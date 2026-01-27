magazin
Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026
Η Κρίστεν Στιούαρτ σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ – «Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα»
Η Κρίστεν Στιούαρτ δεν είναι η μόνη που σκέφτεται να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ λόγω Τραμπ - Αρκετοί διάσημοι έχου φύγει ήδη από τη χώρα εξαιτίας της πολιτικής που ακολουθεί ο πρόεδρος της χώρας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Κρίστεν Στιούαρτ, παλιά γνώριμη του Ντόναλντ Τραμπ, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Times of London ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος της χώρας έχει κόψει-ράψει στα δικά του μέτρα την πραγματικότητα των ανθρώπων που ζούνε εκεί- δημιουργώντας μια δυστοπική πραγματικότητα.

«Η πραγματικότητα καταρρέει εντελώς υπό την προεδρία Τραμπ. Αλλά πρέπει να πάρουμε παράδειγμα από αυτόν και να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα στην οποία θέλουμε να ζούμε», υποστήριξε αρχικά η ηθοποιός.

Όταν ρωτήθηκε αν θα παραμείνει στις ΗΠΑ όσο ο Τραμπ συνεχίζει να βρίσκεται στην εξουσία, η Κρίστεν Στιούαρτ απάντησε: «Πιθανότατα όχι. Δεν μπορώ να δουλέψω ελεύθερα. Αλλά δεν θέλω να τα παρατήσω εντελώς. Θα ήθελα να γυρίσω ταινίες στην Ευρώπη και μετά να τις παρουσιάσω στον αμερικανικό λαό».

«Πού θα προτιμούσατε να ζείτε;»

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί διάσημοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα κατά τη διάρκεια της δεύτερης προεδρίας του Τραμπ, μεταξύ των οποίων η Έλεν ΝτεΤζένερις – η οποία μετακόμισε με την σύζυγό της Πόρσια Ντε Ρόσι στην αγγλική ύπαιθρο-, η Ρόζι Ο’Ντόνελ και ο Τζέιμς Κάμερον, ο οποίος μετακόμισε αρχικά στη Νέα Ζηλανδία για να εργαστεί στην ταινία «Avatar».

«Μετά την πανδημία… [η Νέα Ζηλανδία] εξάλειψε εντελώς τον ιό», δήλωσε ο Κάμερον σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «In Depth with Graham Bensinger» σχετικά με τον λόγο για τον οποίο έφυγε από τις ΗΠΑ.

«Στην πραγματικότητα, εξάλειψαν τον ιό δύο φορές. Την τρίτη φορά, όταν εμφανίστηκε σε μεταλλαγμένη μορφή. Αλλά ευτυχώς, είχαν ήδη ποσοστό εμβολιασμού 98%. Γι’ αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι άνθρωποι εκεί είναι, ως επί το πλείστον, λογικοί, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 62% και συνεχίζει να μειώνεται – πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση».

«Πού θα προτιμούσατε να ζείτε;» συνέχισε ο Κάμερον. «Σε ένα μέρος που οι άνθρωποι πιστεύουν στην επιστήμη, είναι λογικοί και μπορούν να συνεργάζονται αρμονικά για έναν κοινό στόχο, ή σε ένα μέρος όπου όλοι είναι στα μαχαίρια, γυρνώντας την πλάτη στην επιστήμη;», αναρωτήθηκε.

«Nα λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της»

Από την πλευρά της, η Ρόζι Ο’Ντόνελ δήλωσε πρόσφατα στο περιοδικό Variety ότι προς το παρόν δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Με το τρέχον πολιτικό κλίμα, θα ήταν ασφαλές να επιστρέψω με το παιδί μου; [Μάλλον όχι] και δεν πρόκειται να το πιέσω πριν τελειώσει εντελώς η θητεία αυτής της κυβέρνησης και, ελπίζω, να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά της».

Σε ότι αφορά την Κρίστεν Στιούαρτ, η διαμάχη της με τον Τραμπ, ξεκίνησε το 2012, αφού ο νυν πρόεδρος έγραψε ένα περιβόητο tweet για την προσωπική της ζωή το 2012 – άνευ λόγου και αιτίας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τραμπ ενθάρρυνε τον τότε σύντροφο της Στιούαρτ, Ρόμπερτ Πάτινσον, να την χωρίσει. Η Στιούαρτ αναφέρθηκε στις δημοσιεύσεις του Τραμπ λίγα χρόνια αργότερα, σε μια συνέντευξη στο Variety.

«Ήταν θυμωμένος μαζί μου πριν από μερικά χρόνια, πραγματικά εμμονικός, κάτι που είναι εντελώς τρελό», είπε η Στιούαρτ τότε.

«Δεν μπορώ καν να καταλάβω το γιατί [δέχθηκα αυτή την επίθεση]», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety

