Μεγάλη φωτιά στο κέντρο του Λονδίνου – Ξέσπασε στο εμβληματικό Somerset House

Σχεδόν 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για να επιχειρήσουν σε μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο περίφημο Somerset House του Λονδίνου στο The Strand.

Το Somerset House είναι ένα μεγάλο αναγεννησιακό συγκρότημα που βρίσκεται στη νότια πλευρά του Strand στο κεντρικό Λονδίνο, με θέα στον ποταμό Τάμεση, ακριβώς ανατολικά της γέφυρας Waterloo.

Το τετράγωνο της γεωργιανής εποχής χτίστηκε στη θέση ενός παλατιού των Τυδόρ που αρχικά ανήκε στον Δούκα του Σόμερσετ το 1547.

Σύμφωνα με το Skynews αναφέρθηκε αρχικά ότι η πυρκαγιά ήταν στην οροφή και ότι δύο από τις σκάλες 32 μέτρων της πυροσβεστικής είχαν σταλεί για να υποστηρίξουν την επιχείρηση.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

«Οι αξιωματικοί ελέγχου της πυροσβεστικής έχουν δεχθεί πάνω από 10 κλήσεις που αναφέρουν την πυρκαγιά, με την πρώτη να λαμβάνεται στις 11.59 π.μ.», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Πληρώματα από το Σόχο, το Ντάουγκεϊτ, το Ίσλινγκτον και τους γύρω πυροσβεστικούς σταθμούς παρευρίσκονται στο σημείο».

Η πυροσβεστική δήλωσε ότι η αιτία της πυρκαγιάς είναι προς το παρόν άγνωστη.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά

Ten fire engines and around 70 firefighters are responding to a fire at #SomersetHouse on the Strand. More information to follow https://t.co/ocYEr4zTjJ — London Fire Brigade (@LondonFire) August 17, 2024

Footage of the fire at Somerset House in London, England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ▪︎ 17 August 2024 ▪︎#SomersetHouse #fire #London pic.twitter.com/XZHBxciSEH — DISASTER TRACKER (@DisasterTrackHQ) August 17, 2024