Frankie Beverly: Πέθανε ο ιδρυτής των Maze – «Ζούσε για τη μουσική του, την οικογένεια και τους φίλους του»

Ο Frankie Beverly, ο θρύλος της soul που ίδρυσε το συγκρότημα Maze πέθανε στις 10 Σεπτεμβρίου. Ήταν 77 ετών.

Η οικογένεια δήλωσε μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ότι ο τραγουδιστής – ο οποίος ήταν γνωστός για την διαπεραστική φωνή του και τις επιτυχίες «Joy and Pain» και «Before I Let Go» – «έζησε τη ζωή του έχοντας μια καθαρή ψυχή, όπως θα έλεγε κανείς, και για εμάς, κανείς δεν το έκανε καλύτερα(…)Ζούσε για τη μουσική του, την οικογένεια και τους φίλους του».

Η ιστορία του

Ο Beverly δημιούργησε αρχικά το συγκρότημα The Blenders ως έφηβος και αργότερα, ξεκίνησε ένα νέο συγκρότημα που ονομαζόταν The Butlers. Σύντομα μετέφερε το συγκρότημα αυτό από τη Φιλαδέλφεια στο Σαν Φρανσίσκο (για να αποφύγει τη σύγχυση με το Philadelphia Soul), τους μετονόμασε σε Raw Soul και γνώρισε τον Marvin Gaye.

Οι Raw Soul έκαναν τα opening acts σε περιοδείες του Gaye, και το 1976, ο Gaye έπεισε τον Beverly να αλλάξει το όνομα του συγκροτήματος σε Maze. Περίπου εκείνη την εποχή, οι Maze υπέγραψαν συμβόλαιο με την Capitol Records και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ, Maze Featuring Frankie Beverly, το 1977. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε άλλα επτά άλμπουμ μέχρι τη δεκαετία του ’90, συμπεριλαμβανομένων δύο R&B No. 1s. Είχαν επίσης δύο Νο. 1 R&B singles, το «Back in Stride» του 1985 και το «Can’t Get Over You» του 1989.

*Με πληροφορίες από: Vulture