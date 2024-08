Παναθηναϊκός: Με πολλές αλλαγές και Μαξ κόντρα στον Αστέρα (pic)

Με δεδομένο ότι έχει προηγηθεί ένα μαραθώνιο παιχνίδι με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ αλλά και ότι ακολουθεί ακόμη ένα πολύ απαιτητικό κόντρα στη Λανς, ο Ντιέγκο Αλόνσο προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το ματς της πρεμιέρας της Super League με τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο ΟΑΚΑ.

Έτσι, ο Λοντίγκιν θα είναι στο τέρμα και τετράδα στην άμυνα οι Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Αράο και Μαξ ο οποίος κάνει ντεμπούτο. Ζέκα και Βιλένα θα είναι στον άξονα ενώ οι Τετέ και Τζούριτσιτς στα άκρα της επίθεσης. Στην κορυφή θα είναι ο Γερεμέγεφ και πίσω του ο Μαξίμοβιτς.

Στον πάγκο: Λίλο, Κάτρης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Μπακασέτας, Λημνιός, Μαντσίνι και Ιωαννίδης.

Our starting 11 for today’s game against Asteras AKTOR #PAOFC #Panathinaikos #PAOAST #StoiximanSuperLeague pic.twitter.com/q7t7ZSXi2O

