Ρομάνο: «Σε επαφές με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Πελίστρι ο Παναθηναϊκός» (pic)

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Φακούντο Πελίστρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται πως είναι ο Παναθηναϊκός! Αυτό υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο που κάνει λόγο για προχωρημένες διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων για την αγορά και όχι για τον δανεισμό του Ουρουγουανού άσου.

Ο Ντιέγκο Αλόνσο γνωρίζει πολύ καλά τον 22χρονο άσο από την Εθνική Ουρουγουάης και εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα πρόκειται για μία πολύ δυνατή προσθήκη στα άκρα της επίθεσης όπου οι «πράσινοι» ψάχνονται για μία μεταγραφή υψηλού επιπέδου.

O Πελίστρι ήταν εκτός αποστολής στο ματς της πρεμιέρας με τη Φούλαμ καθώς κουβαλούσε τιμωρία από τη Γρανάδα που αγωνιζόταν πέρσι ως δανεικός. Έτσι κι αλλιώς βέβαια δεν είναι στα πλάνα του Τεν Χάαγκ και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα αποχωρήσει από την ομάδα αυτό το καλοκαίρι.

🚨🔴 EXCL: Panathinaikos in advanced talks with Man United to sign Facundo Pellistri on permanent transfer.

Not finalised yet but negotiations are ongoing as Pellistri could leave #MUFC in the next days. pic.twitter.com/3LZpYSxuP2

