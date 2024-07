Η νέα υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας, Ρέιτσελ Ριβς, θα κατηγορήσει τη Δευτέρα την προηγούμενη συντηρητική κυβέρνηση ότι δεσμεύτηκε για δαπάνες δισεκατομμυρίων λιρών που δεν είχαν προϋπολογιστεί σωστά. Οι Εργατικοί, που εξελέγησαν για να διοικήσουν την έκτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου με μια σαρωτική νίκη στις 4 Ιουλίου, πέρασαν μεγάλο μέρος των τριών πρώτων εβδομάδων, λέγοντας στο κοινό ότι τα πράγματα είναι χειρότερα από το αναμενόμενο, σχεδόν σε κάθε τομέα της δημόσιας πολιτικής.

Μόλις έγινε υπουργός Οικονομικών, η Ριβς διέταξε τους υπαλλήλους να προβούν σε νέα αξιολόγηση των αναγκών δημόσιας χρηματοδότησης, την οποία θα παρουσιάσει στο κοινοβούλιο τη Δευτέρα και θα χρησιμοποιήσει για να προετοιμάσει το έδαφος για την πρώτη επίσημη δήλωση του προϋπολογισμού της αργότερα φέτος.

Πηγές του Εργατικού Κόμματος δήλωσαν την Παρασκευή ότι η αξιολόγηση αυτή διαπίστωσε έλλειμμα περίπου 20 δισεκατομμυρίων λιρών και το Σάββατο το γραφείο του πρωθυπουργού Κίρ Στάρμερ δήλωσε ότι «θα δείξει ότι η Βρετανία είναι χρεοκοπημένη και διαλυμένη». Πιθανώς μεγαλύτερο έλλειμμα από αυτό που γνωμοδότησε το ΔΝΤ.

Αργά την Κυριακή, το υπουργείο Οικονομικών δήλωσε ότι ο έλεγχος θα έδειχνε ότι «η προηγούμενη κυβέρνηση είχε υπερβεί τους φετινούς προϋπολογισμούς κατά δισεκατομμύρια λίρες, αφού έδωσε μια σειρά από μη χρηματοδοτούμενες υποσχέσεις».

Περικοπή των δημοσίων δαπανών αναμένεται να ανακοινώσει η Ρέιτσελ Ριβς

Η Ριβς θα ανακοινώσει επίσης ένα νέο Γραφείο Αξίας για τα Χρήματα (Office of Value for Money), μια πάταξη της κυβερνητικής σπατάλης, μειωμένη χρήση εξωτερικών συμβούλων και πώληση αχρησιμοποίητης κυβερνητικής περιουσίας, ανέφερε το υπουργείο Οικονομικών.

Στην προγραμματισμένη ομιλία της στο κοινοβούλιο, η Ριβς αναφέρει: «Η προηγούμενη κυβέρνηση αρνήθηκε να λάβει τις δύσκολες αποφάσεις. Κάλυψε την πραγματική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Και μετά το έβαλαν στα πόδια».

Οι Συντηρητικοί της Βρετανίας απέρριψαν τις κατηγορίες αυτές ως πρόσχημα των Εργατικών για την αύξηση των φόρων, αφού το κεντροαριστερό κόμμα είχε αποκλείσει την αύξηση των συντελεστών του φόρου εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και άλλων κύριων φόρων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού του Μαρτίου υπογράφηκαν από το ανεξάρτητο Γραφείο Ευθύνης για τον Προϋπολογισμό, αν και υπήρξαν εκτεταμένες αναφορές για προβλήματα χρηματοδότησης σε τομείς όπως οι φυλακές και η υγειονομική περίθαλψη.

«Η Ρέιτσελ Ριβς προσπαθεί να εξαπατήσει το βρετανικό κοινό για να αποδεχθεί τις αυξήσεις φόρων των Εργατικών. Θέλει να προσποιηθεί ότι το Γραφείο Ευθύνης για τον Προϋπολογισμό του οποίου οι προβλέψεις χρησιμοποιήθηκαν σε όλους τους προϋπολογισμούς της τελευταίας συντηρητικής κυβέρνησης, δεν υπάρχει», δήλωσε ο Γκάρεθ Ντέιβις, βουλευτής των Συντηρητικών που μιλάει για το κόμμα σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής.

Πηγή: Reuters