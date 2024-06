Τρολάρισμα της Euroleague στους Σέλτικς: «Δεν είστε πρωταθλητές κόσμου μέχρι να νικήσετε τον Παναθηναϊκό»

Οι Σέλτικς κατέκτησαν το 18ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια, καθώς τα ξημερώματα επικράτησαν με 106-88 των Μάβερικς στο Game 5 (4-1) των τελικών του NBA.

Αυτό ωστόσο έδωσε την ευκαιρία στην EuroLeague να προκαλέσει τους «Κέλτες» σε έναν αγώνα με τον πρωταθλητή Ευρώπης, Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, οι Σέλτικς ανέβασαν ένα post στο twitter μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, γράφοντας: «Πρωταθλητές κόσμου». Τότε η EuroLeague απάντησε κάνοντας retweet, παραθέτοντας μία φωτογραφία του τροπαίου της EuroLeague με τον Εργκίν Αταμάν και έγραψε σχόλιο: «Όχι μέχρι να νικήσετε αυτούς», αναφερόμενη στον Παναθηναϊκό.

Not until you beat them☘️ https://t.co/tgoEmtFjKQ pic.twitter.com/eSHhgj3uMG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) June 18, 2024