίνει δεκτή για δημοσίευση στο The Astronomy Journal.

Πυρήνας είναι η στερεή καρδιά του κομήτη, ένα μείγμα πάγου, σκόνης και βράχων. Όταν ένας κομήτης πλησιάζει τον Ήλιο, η ακτινοβολία προκαλεί την απελευθέρωση αερίων και σκόνης που σχηματίζουν μια χαρακτηριστική ουρά.

Ο κομήτης 3I/ATLAS ανακαλύφθηκε τον περασμένο μήνα από τηλεσκόπιο που επαγρυπνεί για επικίνδυνους αστεροειδείς. Κινείται με την εντυπωσιακή ταχύτητα των 60 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο και θα πλησιάσει τον Αύγουστο τη Γη σε ελάχιστη απόσταση 150 εκατομμυρίων χιλιομέτρων, περίπου όσο απέχει ο Ήλιος. Είναι μακράν το ταχύτερο διαστρικό αντικείμενο που έχει καταγραφεί ως τώρα.

Το Ηubble κατέγραψε επίσης έναν πίδακα σκόνης που εκτινάσσεται από την πλευρά του κομήτη που θερμαίνεται από τον Ήλιο. Ο ρυθμός απελευθέρωσης σκόνης βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες παρατηρήσεις κομητών που προέρχονται από τις παρυφές του δικού μας Ηλιακού Συστήματος.

Το αντικείμενο προσέγγισε το Ηλιακό Σύστημα από την κατεύθυνση του κέντρου του Γαλαξία, η προέλευσή του όμως παραμένει άγνωστη. Ο λόγος είναι ότι στη διάρκεια της πορείας του ο κομήτης μπορεί να συνάντησε πολλά άλλα άστρα που άλλαξαν την πορεία του και το επιτάχυναν.

«Κανείς δεν γνωρίζει από πού ήρθε ο κομήτης. Είναι σαν να βλέπεις τη σφαίρα μιας καραμπίνας για ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου. Δεν μπορείς να την προβάλεις προς τα πίσω με ακρίβεια ώστε να προσδιορίσεις πού ξεκίνησε την πορεία της» δήλωσε σε ανακοίνωση της NASA ο Ντέιβιντ Τζιούιτ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, πρώτος συγγραφέας της μελέτης.

Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το αντικείμενο κινείται με μεγάλη ταχύτητα υποδεικνύει ότι μπορεί να έχει επιταχυνθεί από πολλά άστρα που βρέθηκαν διαδοχικά στην πορεία του, κάτι που θα σήμαινε ότι είναι πολύ παλιός.

Σύμφωνα με διαφορετική μελέτη που παρουσιάζεται ως προδημοσίευση, ο 3I/ATLAS είναι πιθανό να έχει ηλικία άνω των 7,6 δισεκατομμυρίων ετών, οπότε θα ήταν πολύ αρχαιότερος από το Ηλιακό Σύστημα των 4,6 δισ. ετών.

Ο πρώτος διαστρικός επισκέπτης στα χρονικά της αστρονομίας ήταν ο «Οουμουαμούα» που ανακαλύφθηκε το 2017 και ενέπνευσε θεωρίες περί εξωγήινου σκάφους, πριν τελικά αποδειχθεί πως ήταν υπόλειμμα κομήτη ή θραύσμα ενός μεγαλύτερου αντικειμένου. Ο δεύτερος ήταν ο κομήτης 21/Borisov το 2019.

Ο Μάθιου Χόπκινς, πρώτος συγγραφέας της μελέτης που εκτιμά την ηλικία του 3I/ATLAS, δήλωσε στο CNN ότι πολλά ακόμα διαστρικά αντικείμενα είναι πιθανό να περνούν από τη γειτονιά μας χωρίς να γίνονται αντιληπτά λόγω του μικρού μεγέθους τους.

Διαστρικοί επισκέπτες «περνούν μέσα από το Ηλιακό Σύστημα όλη την ώρα, ειδικά οι μικρότεροι που είναι και πιο πολυάριθμοι. Ογδόντα αντικείμενα στο μέγεθος του Οουμουαμούα [περίπου 200 μέτρα] διέρχονται από την τροχιά του Δία κάθε χρόνο, είναι όμως υπερβολικά μικρά για να καταγραφούν εκτός αν περνούν πολύ κοντά από τη Γη» είπε ο Χόπκινς.

Παρόλα αυτά, οι ανακαλύψεις της τελευταίας δεκαετίας είναι ενδεικτικές της προόδου στην τεχνολογία των τηλεσκοπίων.

Οι αστρονόμοι ελπίζουν ότι το τηλεσκόπιο Vera Rubin της NASA, το οποίο θα σαρώνει ολόκληρο τον ουρανό του νοτίου ημισφαιρίου κάθε λίγες ημέρες, θα εντοπίσει έως και 50 διαστρικά αντικείμενα την επόμενη δεκαετία.