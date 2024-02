14ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum – Ξεκινά την Πέμπτη στην Αθήνα

Το 14ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum με τίτλο «Sailing into the high seas», θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, 2024. Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και το Nasdaq. Κύριος Χορηγός είναι η Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd.

Και φέτος θα παρευρεθεί στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία της παγκόσμιας ναυτιλίας και συγκεκριμένα ο Γενικός Γραμματέας του IMO, οι επικεφαλής των τεσσάρων ναυτιλιακών διεθνών οργανώσεων: BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, & International Chamber of Shipping, ανώτεροι εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εφοπλιστών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων Νηογνωμόνων, υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κορυφαίοι επενδυτές από την παγκόσμια αγορά.

Η ατζέντα θα εστιάσει σε τρία κυρίαρχα θέματα:

Στις τρέχουσες τάσεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και των κύριων αγορών των εμπορευμάτων, της ενέργειας και της ναυτιλίας

Στις κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία σε σχέση με τις γεωπολιτικές και κανονιστικές εξελίξεις, και πιο συγκεκριμένα, στη συμμόρφωση με τον κανονισμό για τα ναυτιλιακά καύσιμα μικρής περιεκτικότητας σε θείo, την μείωση των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον, τις εμπορικές κυρώσεις & πιέσεις, καθώς και στον μετασχηματιστικό αντίκτυπο της τεχνολογίας

Όπως κάθε χρόνο, κύριο θέμα του Συνεδρίου θα είναι η ναυτιλιακή χρηματοδότηση, με επίκεντρο την χρηματοδότηση προερχόμενη από Τραπεζικούς Οργανισμούς, τις κεφαλαιαγορές, το Κινεζικό Leasing, τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης και τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Με προσέλευση που ξεπερνάει τα 1000 άτομα κάθε χρόνο, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα Συνέδριο που θα τους προσφέρει ταυτόχρονα ενημέρωση, ευκαιρίες δικτύωσης με πολύ σημαντικούς παράγοντες της ναυτιλίας, καθώς και με σημαντικούς εκπροσώπους από τον Χρηματοοικονομικό χώρο, από Εμπορικές και Επενδυτικές τράπεζες και άλλους. Πρόκειται για ένα ολοήμερο Συνέδριο, το οποίο είναι γνωστό για τη μεγάλη συμμετοχή πλοιοκτητών, το πλούσιο πληροφοριακό του περιεχόμενο και τις εκτεταμένες ευκαιρίες μάρκετινγκ, δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης που προσφέρει.

Συμμετέχουν οι ομιλητές

Εκπρόσωποι της θεσμικής ηγεσίας της παγκόσμιας ναυτιλίας

Ø κ. Arsenio Dominguez, Secretary General – International Maritime Organization (IMO)

Ø H.E. Christos Stylianides, Minister of Insular Policy & Shipping – Hellenic Republic

Ø κα. Melina Travlos, President of the Union of Greek Shipowners (UGS); Chair of the Board of Neptune Lines

Ø κα. Fotini Ioannidou, Head of Unit, Directorate-General for Mobility and Transport – European Commission

Οι επικεφαλής των τεσσάρων Ναυτιλιακών Διεθνών Οργανώσεων

Ø κ. Nikolaus Schües, President & Chairperson of the Board – BIMCO ; CEO – Reederei F. Laeisz

Ø κ. Dimitris Fafalios, Chairman – INTERCARGO; President/Director – Fafalios Shipping S.A.

Ø κ. Emanuele Grimaldi, Chairman – INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING; President & MD – Grimaldi Euromed SpA; Managing Director – Grimaldi Group

Ø κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO; Chairman & CEO – d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF)

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων Νηογνωμόνων

Ø κ. Knut Ørbeck-Nilssen, CEO – DNV Maritime

Ø κ. Nick Brown, CEO – Lloyd’s Register

Ø κ. Ugo Salerno, Executive Chairman – RINA

Υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι παγκόσμιων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών

Ø κα. Anastassia Tcherneva, Global Head of Shipping – ABN AMRO

Ø κ. Vassilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi

Ø κ. Christos Tsakonas, Head of Global Shipping – DNB

Ø κ. Evan Cohen, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – First-Citizens Bank & Trust Company

Κορυφαίοι παγκόσμιοι Επενδυτές

Ø κ. Christian Synetos, Investment Professional, Global Energy & Power Infrastructure Fund – BlackRock

Ø κ. Vagelis Chatzigiannis, Senior Trader – GMS

Ø κ. Darren Maupin, Founder & Director – Pilgrim Global

Ø κ. Peter Weernink, Founder – SwissMarine

Ø κ. Nicolas Tirogalas, Chief Investment Officer (CIO) – Tufton Investment Management

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

2024 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

Στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα του συνεδρίου θα λάβει χώρα η τελετή βράβευσης κατά την οποία θα απονεμηθεί το «2024 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στην TEN LTD. -TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD., για την επέτειο των 30 ετών επιτυχούς λειτουργίας ως εισηγμένη εταιρεία, και στον Δρ. Νίκο Π. Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TNP); Chairman INTERTANKO (2014-2018), για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Εισαγωγική Ομιλία θα πραγματοποιήσει ο κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO ; Executive Chairman & CEO –

d’Amico International Shipping S.A. (BIT:DIS; OTCQX: DMCOF).

