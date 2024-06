«Πανζουρλισμός» στους δρόμους της Βοστώνης για την παρέλαση των πρωταθλητών Σέλτικς (vid)

Η Μπόστον Σέλτικς επικράτησαν με 4-1 νίκες στους τελικούς του ΝΒΑ τους Μάβερικς κι επέστρεψαν στην κορυφή για πρώτη φορά μετά το 2008.

Οι πρωταθλητές πραγματοποίησαν θριαμβευτική παρέλαση στην Βοστώνη με χιλιάδες φίλους των Κελτών να αποθεώνει τους παίκτες που κατέκτησαν το 18ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους.

Pandemonium at the Championship Parade in Boston! 🏆☘️

Η χαρά ήταν έδηλη στα πρόσωπα του κόσμου, που περίμενε 16 χρόνια για να γευτεί ξανά τη χαρά της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

The city of Boston showed out for their Celtics ☘️🏆

