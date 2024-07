Ο «λόγος του βασιλιά» στη βουλή - Η εντυπωσιακή τελετή και οι δεσμεύσεις Στάρμερ δια στόματος Καρόλου

Μία εντυπωσιακή τελετή έλαβε χώρα την Τετάρτη (17/7) στη Βουλή των Λόρδων, με τον βασιλιά Κάρολο να παρουσιάζει το πρόγραμμα της νέας κυβέρνησης του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ και να σηματοδοτεί την έναρξη των εργασιών του βρετανικού κοινοβουλίου, μετά τις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

Η ομιλία, που ονομάζεται και «λόγος του θρόνου», γράφεται από την κυβέρνηση και ο μονάρχης την εκφωνεί σε ουδέτερο τόνο, για να αποφύγει οποιαδήποτε σημάδι πολιτικής υποστήριξης.

Ο βασιλιάς Κάρολος, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα Καμίλα, έφτασε στη Βουλή των Λόρδων με άμαξα, την οποία έσερναν έξι λευκά άλογα. Εισήλθε στο κοινοβούλιο, από την ειδική για τον μονάρχη είσοδο και ανέβηκε στο θρόνο που βρίσκεται στην αίθουσα της Βουλής των Λόρδων.

Από την πλευρά τους οι βουλευτές μπήκαν στην αίθουσα μετά το κάλεσμα της «Μαύρης Ράβδου», αγγελιοφόρου της Βουλής των Λόρδων. Πριν εισέλθουν στη Βουλή των Κοινοτήτων, η πόρτα έκλεισε και τη χτύπησαν τρεις φορές με τη ράβδο για να ανοίξει.

Ο Λόρδος καγκελάριος υποκλήθηκε μπροστά στον βασιλιά και του παρέδωσε την ομιλία, που μεταφέρθηκε σε μια ειδική μεταξωτή τσάντα.

The #KingsSpeech, written by the government, is handed to The King by the Lord Chancellor, @ShabanaMahmood. #StateOpening pic.twitter.com/7HCimzKww5

— House of Lords (@UKHouseofLords) July 17, 2024