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο, το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, Chairman C. Grammenos Centre of Shipping Trade & Finance – Bayes Business School, City, University of London, το 2018 στους κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd., το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder – Goldenport Group, το 2020 στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, το 2022 στον κ. Συμεών Παληό, Founder and Chairman, Diana Shipping, και το 2023 στον κ. Θεμιστοκλή Βώκο, Founder Member, Honorary Chairman of Posidonia; Founder of Seatrade.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ & ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

κ. Nicolas Bornozis, President – Capital Link, Inc.

THE EFFECT OF REGULATIONS ON SHIP SUPPLY – Παρουσίαση

Dr. John Kokarakis, Technical Director, SEEBA Zone – Bureau Veritas

EU EMISSIONS TRADING SYSTEM (ETS) – THE CARBON EMISSIONS PRICE TAG FOR SHIPPING

Συντονιστής: κα. Alexia Hatzimichalis, Partner, Athens Office Head – Watson Farley & Williams

Ομιλητές:

κ. Stamatis Fradelos, Vice President, Regulatory Affairs – ABS

κ. Vasileios Tsiamis, Associate Partner – EY

Dr. Arlie Sterling, Co-Founder & President – Marsoft

κα. Friederike Hesse, CoFounder and MD – ZERO44

TARGETING NET ZERO – Alternative Fuels & Technology

Συντονιστής: κ. Nick Brown, CEO – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

κ. Stelios Troulis, Director, Green Ship, Energy Transition & Sustainability – Angelicoussis Group

κ. John Lycouris, CEO – Dorian LPG (USA) LLC (LPG)

κ. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director – ERMA FIRST

κ. Bud Darr, EVP, Maritime Policy and Government Affairs – MSC Group

κ. Dor Raviv, Co- Founder & CTO – Orca AI

COMMERCIAL BANKING SUMMIT – Adapting to New Commercial & Industry Realities

Συντονιστής: κ. Jasel Chauhan, Partner Head of International Finance – Hill Dickinson LLP

Ομιλητές:

κα. Anastassia Tcherneva, Global Head of Shipping – ABN AMRO

κ. Vasilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi

κ. Christos Tsakonas, Head of Global Shipping – DNB

κ. Evan Cohen, Managing Director & Group Head of Maritime Finance – First-Citizens Bank & Trust Company

KEYNOTE SPEECH

κα. Melina Travlos, President – Union of Greek Shipowners (UGS); Chair of the Board – Neptune Lines

REGULATORY LEADERSHIP ROUNDTABLE – Setting the Framework for the Industry to Move

Forward

Συντονιστής: κ. Knut Ørbeck-Nilssen, CEO – DNV Maritime

Ομιλητές:

κ. Arsenio Dominguez, Secretary-General -IMO

κα. Fotini Ioannidou, Acting Director – EUROPEAN COMMISSION, DG for Mobility & Transport

KEYNOTE ADDRESS

H.E. Christos Stylianides, Minister of Maritime Affairs & Insular Policy – Hellenic Republic

INSTITUTIONAL LEADERSHIP SUMMIT – Leading the Industry Through Transformation, Innovation & Geopolitical Challenges

Συντονιστής: κ. Ugo Salerno, Executive Chairman – RINA

Ομιλητές:

κ. Nikolaus Schües, President & Chairperson of the Board – BIMCO; CEO – Reederei F. Laeisz

κ. Dimitrios Fafalios, Chairman – INTERCARGO; President/Director – Fafalios Shipping S.A.

κ. Paolo d’Amico, Chairman – INTERTANKO; Chairman & CEO – d’Amico International Shipping SA

κ. Emanuele Grimaldi, Chairman – ICS ; President & MD, Managing Director – Grimaldi Euromed SpA – Grimaldi Group

ALTERNATIVE FINANCE – WHAT IS THE VALUE PROPOSITION

Συντονιστής: κα. Dora Mace-Kokota, Partner – Stephenson Harwood

Ομιλητές:

κ. Elias Sakellis, Chief Investment Officer – Borealis Maritime Ltd.; Chief Executive Officer – Australis Maritime Ltd.

κ. Omer Donnerstein, Managing Director – Entrust Global

κ. Martin Hugger, Managing Director – Meerbaum Capital Solutions Inc

κ. Harris Antoniou, Founder & Managing Director – Neptune Maritime Leasing Ltd.

