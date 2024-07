Ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό με στόχο υψηλόβαθμο διοικητή της Χεζμπολάχ

Μια πολύ ισχυρή έκρηξη ακούστηκε σήμερα (30/7) από τα νότια προάστια της Βηρυτού και πυκνός καπνός υψωνόταν από την περιοχή αυτή που θεωρείται προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στο πρακτορείο Reuters.

Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε ότι το πλήγμα είχε ως στόχο έναν υψηλόβαθμο διοικητή της σιιτικής οργάνωσης, η τύχη του οποίου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη. Άλλη πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ είπε ότι επρόκειτο για «ισραηλινό πλήγμα».

Ελάχιστα αργότερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε μέσω ανακοίνωσης ότι ο ίδιος ήταν αυτός που πραγματοποίησε το πλήγμα στη Βηρυτό, σε αντίποινα για την επίθεση στα Υψώματα του Γκολάν, όπου σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

Επρόκειτο για ένα «στοχευμένο πλήγμα» εναντίον υψηλόβαθμου στελέχους της Χεζμπολάχ και συγκεκριμένα του διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την επίθεση στο Γκολάν.

Η πόλη ήταν σε επιφυλακή τις τελευταίες ημέρες, αναμένοντας τα ισραηλινά αντίποινα για το πλήγμα στο κατεχόμενο Υψίπεδο του Γκολάν, από το οποίο σκοτώθηκαν 12 παιδιά και νέοι. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ κατηγορούν για αυτήν την επίθεση τη Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται κάθε ευθύνη.

Μια ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στη Βηρυτό και πυκνός καπνός υψωνόταν από τα νότια προάστια της λιβανέζικης πρωτεύουσας γύρω στις 19.40 (τοπική και ώρα Ελλάδας), ανέφερε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο την περιοχή όπου εδρεύει το Συμβούλιο Σούρα (αντίστοιχο του πολιτικού γραφείου) της Χεζμπολάχ, στη συνοικία Χαρέτ Χρέιτ.

Επέζησε ο διοικητής της Χεζμπολάχ

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφεραν αργότερα τα δημόσια μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου και μια πηγή προσκείμενη στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Άλλη πηγή, προσκείμενη στη Χεζμπολάχ, έκανε λόγο για τουλάχιστον δύο νεκρούς.

Σύμφωνα με τρεις υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας, στόχος ήταν ο Μουχσίν Σουκρ, γνωστός και με το όνομα Φουάντ Σουκρ, ο επικεφαλής του επιχειρησιακού βραχίονα της Χεζμπολάχ. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στον Φουάντ Σουκρ από το 2015. Δύο πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι είναι ζωντανός.

Πυριτιδαποθήκη η Μέση Ανατολή

Το σημερινό περιστατικό έρχεται, λοιπόν, μετά από τη υπόσχεση που έδωσε χθες (29/7) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι θα δοθεί «σκληρή απάντηση» μετά τον βομβαρδισμό που στοίχισε τη ζωή σε 12 νέους σε αυτήν την πόλη, στο προσαρτημένο υψίπεδο του Γκολάν.

«Τα παιδιά αυτά είναι δικά μας παιδιά. Το κράτος του Ισραήλ δεν θα αφήσει, και δεν μπορεί να αφήσει, να περάσει αυτό. Η απάντησή μας θα έρθει και θα είναι σκληρή», είπε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο, από την ισλαμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία ωστόσο αρνείται ότι είχε κάποια ανάμιξη στο πλήγμα.

Πολλές είναι οι χώρες που συστήνουν στους πολίτες τους να αποχωρήσουν από τον Λίβανο.

Η Βρετανία συνέστησε χθες στους πολίτες της να φύγουν από τον Λίβανο, ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για να αποτραπεί μια κλιμάκωση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ μετά την πολύνεκρη επίθεση στο κατεχόμενο Γκολάν.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επίσης ανακοίνωση σχετικά με την αποφυγή επισκέψεων στο Ισραήλ, τον Λίβανο, τα παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.

«Υπενθυμίζονται συναφείς ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, με τις οποίες συνιστάται η αποφυγή επισκέψεων στον Λίβανο, εκτός των άκρως απαραίτητων, καθώς και η αναχώρηση των επισκεπτών από τη χώρα» αναφέρεται στην νεότερη ανακοίνωση.

Το ίδιο έκανε και η Γερμανία, καλώντας τους υπηκόους της να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Να σημειωθεί τι έχουν ανασταλεί πτήσεις προς και από τη Βηρυτό. Η Air France και η θυγατρική της, Transavia France, ανέστειλαν χθες και σήμερα τις πτήσεις τους από το αεροδρόμιο του Παρισιού «Σαρλ ντε Γκολ» προς τη Βηρυτό.

Οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa, Swiss and Eurowings, του γερμανικού ομίλου Lufthansa, αναστέλλουν και εκείνες τις πτήσεις τους από και προς την πρωτεύουσα του Λιβάνου μέχρι τις 5 Αυγούστου εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του ομίλου.