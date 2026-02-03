«Είμαι τόσο γκέι, φίλε»: Η Κρίστεν Στιούαρτ για τον διαβόητο queer μονόλογο της στο SNL το 2017

Η Κρίστεν Στιούαρτ, η οποία πλέον διανύει μια από τις πιο δημιουργικές περιόδους της ζωής της με το ντεμπούτο της ως σκηνοθέτιδα να τη δικαιώνει ως δημιουργό, γύρισε τον χρόνο πίσω, στο 2017, και στον περίφημο μονόλογό της στο Saturday Night Live όταν, μπροστά σε ένα ανυποψίαστο κοινό, δήλωσε πως είναι «τόσο γκέι, φίλε» («so gay, dude») απευθυνόμενη στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας στο ABC News Live Prime, η 35χρονη δημιουργός θέλησε να ξεκαθαρίσει τα κίνητρα εκείνης της απόφασης, τονίζοντας πως δεν αφορούσε την ανάγκη για προβολή της προσωπικής της ζωής, αλλά κάτι βαθύτερο.

«Ήταν λιγότερο θέμα του να μοιραστώ τις λεπτομέρειες της σχέσης μου και περισσότερο η αναγνώριση ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μια μισή ζωή επειδή κρύβονται» εξήγησε η Στιούαρτ υπογραμμίζοντας πως η ορατότητα δεν ήταν μια lifestyle επιλογή αλλά ζήτημα «υπαρξιακής πληρότητας».

Η πορεία προς την αποδοχή, ωστόσο, δεν ήταν χωρίς εμπόδια. Η Στιούαρτ αποκάλυψε πως δέχτηκε έντονες πιέσεις από ανθρώπους που αγαπούσε και εμπιστευόταν, οι οποίοι προσπάθησαν να την αποτρέψουν από το να κάνει coming out, προτάσσοντας το συμφέρον της καριέρας της.

«Έχω κάνει συζητήσεις με ανθρώπους που νόμιζαν ότι η καριέρα μου θα πήγαινε καλύτερα αν δεν κυκλοφορούσα έξω κρατώντας το χέρι της κοπέλας μου» εξομολογήθηκε.

Ωστόσο η αντίδρασή της σε αυτές τις νουθεσίες ήταν άμεση και αδιαπραγμάτευτη. «Θέλετε δηλαδή να ζήσω μια μισή ζωή; Και θέλετε να υποστηρίξω, να διαιωνίσω και να συντηρήσω ένα σύστημα που αποκλείει ανθρώπους; Εγώ απλώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό» είπε.

Σήμερα, έχοντας παντρευτεί τη σεναριογράφο Ντίλαν Μάγιερ τον Απρίλιο του 2025, η Στιούαρτ νιώθει δικαιωμένη για τη στάση της.

Αναλογιζόμενη το παρελθόν και το ενδιαφέρον των ταμπλόιντ, σημείωσε πως «δεν ήθελα να γίνω μέρος ενός κόμικ», αλλά ταυτόχρονα αρνήθηκε να κρυφτεί από την πραγματικότητα.

«Θέλω να κάνω τον κόσμο πιο ανοιχτό, να έχει αποδοχή» είπε η Στιούαρτ. Κλείνοντας, εξήγησε πως η διαφάνεια στη ζωή της είχε έναν ανώτερο σκοπό.

«Ένιωσα πως ήταν μια δήλωση που ίσως απλώς ξεκλειδώσει τις πόρτες άλλων ανθρώπων» είπε για μια απόφαση που ήταν σαφώς και μια πολιτική πράξη.

Η σχέση της Κρίστεν Στιούαρτ με τη δημοσιότητα και την αποκάλυψη της προσωπικής της ζωής πέρασε από σαράντα κύματα, κυρίως λόγω του ασφυκτικού κλοιού που δημιουργούσαν οι ατζέντηδες της βιομηχανίας.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η ηθοποιός είχε αποκαλύψει ένα περιστατικό που κατέδειξε τον κυνισμό του συστήματος, όταν παράγοντες την προειδοποίησαν ωμά για τις επιλογές της.

Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει, της είχαν πει πως «αν θέλεις να κάνεις χάρη στον εαυτό σου και δεν βγεις έξω κρατώντας το χέρι της κοπέλας σου δημόσια, ίσως καταφέρεις να πάρεις έναν ρόλο σε ταινία της Marvel». Η Στίουαρτ έκανε την επιλογή της προτιμώντας την αλήθεια από τα υπερηρωικά, απολιτίκ, blockbuster.

Για μεγάλο διάστημα, η Στιούαρτ απέφευγε να ορίσει τον εαυτό της με συγκεκριμένες λέξεις, όχι από φόβο, αλλά από πεποίθηση πως η σεξουαλικότητα είναι ένα φάσμα που δεν χρειάζεται αυστηρούς ορισμούς.

