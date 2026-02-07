magazin
Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα
LGBTQI+ 07 Φεβρουαρίου 2026, 10:00

Σοκαριστικά στοιχεία για τις «θεραπείες μεταστροφής» στην ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα στη ντροπιαστική λίστα

Η «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Vita.gr
Spotlight

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ILGA Europe, σχεδόν το ένα τέταρτο του συνόλου των πολιτών της ΕΕ έχει υποστεί κάποια μορφή «πρακτικών μεταστροφής». 

Οι πρακτικές αυτές, ή η λεγόμενη «θεραπεία μεταστροφής» (conversion therapy), είναι ένα είδος ψευδοεπιστήμης που ισχυρίζεται ότι μπορεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου. 

Αυτές οι πρακτικές μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, όπως παρέμβαση από μέλη της οικογένειας, θρησκευτικές τελετές και συμβουλευτική, ψυχιατρική θεραπεία, φαρμακευτική αγωγή, σωματική και σεξουαλική βία, λεκτική κακοποίηση και ταπείνωση. 

Σύμφωνα με την έκθεση της ILGA Europe, τα τρανς, non-binary και ίντερσεξ άτομα είχαν μεγαλύτερη έκθεση από τους cisgender ερωτηθέντες. 

Σύμφωνα με το euronews, πρόκειται για την πρώτη μελέτη της νέας σειράς «Intersections reports» και βασίζεται σε δεδομένα της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), που περιλαμβάνονται στην έρευνα LGBTIQ III του 2023. 

Ο αντίκτυπος 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες ερωτηθέντες είναι εκείνοι που έχουν εκτεθεί περισσότερο σε αυτές τις πρακτικές στην ΕΕ, με ποσοστό 38%, ενώ οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και οι Ολλανδοί ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν εκτεθεί λιγότερο, με ποσοστό 18% σε όλες τις περιπτώσεις. 

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες που είχαν υποστεί πρακτικές μεταστροφής με τη μορφή σωματικής, σεξουαλικής ή λεκτικής κακοποίησης απέφευγαν ορισμένους χώρους από φόβο ότι θα δεχθούν επίθεση, απειλές ή παρενόχληση επειδή ήταν LGBTQ+. 

Άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία και τα οικονομικά, μπορούν να επηρεάσουν το πόσο πιθανό είναι κάποιος να συμφωνήσει στη λεγόμενη θεραπεία και υπό ποιες συνθήκες. 

Πάνω από το ένα τέταρτο των τρανς ανδρών ερωτηθέντων που δυσκολεύονταν να τα βγάλουν πέρα είχαν προηγουμένως δώσει τη συγκατάθεσή τους σε πρακτικές μετατροπής λόγω πίεσης ή απειλών, σύμφωνα με την έκθεση. 

Εν τω μεταξύ, το 22% των ερωτηθέντων τρανς γυναικών ηλικίας μεταξύ 40 και 54 ετών έχουν σε κάποιο σημείο συναινέσει σε πρακτικές μεταστροφής. 

«Πρακτικές βασισμένες σε ψέματα»

Σύμφωνα με έκθεση του ΟΟΣΑ, η ΕΕ χάνει έως και 89 εκατομμύρια ευρώ σε ΑΕΠ κάθε χρόνο λόγω διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό. 

Το έλλειμμα προκαλείται από τη μειωμένη παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας, τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα εμπόδια στην απασχόληση. 

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρύτερη ευρωπαϊκή προσπάθεια για την καταπολέμηση των διακρίσεων και των πρακτικών μεταστροφής: στα τέλη Ιανουαρίου, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο φορέας προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ηπείρου με έδρα το Στρασβούργο, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο καλεί τις χώρες να θεσπίσουν με νόμο την απαγόρευση των πρακτικών μεταστροφής. 

Σύμφωνα με το ψήφισμα, οι πρακτικές αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς στην εθνική νομοθεσία και να επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, ενώ πρέπει επίσης να θεσπιστούν μηχανισμοί παρακολούθησης και αναφοράς. 

Το εγκεκριμένο ψήφισμα προτείνει επίσης μια σειρά μέτρων σχετικά με την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων, την αξιολόγηση της εφαρμοζόμενης νομοθεσίας και την ενθάρρυνση της έρευνας και της συλλογής δεδομένων σχετικά με την επικράτηση και τον αντίκτυπο των πρακτικών μετατροπής. 

«Αυτές οι πρακτικές βασίζονται σε ένα ψέμα, το ψέμα ότι η διαφορετικότητα είναι ένα ελάττωμα», δήλωσε η Helena Dalli, πρώην Ευρωπαία Επίτροπος για την Ισότητα και πρώην Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Ισότητας της Μάλτας, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το ψήφισμα. 

«Στηρίζονται στο στίγμα και επιμένουν μόνο επειδή οι θεσμοί και τα κράτη τους έχουν επιτρέψει να επιμείνουν». 

Το ψήφισμα δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως μια μορφή πολιτικής πίεσης στα 46 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Η ίδια η ΕΕ λαμβάνει επίσης μέτρα για την καταπολέμηση των διακρίσεων: στα τέλη του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια στρατηγική για την καταπολέμηση των αυξανόμενων επιθέσεων κατά των μελών της κοινότητας LGBTQ+. 

Το ήμισυ των χωρών της ΕΕ διαθέτει επί του παρόντος εθνική στρατηγική για την ισότητα των LGBTQ+, και τουλάχιστον οκτώ κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο, η Κύπρος, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, έχουν απαγορεύσει τις «θεραπείες» μεταστροφής. 

 

Σύνταξη
