Με μήνυμα κατά του Ισραήλ και υπέρ των Παλαιστινίων ευχήθηκε για την μουσουλμανική Εορτή των Θυσιών (Έιντ αλ-Άντχα) στα στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνδέθηκε με τα στελέχη του κόμματος του μέσω τηλεδιάσκεψης και μαζί με τις εορταστικές ευχές δήλωσε:

«Ο παλαιστινιακός λαός, ο οποίος υφίσταται κατοχή, διώξεις και συστηματικές σφαγές εδώ και 76 χρόνια, βιώνει για άλλη μια φορά μια θλιμμένη γιορτή, λαχταρώντας την ειρήνη.

Ο κόσμος πρέπει να λάβει μέτρα κατά του αιμοδιψούς Ισραήλ και να σταματήσει αμέσως τις σφαγές που βλέπουμε καθημερινά. Ως Τουρκία, έχουμε κινητοποιήσει όλα μας τα μέσα για την εγκαθίδρυση μιας διαρκούς ειρήνης. Αποφασίσαμε να παρέμβουμε στην υπόθεση κατά του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο. Σταματήσαμε εντελώς τις εξωτερικές εμπορικές μας συναλλαγές με τη χώρα αυτή. Συνεχίζουμε απρόσκοπτα την ανθρωπιστική μας βοήθεια.

Είμαστε η χώρα που έχει προωθήσει τη μεγαλύτερη βοήθεια στη Γάζα. Καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες ώστε ο ισλαμικός κόσμος να ενεργοποιηθεί στο σύνολό του. Εργαζόμαστε για να αυξήσουμε τον αριθμό των χωρών που αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για τη νίκη της αντίστασης των Παλαιστινίων αδελφών μας.

Ως μέλη ενός μεγάλου κράτους και ενός μεγάλου έθνους, θα συνεχίσουμε σταθερά να τείνουμε το χέρι στους καταπιεσμένους και να είμαστε η φωνή τους».

Turkish President Erdogan at AK Party’s gathering to celebrate Eid al Adha:

– Enduring 76 years of occupation, Palestinians spend another Eid in pain & misery under Israeli siege

– World must take steps against Israel’s bloodthirstiness & prevent more Palestinian massacres pic.twitter.com/3GgJS2lgob

— TRT World (@trtworld) June 17, 2024