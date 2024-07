Έξαλλος ο βασιλιάς Κάρολος – Τι είπε στον φρουρό για να βοηθήσει την Καμίλα με το παλτό της

Δεν είχαν σύμμαχό τους τον καιρό ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα κατά τη διάρκεια της διήμερης περιοδείας τους στα νησιά της Μάγχης, ενώ δεν έλειψαν και τα απρόοπτα για το βασιλικό ζεύγος.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η Καμίλα χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν μια καταρρακτώδη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους καθώς παρακολουθούσαν μια παρέλαση στην πρωτεύουσα του St Helier στο Jersey.

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του, συγκεκριμένα, έπρεπε κρατούν ομπρέλες για να προστατευτούν από τον καιρό, με την Καμίλα να χρειάζεται να βάλει το πανωφόρι της για να την κρατηθεί ζεστή ενάντια στις θυελλώδεις συνθήκες.

Αλλά καθώς προσπαθούσε να φορέσει την καμπαρντίνα της, που είχε αρχικά ριγμένη στους ώμους της, δεν τα κατάφερνε.



Η Καμίλα αγωνιζόταν να κρατήσει την ομπρέλα της, ενώ την ίδια στιγμή προσπαθούσε να βάλει το δεξί της χέρι στο παλτό της, παρακινώντας έναν εκνευρισμένο Κάρολο να τη βοηθήσει.

King Charles’ temper has once again flared, this time at a royal aide, who stood by as Queen Camilla struggled to put her coat on in torrential rain.

https://t.co/j4ci50QZOS

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) July 17, 2024