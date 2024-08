Στην απόλυτη μασκότ των φετινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι έχει μετατραπεί ο Snoop Dogg, αφού με κάθε εμφάνισή του κερδίζει τις εντυπώσεις και γίνεται viral.

Ο Snoop έχει εμφανιστεί παντού στους Ολυμπιακούς Αγώνες – τον έχουμε δει με πλήρη στολή ιππασίας, να δέχεται μάθημα κολύμβησης από τον Michael Phelps και να ενεργεί ως αναλυτής ράγκμπι μεταξύ άλλων.

Ζητωκραυγάζει δυνατά για την ομάδα της Αμερικής, ενώ μάλιστα, έχει συνάψει συμφωνία με το NBC ώστε να παρέχει περιεχόμενο και σχολιασμό κατά τη διάρκεια του αθλητικού γεγονότος – και αυτό κοστίζει στο δίκτυο αρκετά ακριβά.

Αλλά πόσο ακριβώς;

Σύμφωνα με την Daily Mail, δύο δημοσιεύματα έδωσαν πληροφορίες για τα εκπληκτικά κέρδη του, τα οποία θα ζήλευε κάθε αθλητικός αστέρας.

Ο Henry McNamara, ένας από τους νεαρούς επιχειρηματίες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes, ισχυρίστηκε ότι άκουσε από στέλεχος του NBC ότι ο Snoop αμείβεται με 393.000 λίρες (500.000 δολάρια) κάθε μέρα – συν τα έξοδα, σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν αρκετό, αναφέρει η ιστοσελίδα Complex.