SHIPPING AT CAPITAL & STRATEGY CROSSROADS – Optimizing Corporate Strategy, Capital Sourcing & Allocation – Maximizing Returns

Συντονιστής: κ. Holt Goddard, Counsel – Seward & Kissel

Ομιλητές:

κ. Mark O’Neil, President & CEO – Columbia Group; President – InterManager

κα. Christa Volpicelli, Managing Director & Head of Maritime Investment Banking – Citi

κ. Felix Nölke, Managing Director – Maritime Investments – MPC Capital

κ. Michael Kirk, Managing Director – RMK Maritime

IMPACT OF MIDDLE EAST DISRUPTIONS ON SHIPPING – Presentation

Ms. Alexandra Alatari, Senior Shipping Analyst – Braemar

INVESTING IN SHIPPING – WHERE ARE THE OPPORTUNTIES TODAY?

Do investors and shipowners look at shipping the same way?

Συντονιστής: κ. Panos Katsambas, Global Co-Lead Financial Industry Group, Partner – Reed Smith LLP

Ομιλητές:

κ. Christian Synetos, Investment Professional, Global Energy & Power Infrastructure – FundBlackRock

κ. Vagelis Chatzigiannis, Senior Trader – GMS

κ. Darren Maupin, Founder & Director – Pilgrim Global

κ. Peter Weernink, Founder – SwissMarine

κ. Nicolas Tirogalas, Chief Investment Officer (CIO) – Tufton Investment Management

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange – NYSE • NASDAQ

ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: Tsakos Energy Navigation – TEN Ltd.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Shipmanagement • DNV • EY

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ABS • Citi • DΝB • First Citizens Bank • Hill Dickinson • Lloyd’s Register • Reed Smith LLP • Seward & Kissel • Stephenson Harwood • Watson Farley & Williams • Zero 44

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ABN Amro Bank • Braemar • Bureau Veritas • Embassy and General Consulate of Panama in Greece • Australis Maritime • Entrust Global • ERMA FIRST • GMS • Marsoft • Meerbaum Capital Solutions • Neptune Maritime Leasing • ORCA AI • RINA • RMK Maritime • Tufton

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Eurodry • Euroseas • Global Ship Lease • Great Britain & Northern Ireland • Flott & Co. PC • d’Amico International Shipping • Dorian LPG • MPC Container Ships • Optima Shipping Services • Seanergy Maritime

ΧΟΡΗΓΟΣ BREAKFAST: Castor Maritime • TORO

ΧΟΡΗΓΟΣ LUNCHEON: The Marshall Islands Registry

ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE: Dimello • ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • With the support of the International Centre for Shipping, Trade and Finance – Bayes Business School, City, University of London • BCA College • British Hellenic Chamber of Commerce • Greek Shipping Co-operation Committee • Greek Shipping-Shipbroking Companies Association (GSSCA) • Hellenic Committee of Lloyd’s Brokers’ Associates • Hellenic Chamber of Shipping • HELMEPA • Hellenic Shipbrokers Association • Hellenic Society of Maritime Lawyers • Hellenic Maritime Law Association (HMLA) • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • MSc in International Shipping, Finance and Management – Athens University of Economics and Business • Piraeus Association For Maritime Arbitration • The International Propeller Club, Port of Piraeus • QMS Maritime Training Center

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

MEGA • ΤΟ ΒΗΜΑ • ΤΑ ΝΕΑ • in.gr • ot. gr – Οικονομικός Ταχυδρόμος

All About Shipping • Actualidad Maritima y Portuaria • Athens – Macedonian News Agency • Cyprus Times • Efoplistis Shipping Magazine • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • The Japan Maritime Daily • ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ – Economia Publishing • www.maritimes.gr • Marine Circle • Maritime Executive • MC Digital Media Group • Nafsgreen.gr • Naftika Chronika • Robban Assafina • Shipping & Finance • Shipping International Monthly Review • Ship Management International • WorldOils • XD – Xinde Marine News

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη & κα Ελένη Μπέη

Τηλ: +1 212 661 75 66 – Email: obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com

ΑΘΗΝΑ // κυρία Αθηνά Κοσμαδάκη

Τηλ. +30 210 6109800 Email : athensoffice@capitallink.com

Ή επισκεφθείτε:

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Η Capital Link με έδρα τη Νέα Υόρκη δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications) παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα των χρηματοοικονομικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων με στρατηγική εστίαση στους τομείς της ναυτιλίας, των εμπορευμάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF. Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως μία σειρά 18 Συνεδρίων, webinars, και podcasts τα οποία επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα, σε 10 χώρες στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, στα μεγαλύτερα ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως όπως: Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Όσλο, Αμβούργο, Αθήνα, Λεμεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο, και Χόνγκ Κόνγκ και όλα φημίζονται διότι παρέχουν ένα μοναδικό συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Η Capital Link είναι μέλος του Baltic Exchange. Με έδρα τη Νέα Υόρκη η Capital Link έχει γραφεία στην Αθήνα και παρουσία στο Λονδίνο και το Όσλο.