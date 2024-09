Τα ερωτικά γράμματα των γκέι στρατιωτών του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι ερωτικές επιστολές των Gilbert Bradley και Gordon Bowsher γράφτηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η ομοφυλοφιλία ήταν ακόμη παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι επιστολές που εκτίθενται στο Μουσείο της πόλης Oswestry, στο Shropshire, ανακαλύφθηκαν μόλις μετά το θάνατο του Bradley το 2008.

«Αγάπη μου, ξαγρυπνώ όλη τη νύχτα περιμένοντας τον ταχυδρόμο νωρίς το πρωί, και όταν δεν φέρνει τίποτα από σένα απλά υπάρχω», έγραφε ο Bowsher σε ένα γράμμα.

During World War II, Gilbert Bradley underwent military training and found himself deeply in love with someone. They exchanged numerous letters, but his sweetheart would only sign them with the initial «G.» It wasn’t until 70 years later, when the letters were transcribed, that… pic.twitter.com/SKWHvoKbTT

Αντλώντας έμπνευση από τις επιστολές, η καλλιτέχνις Megan Hayward και η ποιήτρια Emmy Clarke συγκέντρωσαν «τοπικές ιστορίες αγάπης από όλες τις δεκαετίες» και τις μετέτρεψαν σε έκθεση για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα ART-efact Oswestry.

«Μας δόθηκε και στις δύο η ευκαιρία να δούμε τις επιστολές από κοντά», δήλωσε η Hayward στην Emily Chudy του PinkNews. «Εντυπωσιάστηκα από τα γράμματα, νομίζω ότι στις μέρες μας είναι εύκολο να ξεχνάμε πόσο άμεση είναι η επικοινωνία μας και [πόσο] γρήγορα κινείται η αγάπη, αλλά τα γράμματα ήταν μια υπενθύμιση του πώς είναι να είσαι ερωτευμένος με κάποιον που δεν μπορείς να μιλάς κάθε μέρα. Είναι οι πιο όμορφες δηλώσεις αγάπης, ελπίδας για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή τους μαζί μια μέρα, και είναι αξιοσημείωτο ότι πίσω από την ιδιωτικότητα της πένας και του χαρτιού, μπόρεσαν να εκφραστούν τόσο ελεύθερα».

“I feel that they should all be published one day, when the world becomes wiser and more broadminded”

I wonder how Gilbert & Gordon would feel knowing their love letters have inspired poetry and audio celebrating Queer love stories somewhere “as Godforsaken as Oswestry” 🌈💕 pic.twitter.com/RNX58uJDpZ

— Megan Hayward (@TheMeganHayward) September 11, 2024