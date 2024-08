Επίσημα στην Τσέλσι ο Ζοάο Φέλιξ (pic)

Στην Τσέλσι θα επιχειρήσει να κάνει μία νέα αρχή στην καριέρα του ο Ζοάο Φέλιξ. Ο Πορτογάλος επιθετικός υπέγραψε επταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «μπλε» και επιστρέφει στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου είχε αγωνιστεί στο δεύτερο μισό της σεζόν 2022-23, ως δανεικός από την Ατλέτικο Μαδρίτης.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στην Τσέλσι και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Βλέπω κάποια γνώριμα πρόσωπα από την προηγούμενη φορά που ήμουν εδώ κι αυτό είναι πάντα ωραίο. Μου άρεσε ο χρόνος που πέρασα εδώ και είπα στους φίλους και την οικογένειά μου ότι θα ήθελα να επιστρέψω μία ημέρα στην Premier League. Το να το κάνω με την Τσέλσι είναι ένα σπουδαίο συναίσθημα και είμαι ενθουσιασμένος που επέστρεψα» δήλωσε ο 24χρονος Πορτογάλος.

Ο Ζοάο Φέλιξ υπήρξε η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ατλέτικο, που το καλοκαίρι του 2019 κατέβαλε 126 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα για να τον αποκτήσει, βλέποντας στο πρόσωπό του τον αντικαταστάτη του Αντουάν Γκριεζμάν (που την ίδια χρονιά είχε φύγει από τη Μαδρίτη για την Μπαρτσελόνα).

Παρά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, ο Πορτογάλος δεν ταίριαξε ποτέ στη φιλοσοφία του Ντιέγκο Σιμεόνε και δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες που τον συνόδευαν, παρότι συνεισέφερε στην κατάκτηση της La Liga το 2021. Από τον Ιανουάριο του 2023 ήταν «ξένο σώμα» στην ισπανική ομάδα, που τον παραχώρησε δανεικό, αρχικά στην Τσέλσι και πέρυσι στην Μπαρτσελόνα, με την οποία κατέγραψε 44 συμμετοχές και 10 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Chelsea is where he belongs. 🏡

We are delighted to announce the signing of Joao Felix from Atletico Madrid. 🇵🇹🔵 pic.twitter.com/k8jF2PNSgV

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2024