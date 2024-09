Εσείς γνωρίζετε την τεχνική NSDR που υπόσχεται ξεκούραση δίχως ύπνο;

Η τεχνική χαλάρωσης non-sleep deep rest (NSDR) αυξάνει σταθερά τη δημοτικότητά της.

Ο Andrew Huberman, Ph.D., νευροεπιστήμονας και καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Στάνφορντ, είναι ο νονός της νέας πρακτικής που υπόσχεται ξεκούραση δίχως ύπνο. Ο Huberman έχει συζητήσει για το NSDR ευρέως, σε δημοφιλή podcasts ενώ άνθρωποι υψηλού προφίλ, όπως ο διευθύνων σύμβουλος της Google Sundar Pichai, λένε ότι εφαρμόζουν την τεχνική.

Παρακάτω θα διαβάσετε πώς λειτουργεί το NSDR, ποια είναι τα πιθανά οφέλη και πώς μπορείτε να εξασκηθείτε σε αυτό.

Τι είναι η τεχνική NSDR

Η τεχνική της βαθιάς ανάπαυσης χωρίς ύπνο, όπως υποδηλώνει και το όνομα της μας προτείνει φτάσουμε σε μια κατάσταση βαθιάς ηρεμίας, παρόμοια με τον ύπνο, αλλά χωρίς να αποκοιμηθούμε πραγματικά. Κατά τη διαδικασία, ο εγκέφαλος εισέρχεται στα κύματα θήτα και άλφα (συχνότητες εγκεφαλικών κυμάτων), το σώμα χαλαρώνει και ο νους επιβραδύνεται.

Η βαθιά ανάπαυση χωρίς ύπνο μας επιτρέπει να επιβραδύνουμε τις σκέψεις μας και να εισέλθουμε σε εκείνες τις εγκεφαλικές καταστάσεις που παρέχουν ηρεμία και ανανέωση.

Η βαθιά ξεκούραση χωρίς ύπνο (NSDR) είναι μια τεχνική παρόμοια με την ύπνωση και το διαλογισμό και έχει τις ρίζες της στη Yoga Nidra. Αυτό ηρεμεί το σώμα και το μυαλό και καλεί το άτομο να εστιάσει την προσοχή του σε ορισμένες συγκεκριμένες αισθήσεις. Είναι έτσι σε θέση να ξεφύγει από το εξωτερικό (μείωση της επίγνωσης του χώρου και του χρόνου) και από την εσωτερική φλυαρία του μυαλού που γκρινιάζει με σκέψεις και ανησυχίες.

Ποια είναι τα οφέλη

Η είσοδος σε αυτή την ονειρική κατάσταση, έστω και για μικρά διαστήματα, φέρνει σημαντικά οφέλη. Όπως αναφέρεται σε μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο Sleep and Vigilance, μεταξύ των βασικών πλεονεκτημάτων είναι:

Παρέχει σωματική και ψυχική ξεκούραση

Όταν νιώθουμε κουρασμένοι πιστεύουμε ότι αν ξαπλώσουμε για λίγο το πρόβλημα θα λυθεί. Αλλά η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι κόπωσης και η ψυχική κούραση δεν μπορεί να καταπολεμηθεί με την ακινητοποίηση του σώματος: πρέπει να αναπαυθεί το μυαλό. Η βαθιά ανάπαυση χωρίς ύπνο μας επιτρέπει να επιβραδύνουμε τις σκέψεις μας και να εισέλθουμε σε εκείνες τις εγκεφαλικές καταστάσεις που παρέχουν ηρεμία και ανανέωση.

Το NSDR μειώνει το στρες

Σύμφωνα με ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Cell Reports Medicine, η βαθιά αναπνοή (που συμβαίνει στο NSDR) παρέχει μειωμένη σωματική και ψυχολογική διέγερση, μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη διάθεση. Επομένως, ο καρδιακός ρυθμός επιβραδύνεται, η αναπνοή είναι πληρέστερη καθώς αυξάνεται η χωρητικότητα των πνευμόνων και η προσοχή εστιάζεται. Όλα αυτά δημιουργούν ευχάριστη αίσθηση χαλάρωσης που μας προστατεύουν από τις επιπτώσεις του στρες.

Βελτιώνει τη γνωστική λειτουργία και την παραγωγικότητα

Αυτός ο τύπος ανάπαυσης είναι επίσης μια εξαιρετική στρατηγική για την αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης στην εργασία, καθώς βοηθά στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας. Συγκεκριμένα, προάγει τη διατήρηση πληροφοριών, βελτιώνει τη μνήμη και τη μάθηση και προάγει τη νευροπλαστικότητα. Αυτό συμβάλλει σε καλύτερη απόδοση και μεγαλύτερη συγκέντρωση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων. Στην πραγματικότητα, όπως υποδηλώνει ένα άρθρο που δημοσιεύτηκε στο Annals of the New York Academy of Sciences, οι πρακτικές διαλογισμού μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικό βοήθημα στη θεραπεία νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Πώς εφαρμόζεται;

Η εκτέλεση αυτής της πρακτικής είναι απλή και δεν απαιτεί υπερβολική προετοιμασία. Αρκεί να ξαπλώσεις ανάσκελα σε μια άνετη επιφάνεια, να κλείσεις τα μάτια και να αρχίσεις να ασκείς αργή, βαθιά αναπνοή.

Νοερά σαρωσε το σώμα σου, νιώθοντας την επαφή με την επιφάνεια και εστιάζοντας την προσοχή σου στις διάφορες περιοχές του σώματος. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις σε μια έντονη εστίαση, για να μπεις στην κατάσταση χαλάρωσης.