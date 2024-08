Πολυάριθμες αναχαιτίσεις του Iron Dome φαίνονται σε βίντεο πάνω από την περιοχή της Γαλιλαίας εν μέσω μαζικών πυρών ρουκετών από τον Λίβανο.

Οι σειρήνες είχαν ηχήσει στην Κιριάτ Σμόνα και σε περίπου 15 ακόμα κοντινές κοινότητες.

To βράδυ της 1ης Αυγούστου, ηχήσαν σειρήνες εισερχόμενων πυραύλων σε πολλές κοινότητες στη Δυτική Γαλιλαία εν μέσω βομβαρδισμού από το Λίβανο. Η Χεζμπολάχ επιτέθηκε σε 7 τουλάχιστον μέτωπα με στόχο το βόρειο Ισραήλ, για πρώτη φορά μετά τις δολοφονίες των Χανίγια, Σούκρ και Μπιντίμ, εντείνοντας τον φόβο για ξέσπασμα νέου πιο αιματηρού πολέμου. Αυτό θεωρήθηκε μικρής κλίμακας επίθεση και η ίδια η Χεζμπολάχ ανέφερε πως ήταν τα αντίποινα για επίθεση σε αγροτική κοινότητα στο νότιο Λίβανο.

BREAKING: Interceptions over Qiryat Shemona in northern Israel after Hezbollah launched at least 50 to 60 rockets from Lebanon. #Israel #Lebanon #Hezbolá #BREAKING pic.twitter.com/cd0loHJ6zY

Το πτώμα του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ, Φουάντ Σουκρ, βρέθηκε στα συντρίμμια του κτιρίου που βομβαρδίστηκε χθες, στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφεραν σήμερα πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες ασφαλείας. Μαζί του σκοτώθηκε και ο Ιρανός σύμβουλος (σύνδεσμος σε εμπόλεμη ζώνη) Μιλάντ Μπιντί. Την επίθεση σχολίασε και το Ιράν ως «φαύλο χτύπημα».

Αρχικά η Χεζμπολάχ αρνήθηκε ότι ο διοικητής της σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή, καθώς το σώμα του δεν είχε ανασυρθεί από τα ερείπια. Στη συνέχεια που ανασύρθηκε το πτώμα του, η Χεζμπολάχ προχώρησε σε ανακοίνωση. Ακόμα η Χεζμπολάχ αρνήθηκε πως επιτέθηκε στη κωμόπολη Δρούζων, Ματζντάλ Σαμς, τους οποίους θεωρεί Σύρους υπό ισραηλινή κατοχή. Θέση που πήρε τόσο ο Λίβανος όσο και η Συρία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ έχει αποδεχθεί την επίθεση στο Λίβανο και την παρουσίασε ως αντίποινα για την έκρηξη στην περιοχή Ματζντάλ Σαμς. Ταυτόχρονα έχει δηλώσει πολλές φορές έτοιμο για πόλεμο πλήρους κλίμακας με την Χεζμπολάχ και τον Λίβανο.

Η αποψινή επίθεση έρχεται στον απόηχου του ισραηλινού στρατού να κάνει λόγο για πολλαπλές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος που σκότωσε έναν μαχητή της Χεζμπολάχ στο χωριό Ντέιρ Σεριάν. Αυτή μάλλον θα είναι και η αιτιολόγηση της Χεζμπολάχ.

#BREAKING: #Hezbollah terrorist organization just launched 50 unguided rockets at North of #Israel. Watch how Tamir interceptor missiles of the #IronDome short range Air Defense systems of the #IDF intercept and shoot these rockets 👇 pic.twitter.com/c14lnaBX0U