Μιλώντας στο περιοδικό InStyle, είχε εξηγήσει πως η πίεση να βάλει μια ταμπέλα προερχόταν από την ανάγκη των άλλων να την κατηγοριοποιήσουν για να νιώσουν οι ίδιοι άνετα.

«Την πρώτη φορά που βγήκα με κοπέλα, με ρωτούσαν αμέσως αν είμαι λεσβία» είχε αναφέρει, προσθέτοντας πως εκείνη την εποχή ένιωθε πως «ο Θεός να βάλει το χέρι του, είμαι 21 ετών».

Η ίδια θεωρεί πως η γενιά της έχει κατακτήσει κάτι μοναδικό, καθώς όπως λέει «νομίζω ότι όλοι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου η ασάφεια είναι το αγαπημένο μας πράγμα», υπερασπιζόμενη το δικαίωμα στη ρευστότητα και την αλλαγή.

Η απόφασή της να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητα της στον περίφημο μονόλογό της στο Saturday Night Live το 2017 ήταν η αρχή της καμπάνιας της για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και την ορατότητα που επιμένει να δέχεται επίθεση.

Με τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη θητεία του να ακονίζει την επιθετική ατζέντα του απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και τις μειονότητες η Στιούαρτ αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να πάρει θέση.

To 2024 η Στιούαρτ σόκαρε τους MAGA με το «προκλητικό» εξώφυλλο της στο Rolling Stone. Στη συνέντευξή της για το τεύχος Μαρτίου, η ηθοποιός μίλησε για την πρόθεση της να ανατρέψει τους ρόλους των φύλων με το εξώφυλλό της.

«Αν πέρασα όλη αυτή την σειρά Twilight χωρίς ποτέ να κάνω εξώφυλλο στο Rolling Stone, είναι επειδή τα αγόρια ήταν τα σύμβολα του σεξ» είχε πει. «Τώρα, θέλω να κάνω το πιο γκέι πράγμα που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Αν μπορούσα να αφήσω ένα μικρό μουστάκι, αν μπορούσα να ξεκουμπώσω και το παντελόνι μου, θα το έκανα».

Στην ίδια συνέντευξη η Στιούαρτ αναφέρθηκε στην Τζόντι Φόστερ, μια ακόμη λεσβία του Χόλιγουντ που υπερασπίστηκε τη σεξουαλικότητα της.

«Η Τζόντι Φόστερ πέρασε τόσο δύσκολα ως ομοφυλόφιλη ηθοποιός και δεν μιλάω εκ μέρους της – αναλύω αντικειμενικά την εποχή και το μέρος στο οποίο ήταν αυτή, και αυτό δεν είναι εύκολο – θα έλεγα σχεδόν αδύνατο αν θέλεις να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που αγαπάς» εξηγεί η Στιούαρτ.

«Για μένα δεν ήταν πρόβλημα. Αλλά αυτό οφείλεται μάλλον στο είδος του χώρου στον οποίο κατοικώ και στους ρόλους που με ελκύουν και στους σκηνοθέτες που με ελκύουν και στο κοινό που υπάρχει για αυτές τις ταινίες. Αν ήθελα πραγματικά να χαράξω έναν πιο εμπορικό χώρο και να τον διατηρήσω, δεν ξέρω αν αυτό θα λειτουργούσε» πρόσθεσε.

Το εξώφυλλο της έγινε viral, με πολλούς όμως να το επικρίνουν.

«Η ύπαρξη ενός γυναικείου σώματος που σου επιβάλλει κάθε είδους σεξουαλικότητα που δεν είναι σχεδιασμένη αποκλειστικά για στρέιτ άνδρες είναι κάτι με το οποίο οι άνθρωποι δεν είναι πολύ άνετοι και γι’ αυτό είμαι πολύ χαρούμενη γι’ αυτό» δήλωσε στο Hollywood Reporter.

«Είναι ok να παίρνεις διαφορετικές εικόνες και να τις αναμειγνύεις με έναν τρόπο που οι άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει. Κι αυτό είναι ok» πρόσθεσε σημειώνοντας πως οι ανδρόγυνες φωτογραφίες όπως το εξώφυλλό της στο Rolling Stone δεν πρέπει πλέον να θεωρούνται σοκαριστικές.

Αν και, όπως έχει δηλώσει, δεν είναι σκηνοθέτιδα που φτιάχνει ντοκιμαντέρ κοινωνικού περιεχομένου, η ορατότητά της έχει βαρύτητα.

«Δεν θέλω να είμαι το πρόσωπο μιας διαφήμισης για τη σεξουαλικότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλω να κρύβομαι» έχει πει η Στιούαρτ, queer icon των καιρών μας.